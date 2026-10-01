İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)
İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim listesi GDZ Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka başta olmak üzere birçok ilçede planlı kesinti yaşanacağı bildirildi. İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek merak edilirken Gediz Elektrik kesinti programı da gündeme geldi.
İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik programı İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde. Yapılan bakım çalışmaları sebebiyle Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka, Menemen, Güzelbahçe, Karabağlar, Foça, Kemalpaşa, Tire, Torbalı, Aliağa, Karaburun, Selçuk, Konak, Çiğli, Gaziemir ve Narlıdere ilçelerinde kısa ve uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi. işte Gediz Elektrik planlı kesinti listesi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3-4-5 EKİM GDZ ELEKTRİK
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3829444
Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)
Planlandı
05.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3830644
Şakran Sayfiye (3433, 2. Çevre Yolu Cd., 3408. Sk., 3409. Sk., 3410. Sk., 3411. Sk., 3424. Sk., 3424/1. Sk., 3425. Sk., 3425/1. Sk., 3426. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3453. Sk., 3454. Sk., 3455. Sk., 3461. Sk., 3464. Sk., 3466. Sk., 3468. Sk., 3474. Sk., 3475. Sk., 3478. Sk., 3479. Sk., 3480. Sk., 3481. Sk., 3482. Sk., 3485. Sk., 3488. Sk., 3493. Sk., 3494. Sk., 3497. Sk., 3498. Sk., 3499. Sk., 3499/1. Sk., 3500. Sk., 3500/1. Sk., 3500/2. Sk., 3500/3. Sk., 3501. Sk., 3502. Sk., 3503. Sk., 3504. Sk., 3506/1. Sk., 3507. Sk., 3508. Sk., 3509. Sk., 3510. Sk., 3511. Sk., 3513/1. Sk., 3515. Sk., 3517. Sk., 3518. Sk., Barbaros Pasa Cd., Ilıca Cd., İncirlik Cd., Şair Mehmet Akif Cd.)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830593
Yeşilova (Mıstak Sk., Nizam Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830628
Yakacık (Yüksel Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830629
Yakacık (Yüksel Sk.)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3823866
Çamoba (Çamoba Köyü İç Yolu)
Planlandı
03.10.2026
13:30 - 18:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3823871
Durmuşlar (Durmuşlar Küme Evleri)
Planlandı
03.10.2026
13:40 - 18:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3823875
Durmuşlar (Durmuşlar Küme Evleri, Hacıveliler Küme Evleri, Koca Oba Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
10:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3824699
Avunduk (Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu), Balaban (Balaban Köyü), Maruflar (Maruflar Köyü İç Yolu)
Planlandı
03.10.2026
08:30 - 12:30
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3828793
Ertuğrul (1. Bağlar Sk., 2. Bağlar Sk., Böblingen Cd., Kayhan Cd.), İnkılap (Hal Sk., Kantar Sk., Kar Sk., Kayhan Cd., Vakıf Sk.), Maltepe (404. Sk., 405. Sk., Adnan Menderes Blv., Ayyıldız Sk., Böblingen Cd., Bülent Ecevit Cd., Çaldıran Sk., Fidan Sk., Kosova Sk., Malazgirt Sk., Plevne Cd., Salkım Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:15 - 15:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3828864
Bölcek (Ortaokul Cd.), Kadıköy (Kadıköy Köyü İç Yolu)
Planlandı
05.10.2026
10:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3828909
