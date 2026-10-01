Tarım ve Orman Bakanlığının son denetimlerinde peynir, yoğurt ve tereyağından sucuk, köfte, lahmacun harcı ve zeytinyağına kadar birçok üründe mevzuata aykırı içerikler belirlendi. "Yüzde 100 manda yoğurdu"nda inek sütü, kaşarlarda bitkisel yağ, bazı et ürünlerinde kanatlı eti ve zeytinyağlarında tohum yağı çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşişe yönelik denetimlerinin ardından yeni listeyi yayımladı. 30 Eylül tarihli listede peynirden yoğurda, tereyağından sucuk ve köfteye, zeytinyağından bala kadar çok sayıda ürün yer aldı.

Bakanlık laboratuvarlarından gelen analiz sonuçları, süt ve süt ürünleri sektöründeki hilenin boyutunu gözler önüne serdi.

Piyasada "saf", "doğal" ya da "tam yağlı" ibareleriyle fahiş fiyatlara satılan ürünlerin içinden bambaşka maddeler çıktı. İstanbul Eyüpsultan’da %100 manda yoğurdu etiketiyle satılan Safimis markalı üründe manda sütü yerine ucuza kaçmak için inek sütü kullanıldığı saptandı.

Etikette yazana güvenmeyin! Bakanlık peynirden lahmacuna hile yapan markaları ifşa etti: İşte o liste

MANDA YOĞURDUNA İNEK SÜTÜ, KAŞARA ERİTME TUZU

Sadece yoğurtta değil, peynir ve tereyağında da sahtecilik sınır tanımadı. İzmir, Aydın, Bilecik ve Sakarya’da üretilen taze kaşar, eritme peyniri ve tereyağlarında süt yağının yerini tamamen ucuz bitkisel yağların aldığı belirlendi.

Etikette yazana güvenmeyin! Bakanlık peynirden lahmacuna hile yapan markaları ifşa etti: İşte o liste

Hatta bazı üreticilerin kaşar peynirine maliyeti düşürmek ve kıvam tutturmak amacıyla mevzuata aykırı şekilde eritme tuzu bastığı ortaya çıkarıldı. Konya ve Kilis’teki tesislerde üretilen yoğurt ile çeşnili eritme peynirlerinde ise hacim kazandırmak için nişasta kullanıldığı tescillendi.

Etikette yazana güvenmeyin! Bakanlık peynirden lahmacuna hile yapan markaları ifşa etti: İşte o liste

PİDE VE LAHMACUNDAN BAŞ ETİ ÇIKTI

En büyük skandallardan biri de et ve et ürünleri kanalında yaşandı. Dışarıda severek tüketilen pide, lahmacun, cantık ve kebapların iç harçlarında tam anlamıyla bir felaket tablosu belgelendi. Ankara, Antalya, Bursa ve Diyarbakır’daki pide salonları ile lokantalarda müşterilere "dana ve kuzu eti" diye servis edilen çiğ harçların içinden tavuk eti, baş eti ve sakatat olarak bilinen taşlık fışkırdı.

Etikette yazana güvenmeyin! Bakanlık peynirden lahmacuna hile yapan markaları ifşa etti: İşte o liste

Restoran harçlarının yanı sıra market raflarındaki işlenmiş et ürünleri de nasibini aldı. Bursa, Kütahya, Konya ve Ankara merkezli üreticilerin piyasaya sürdüğü dondurulmuş köfte ve sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti, sakatat olarak dil ve hatta ürüne ağırlık katması için soya tespit edildi. Kayseri Hacılar'da üretilen çiğ Adana harcında ise kanatlı etinin yanı sıra hem baş eti hem de taşlık bir arada kullanılarak rekor bir sahtekarlığa imza atıldı.

Etikette yazana güvenmeyin! Bakanlık peynirden lahmacuna hile yapan markaları ifşa etti: İşte o liste

SIZMA ZEYTİNYAĞI DİYE TOHUM YAĞI İÇİRDİLER

Ege bölgesinin kalbinde yaşanan zeytinyağı sahteciliği ise pes dedirtti. Aydın’ın Köşk ve Efeler ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların ve şahısların "Naturel Sızma Zeytinyağı" adı altında sattığı 1, 2 ve 5 litrelik pet ile teneke ürünlerin neredeyse tamamı sahte çıktı.

Etikette yazana güvenmeyin! Bakanlık peynirden lahmacuna hile yapan markaları ifşa etti: İşte o liste

Yapılan hassas kimyasal analizlerde, gerçek zeytinyağı yerine tenekelere ucuz tohum yağlarının doldurulduğu kesinleşti.

Etikette yazana güvenmeyin! Bakanlık peynirden lahmacuna hile yapan markaları ifşa etti: İşte o liste

Arıcılık ürünlerinde de tablo değişmedi, Antalya'da "Pelit Natural Bal" markasıyla satılan süzme çiçek balında taklit ve tağşiş yapılarak şerbet ve katkı maddeleriyle tüketicinin kandırıldığı belgelendi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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