Atçılar (Atçılar Köyü İç Yolu), Bayramcılar (Bayramcılar Köyü İç Yolu, Bayramcılar Yolu), Bekirler (Bekirler Sk.), İsmailli (Bayramcılar Yolu, İsmailli Küme Evleri, Yuntdağ Yolu), İsmailli Hacılar (Hacılar İsmaili Bucağı Sk., Hacılar Köyü İç Yolu, Serin Küme Evleri), Kocahaliller (Kocahaliller Sk.), Kocaköy (Kocaköy Köyü İç Yolu), Koyuneli (Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu), Öksüzler (Öksüzler Sk.), Rahmanlar (Rahmanlar Köyü İç Yolu), Seklik (Seklik Köyü İç Yolu), Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)
Planlandı
04.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3829449
Zeytindağ (1. Küme Evleri, 3. Küme Evleri, İzmir Çanakkale Yolu)
Planlandı
04.10.2026
13:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3829452
Zeytindağ (Örnek Mavi Kent Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
14:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3830802
Bozköy, Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Koyuneli, Kurfallı (İzmir Çanakkale Yolu, Kurfallı Sk.), Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu), Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu), Yenikent (Ağaçlı Sk., Ali Bey Sk., Bakkal Mehmet Sk., Bilim Sk., Cemal Çavuş Sk., Eren Güngör Sk., Eser Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sk., Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet Sk., Mehmet Ali Akkın Sk., Meydan Sk., Millet Cd., Pamukçular Sk., Papatya Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sakıp Yeral Sk., Sami Kaçmaz Sk., Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa Sk.), Zeytindağ
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
AG Box Arızası
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829567
Yunus Emre (7501. Sk., 7502. Sk., 7503. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7508. Sk., 7509. Sk., 7511. Sk., 7512. Sk., 7513. Sk., 7517. Sk., 7518. Sk., 7519. Sk., 7520. Sk., 7522. Sk., Bornova Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu)
Planlandı
03.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829575
Birlik (4220. Sk., 4224. Sk., 4224/1. Sk., 4232. Sk., 4234. Sk., 4239. Sk., 4241. Sk., 4243. Sk., 4248. Sk., 4261. Sk., 4261/1. Sk., 4263. Sk., 4263/1. Sk., 4271. Sk., Fazıl Paşa Cd., Kemalpaşa Cd.), Meriç (5662. Sk., 5663. Sk., Fazıl Paşa Cd.), Serintepe (4273. Sk., 4275. Sk., 4283. Sk., 4283/1. Sk., 4283/2. Sk., 4283/3. Sk., 4283/4. Sk., 4285. Sk., 4300. Sk., 4302. Sk., 4344. Sk., 4344/1. Sk., 4370. Sk., Kemalpaşa Cd.)
Planlandı
03.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829583
Birlik (4202/2. Sk., 4207. Sk., 4208/1. Sk., 4209. Sk., 4237. Sk., 4255. Sk.), Koşukavak (4186. Sk., 4190. Sk., 4192. Sk., 4194. Sk., 4196. Sk., 4198. Sk., 4200. Sk., 4200/1. Sk., 4202. Sk., 4202/1. Sk., 4204. Sk., 4207. Sk., 4209. Sk., 4233. Sk., 4235. Sk., 4237. Sk., 4247. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4255. Sk., 4257. Sk., 4259. Sk., 4269. Sk., Kamil Tunca Cd.)
Planlandı
03.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829594
Meriç (5641. Sk., 5642. Sk., 5644. Sk., 5645. Sk., 5646. Sk., 5647. Sk., 5648. Sk., 5663. Sk., 5664. Sk., 5665. Sk., 5667. Sk., 5701. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., 5713. Sk., 5714. Sk., 5715. Sk., 5716. Sk., 5717. Sk., 5719. Sk., 5720. Sk., 5746. Sk., Kemalpaşa Cd., Kokluca Mezarlığı İçi Yolu, Park İçi Yolu)
Planlandı
03.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829599
Meriç (5603. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5612. Sk., 5745. Sk., Kemalpaşa Cd.)
Planlandı
03.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829601
Meriç (5605. Sk., 5609. Sk., 5618. Sk., 5619/1. Sk., 5727. Sk., 5728. Sk., 5729. Sk., 5729/1. Sk., 5730. Sk., 5731. Sk., 5732. Sk., 5733. Sk., 5734. Sk., 5734/1. Sk., 5735. Sk., 5737. Sk., 5738. Sk., 5739. Sk., 5745. Sk., Kemalpaşa Cd.)
Planlandı
03.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829606
Koşukavak (4192. Sk., 4198. Sk., 4200. Sk., 4202. Sk., Fazıl Paşa Cd.), Tuna (5529. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5534. Sk., 5547. Sk., 5549. Sk., 5550. Sk., 5551. Sk., 5552. Sk., 5553. Sk., 5554. Sk., 5555. Sk., 5556. Sk., 5632. Sk., 5633. Sk., 5636/1. Sk., 5637. Sk., 5638. Sk., 5639. Sk., 5650. Sk., 5651. Sk., 5652. Sk., 5652/1. Sk., 5653. Sk., 5654. Sk., 5655. Sk., 5655/1. Sk., Fazıl Paşa Cd.)
Planlandı
03.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829607
Birlik (4185. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4191. Sk., 4195. Sk., 4197. Sk., 4199. Sk., 4242. Sk., 4250. Sk., 4252. Sk., 4266. Sk., 4268. Sk., 4268/1. Sk., 4268/2. Sk., Kemalpaşa Cd.), Koşukavak (4193. Sk., 4193/1. Sk., 4195. Sk., 4195/1. Sk., 4205. Sk., 4216/1. Sk., 4218/1. Sk., 4226. Sk., 4242. Sk., 4252. Sk., 4252/1. Sk.)
Planlandı
04.10.2026
22:15 - 22:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830364
Atatürk (911. Sk., Osmangazi Cd.)
Planlandı
04.10.2026
23:00 - 23:15
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830371
Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 906/1. Sk., 906/2. Sk., 906/3. Sk., 907. Sk., 907/1. Sk., 907/2. Sk., 909. Sk., 912. Sk., 912/1. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 915/1. Sk., 915/2. Sk., 915/3. Sk., 919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 921. Sk., 925. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.), Laka (Gül Sk., Karanfil Sk., Laka Cd., Lale Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Zambak Sk.)
Planlandı
05.10.2026
05:15 - 05:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830404
Atatürk (911. Sk., Osmangazi Cd.)
Planlandı
05.10.2026
06:00 - 06:15
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Hat Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830415
Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 906/1. Sk., 906/2. Sk., 906/3. Sk., 907. Sk., 907/1. Sk., 907/2. Sk., 909. Sk., 912. Sk., 912/1. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 915/1. Sk., 915/2. Sk., 915/3. Sk., 919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 921. Sk., 925. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.), Laka (Gül Sk., Karanfil Sk., Laka Cd., Lale Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Zambak Sk.)
Planlandı
05.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830518
Naldöken
Planlandı
05.10.2026
08:30 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830533
Naldöken
Planlandı
05.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830536
Naldöken
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830540
Naldöken (1261/1. Sk., 1261/10. Sk., 1261/11. Sk., 1261/12. Sk., 1261/8. Sk., 1261/9. Sk., 1264. Sk., 1264/1. Sk., 1268. Sk., 1268/4. Sk., 1268/5. Sk., 1268/6. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830554
Naldöken (1261. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1267/1. Sk., 1267/2. Sk., 1269. Sk., 1270/2. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1271/2. Sk., 1271/3. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830555
Naldöken (1261. Sk., 1261/1. Sk., 1261/2. Sk., 1261/3. Sk., 1261/5. Sk., 1261/6. Sk., 1261/7. Sk., 1264. Sk., 1267. Sk., 1268. Sk., 1268/1. Sk., 1268/2. Sk.)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3829438
Sakarya (3080. Sk., 3087. Sk., 3088. Sk., 3089. Sk., 3090. Sk., 3091. Sk., 3092. Sk., 3094. Sk., 3095. Sk., 3097. Sk., 3098. Sk., 3108. Sk., 3111. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
10:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3830511
Alaçatı (12080/2. Sk., 12110. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12113/1. Sk., 12113/2. Sk., 12113/6. Sk., 12113/7. Sk., 12113/8. Sk., 14000. Sk., 14005. Sk., 14005/1. Sk., 7152. Sk., Haydariye Mevkii Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
10:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3830514
Alaçatı (14016. Sk.)
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3830771
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3830773
Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3830490
İskele (2111. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2157. Sk., 2165. Sk., Akasya Sk., Bambu Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Deniz Sk., Hisarcık Sk., Karayer Cd., Papatya Sk., Seyranyüzü Cd., Turgutreis Sk., Zambak Sk.)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3827876
Mustafa Kemal (6753/8. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
08:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3829517
Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)
Planlandı
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3830426
Tersane
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3829631
Bağyurdu Yeni (Ova Küme Evleri, Ova Yolu Küme Evleri, SANCAKLIBOZKÖY, Sarı Ceviz Küme Evleri, Yağpınar Mevkii Küme Evleri), Çambel, Gökçeyurt (7719. Sk., Ergen Sk., Gökçeyurt Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Halilbeyli (7602. Sk., 85. Yıl Cumhuriyet Cd., Baş Küme Evleri, Başmahalle Çıkmazı Sk., Begonya Sk., Buket Sk., Çalıkuşu Sk., Camialtı Sk., Çevre Yolu Küme Evleri, Çimenlik Sk., Dedelik Sk., Derinkuyu Çıkmaz Sk., Doğu Sk., Ergen Sk., Eski İzmir Cd., Göçmen Sk., Gülüm Sk., Günebakan Sk., Hacı Sk., Halilbeyli Köyü İç Yolu, Halilbeyli Küme Evleri, Hanımeli Sk., Hercai Sk., Hikmet Tırtak Sk., Kasımpatı Sk., Kırım Sk., Kuzey Sk., Leylak Sk., Menekşeli Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nilüfer Sk., Onur Sk., Orkide Sk., Ortanca Sk., Özdemir Sk., Pamuk Sk., Salkım Sk., Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Yaz Sk., Zambak Sk.), Halilbeyli OSB, Hamzababa (Hamzababa Küme Evleri), Ören 75. Yıl Cumhuriyet (8016. Sk., Arıkaltı Cd., Aykırı Sk., Baraklı Sk., Dikili Taş Sk., İncirlipınar Cd., Kırkağaç Sk., Kocabağlar Sk., Limon Sk., Limoncuk Sk., Şerbetçi Sk.), Ören Egemen (İncirlipınar Cd., Limon Sk.), Sarıçalı (Sarıçalı Köyü İç Yolu, Sarıçalı Yolu Küme Evleri), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Tokmakalan Yolu Küme Evleri), Yeşilyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu, Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd., Yeşilyurt Yeni Küme Evleri, Yeşilyurt Yolu Küme Evleri), Yiğitler (Limon Sk.), Zeamet (Zeamet Yolu Küme Evleri, Zeamet Yolu Kümeevleri)
Planlandı
03.10.2026
13:30 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3829648
Bağyurdu Yeni, Halilbeyli (Halilbeyli Küme Evleri)
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824881
Arpaseki
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824884
Arpaseki, Taştepe
Planlandı
04.10.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824888
Arpaseki
Planlandı
04.10.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824891
Arpaseki, Taştepe
Planlandı
11.10.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824892
Arpaseki, Taştepe
Planlandı
11.10.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824894
Arpaseki
Planlandı
02.10.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3827665
Karadere (Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
09:15 - 15:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3828864
Cumalı, Fatih (Hacıyeri Küme Evleri), Osmaniye
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3829488
Arkacılar (Okkataşı Küme Evleri), Çömlekçi (Ova Küme Evleri), Karaburç (Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri), Şemsiler (Akkavaklar Küme Evleri, Değirmen Sk., KEMER, Mandal Küme Evleri, Ova Küme Evleri, ŞEMSİLER, Şemsiler Merkez Sk., Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Umurcalı (Çakaltepe Küme Evleri, Gürova Küme Evleri, HANYIKIĞI, Kemer Küme Evleri, MANDAL, Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri, Umurcalı Yolu, YIKIK HAN), Yeniköy (HANYIKIĞI, Kırlıova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri)
Planlandı
04.10.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830565
Örencik (Avcılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Örencik Küme Evleri)
Planlandı
04.10.2026
10:15 - 18:15
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830575
Örencik (Avcılar Küme Evleri, Örencik Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
AG Box Arızası
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830614
Altınoluk (ALTINOLUK, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Köyü Yolu, Altınoluk Yolu, Bağırsakderesi Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri, Maviler Küme Evleri, Saraçlar Küme Evleri), Çayağzı (Bağırsakderesi Küme Evleri, Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sk., CENİKLİ, GELİNALAN, Gelinalan Sk., KEMERCİK, Kızıltarla Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Tekke Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri)
Planlandı
04.10.2026
09:40 - 10:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830645
Mavidere (Ceritler Küme Evleri, Kozağaç Küme Evleri, Mavidere Köyü İç Yolu, Mavidere Küme Evleri, Mavidere Yolu, Yeni Küme Evleri, Yukarı Konak Küme Evleri), Mersinlidere (Körkuyu Küme Evleri), Olgunlar (Avgan Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Gedik Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Mavidere Küme Evleri, Olgunlar Küme Evleri), Örencik (Avcılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Örencik Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri), Sırımlı (Cıngıllar Küme Evleri, Göçmen Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Sırımlı Merkez Sk.)
Planlandı
04.10.2026
17:15 - 18:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830650
Mavidere (Ceritler Küme Evleri, Kozağaç Küme Evleri, Mavidere Köyü İç Yolu, Mavidere Küme Evleri, Mavidere Yolu, Yeni Küme Evleri, Yukarı Konak Küme Evleri), Mersinlidere (Körkuyu Küme Evleri), Olgunlar (Avgan Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Gedik Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Mavidere Küme Evleri, Olgunlar Küme Evleri), Örencik (Avcılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Örencik Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri), Sırımlı (Cıngıllar Küme Evleri, Göçmen Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Sırımlı Merkez Sk.)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
14:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Role Akü Redresor Arızası
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3824732
Bozalan (Bozalan Küme Evleri), Görece (910. Sk., 911. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece Köyü, Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk.), İğnedere (912. Sk., İğnedere Görece Yolu Sk., İğnedere Küme Evleri), Kır, Süleymanlı (919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 920/1. Sk., 920/3. Sk., 921, 921/2. Sk., 921/3 sK., 921/3 Sk., 922. Sk., 923. Sk., 923/1. Sk., 924. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 928/1. Sk., 928/2. Sk., 928/3. Sk., 929. Sk., 931. Sk., Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., yayla önü küme evler), Telekler (Telekler Küme Evleri), Turgutlar (Turgutlar Küme Evleri)
Planlandı
03.10.2026
11:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3828552
Esatpaşa (Abdi İpekçi Cd., Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Atatürk Gç. Sk., Binbaşı Sk., Dutlu Sk., Korkut Sk., MAVİŞ, Niyazi Kaplangi Cd., Şehit Ali İhsan Kalmaz Geçidi Sk., Yavuz Sk., Yüksel Kayan Cd.), Kasımpaşa (Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Camii Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Karanfil Sk., Profesör Muammer Aksoy Cd., Profesör Muammer Aksoy Geçidi Sk., Şehit Aycan Aksoy Cd., Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Türbe Gç., Yasemin Sk., Yörükefe Sk.), Zafer (Yavuz Sk.)
Planlandı
03.10.2026
11:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3828555
Esatpaşa (1. Abdi İpekçi Gç. Sk., 2. Abdi İpekçi Gç. Sk., Abdi İpekçi Cd., Altuğ Karaburun Cd., Anber Sk., Ardahan Sk., Atatürk Cd., Dirik Sk., Dutlu Sk., Gündüzalp Sk., İkiz Çeşme Sk., İlhami Gürsoy Sk., Kumru Geçidi Sk., Merdivenli Sk., Sümbüllü Sk., Tekin Sk., Yavuz Sk., Yeni Taş Sk., Yıldırım Gç., Yıldırım Sk., Yüksek Gç., Zeytinli Sk., Zincirlikuyu Sk.), Gaybi (Adnan Menderes Cd., Çınarlı Sk., Çukur Bahçe Sk., Hacıbaki Sk., Hasırcı Sk., İmaret Sk., Yahya Efendi Sk.), Kasımpaşa (1042. Sk., 1043. Sk., Adnan Menderes Cd., Altuğ Karaburun Cd., Altuğ Karaburun Gç. Sk., Atatürk Cd., Camii Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavdar Sk., Cengiz Topel Cd., Dirik Sk., Diyem Kahya Cd., Dsi Kanal Kıyısı Sk., Ertuğrul Cd., Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk., Fidanlık Sk., Hükümet Konağı Sk., İlhami Gürsoy Sk., Kütüphane Sk., Mithatpaşa Cd., Park Sk., Paşa Gç., Paşa Türbe Sk., Profesör Muammer Aksoy Cd., Profesör Muammer Aksoy Geçidi Sk., Ragıp Dere Sk., Sakızlı Sk., Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Sırrı Kınay Sk., Türbe Gç., Yörükefe Sk.), Mermerli (1402. Sk., 1403. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1413/1. Sk., 1414. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., 1418. Sk., 1430. Sk., 1431. Sk., 1432. Sk., Adnan Menderes Cd., Atatürk Cd., Bahçe Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Cengiz Topel Cd., Cengiz Topel Gç. Sk., Çukur Bahçe Gç. Sk., Doktor Selahattin Özkurt Cd., Ertuğrul Cd., Ertuğrul Geçidi Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Eski Pazar Gç., Eski Sanayi Sitesi Sk., Hurmalı Sk., İmaret Sk., Kanal Sk., Mermerli Sk., Mithatpaşa Cd., Mithatpaşa Gç., Özgüven Sk., Pazar Gç. Sk., Pazar Sk., Pekenti Yolu Sk., Savacı Sk., Şehit Aycan Aksoy Cd., Şehit Selçuk Gökmen Cd., Yahya Efendi Sk., Ziya Gökalp Cd.), Seydinnasrullah (Cezayir
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3829407
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3829412
Yusufdere
Planlandı
05.10.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830419
Üç Eylül (1. Nur Sk., 2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 2035. Sk., 3. Köprü Sk., Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Emniyet Sk., Gökçenefe Sk., Göztepe Sk., Hacı İbrahimoğlu Sk., Hızır Reis Cd., Işıklı Sk., Kıbrıs Cd., Kırımlı Sk., Köprü Sk., Mevlana Cd., Mutlu Sk., Nur Sk., Şen Sk., Ülker Sk., Yalı Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830434
Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 09:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830438
Bademli (Mescitli Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Acıdere Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu, Emirli Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Maden Küme Evleri), Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri, Kocakabak Sk., Merkez Küme Evleri), Kemenler, Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Pirinççi (Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
16:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830443
Bademli (Mescitli Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Acıdere Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu, Emirli Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Maden Küme Evleri), Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri, Kocakabak Sk., Merkez Küme Evleri), Kemenler, Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Pirinççi (Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830456
İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu)
SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3830461
14 Mayıs (4010. Sk., 4029. Sk., 4030. Sk., 4031. Sk., 4033. Sk.)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3827786
Kırtepe, Yeğenli (Aktay Sk., Cumhuriyet Yolu, Dedebaşı Sk., İsmail Yağcıoğlu Sk., Kayalı Sk., Kocaalan Sk., Kocakır Küme Evleri, Minare Sk., Önder Sk., Tarım Küme Evleri, Temsil Sk., Tire Ödemiş Yolu, Üç Kuyular Sk., Yılmaz Sk.)
Planlandı
02.10.2026
09:00 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3828550
Kahrat, Kızılcahavlu
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3830456
Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kızılcahavlu
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3830181
Atatürk (1501. Sk., 1503. Sk., 1504. Sk., 1506. Sk., 1507. Sk., 1508. Sk., 1510. Sk., 1604. Sk., Bekir Sakarya Cd.), Yedi Eylül (1501. Sk., 5578. Sk., 5671. Sk., Aydın Cd.)
Planlandı
03.10.2026
12:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3830204
İnönü (119. Sk., 139. Sk., 154/1. Sk., 156/1. Sk., Yavuz Sultan Selim Cd.)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3827980
Çamlıçay (4160. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5193. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4148. Sk., 4156. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., 4183. Sk., 4191. Sk., 4297. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3827986
Kalabak (3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk.), M. Fevzi Çakmak (Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4134. Sk., 4138. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv.)
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828021
Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.), Kalabak (3003. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3027. Sk., 3029. Sk., 3032. Sk., 3036. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3275. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., Mustafa Kemal Blv.), M. Fevzi Çakmak (4102. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4111. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4124. Sk., 4128. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4159. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.)
Planlandı
03.10.2026
16:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828023
Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.), Kalabak (3003. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3027. Sk., 3029. Sk., 3032. Sk., 3036. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3275. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., Mustafa Kemal Blv.), M. Fevzi Çakmak (4102. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4111. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4124. Sk., 4128. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4159. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.)
Planlandı
02.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828027
İçmeler (1080. Sk., 1085. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1087/3. Sk., 1098. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828598
Kalabak (3364, Sefaköy Cd.), Yenice (3300/1. Sk., Bağcılar Sk., Begonya Sk., Göksu Sk., İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828599
Kalabak (3306/2. Sk., 3364, Sefaköy Cd.), Yenice (3300/1. Sk., 3307. Sk., 3308/1. Sk., Akdeniz Sk., AKMEŞE, Bağcılar Sk., Begonya Sk., Çalık Sk., Cesur Sk., Göksu Sk., İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Kıraç Sk., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Özgün Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd., Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sk.)
Planlandı
05.10.2026
16:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828603
Kalabak (3306/2. Sk., 3364, Sefaköy Cd.), Yenice (3300/1. Sk., 3307. Sk., 3308/1. Sk., Akdeniz Sk., AKMEŞE, Bağcılar Sk., Begonya Sk., Çalık Sk., Cesur Sk., Göksu Sk., İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Kıraç Sk., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Özgün Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd., Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sk.)
Planlandı
02.10.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828606
Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)
Planlandı
02.10.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828610
Barbaros (7028. Sk., 7513. Sk., Doktorlar Sitesi Küme Evleri), Birgi (7500. Sk., 7501. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7513. Sk., 7516. Sk., 7519. Sk., Begonvil Sk., Çeşme Yolu Cd., Çetin Sitesi Küme Evleri, Çimen Sk., Harmanyeri Küme Evleri, HARMANYERİ KÜME EVLERİ, İzmir Çeşme Yolu, Karaçam Küme Evleri, Köyiçi Cd., Köyiçi Mevkii Küme Evleri, Petunya Sk., Savran Kule Küme Evleri), Uzunkuyu (14 Eylül Cd., 7501. Sk., 7520. Sk., 7650. Sk., 7651. Sk., 7652. Sk., Ardıç Sk., Atatürk Cd., Bağlar Sk., Birgi Yolu, Çeşme Yolu Cd., İnönü Cd., İstiklal Cd., Kızıl Çam Küme Evleri, Köyüstü Küme Evleri, Kuşalan Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri), Zeytineli (Cumhuriyet Cd., Kabasakal Küme Evleri, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd., Şahin Bayhan Sk., Yukarı Mahalle Küme Evleri), Zeytinler (14 Eylül Cd., 7600. Sk., 7601. Sk., 7602. Sk., 7604. Sk., Ali Caner Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Kenan Erdiç Sk., Kurtuluş Cd., Mustafa Ercan Sk., Öztürk Sk., Şehit Mehmet Caner Sk., Şehit Özkan Elçi Sk.)
Planlandı
03.10.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828797
Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), İçmeler (1091. Sk., 1152. Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821568
29 Ekim (2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2169. Sk., 2171. Sk., 2172. Sk., 2173. Sk., Atatürk Cd., Bahçebağ Sk., Balcıbağ Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2053. Sk., 2058. Sk., Bahçebağ Sk., Gazi Hasan Şen Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821571
29 Ekim (2140. Sk., 2141. Sk., 2253. Sk., Orta Tepe Sk.)
Planlandı
02.10.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3824680
Buca Koop. (205. Sk.), Kuruçeşme (205. Sk., 205/16. Sk., 205/2. Sk., 205/20. Sk., 205/24. Sk., 205/27. Sk., 205/39. Sk., 205/52. Sk.)
Planlandı
03.10.2026
10:00 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3827874
Menderes (120/1. Sk., 134. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 157. Sk., Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk., Menderes Cd.)
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3827879
29 Ekim (2174. Sk., 2189. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk.)
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828455
Hürriyet (460. Sk., 464. Sk., 466. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 472. Sk., 474. Sk., 474/1. Sk., 476. Sk., 478. Sk., 480. Sk., 488. Sk., 490. Sk., 492/1. Sk., 493. Sk., 493/1. Sk., 495. Sk., Mehmet Akif Cd., Namık Kemal Cd.)
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828456
Hürriyet (456. Sk., 458. Sk., 460. Sk., 462. Sk., 464. Sk., 464/1. Sk., 480. Sk., 486. Sk., 495. Sk., 497. Sk., 499. Sk., 501. Sk., 501/1. Sk.)
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828459
Hürriyet (448. Sk., 469. Sk., 471. Sk., 473. Sk., 492. Sk., 492/1. Sk., 494. Sk., Mehmet Akif Cd., Namık Kemal Cd.)
Planlandı
03.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828462
Hürriyet (434. Sk., 440. Sk., 443. Sk., 451/1. Sk., Menderes Cd., Namık Kemal Cd.), Laleli (399/1. Sk., 404. Sk., 406. Sk., 410. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 429. Sk., Menderes Cd.)
Planlandı
03.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828465
Hürriyet (435. Sk., 438. Sk., 440. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 447. Sk., 455. Sk., 457. Sk., 459. Sk., 461. Sk., 461/1. Sk., 463. Sk., Aydın Hatboyu Cd., Namık Kemal Cd.)
Planlandı
03.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828468
Güven (397. Sk., 400. Sk., 402. Sk.), Hürriyet (451. Sk., 453. Sk., 455. Sk., Menderes Cd., Namık Kemal Cd.), Laleli (397. Sk.)
Planlandı
03.10.2026
08:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Direk Değişimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3829420
Dumlupınar (117. Sk., 119. Sk., 124. Sk., 81. Sk., 88. Sk.)
Planlandı
03.10.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3829609
Yeşilbağlar (289. Sk., 289/37. Sk., 637/19. Sk., 637/51. Sk., 637/52. Sk., 637/64. Sk., 647. Sk., 647/1. Sk., 647/50. Sk., 647/51. Sk., 647/52. Sk., 647/53. Sk., 647/54. Sk., 647/55. Sk.)
Planlandı
03.10.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3829618
Fırat (289. Sk., 289/43. Sk., 289/44. Sk., 289/60. Sk., 289/61. Sk., 289/62. Sk.), Yeşilbağlar (278/1. Sk., 278/2. Sk., 278/3. Sk., 279. Sk., 289. Sk., 289/28. Sk., 289/37. Sk., 289/41. Sk., 292/35. Sk., 637/49. Sk., 637/50. Sk., 637/55. Sk., 637/59. Sk., 637/60. Sk., 647. Sk., 647/1. Sk., 647/52. Sk., 647/53. Sk., 647/57. Sk., 647/58. Sk., 647/59. Sk., 647/61. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830379
Dumlupınar (111. Sk., 74. Sk., 76. Sk., 78. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 83. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 93. Sk., 95. Sk., 97. Sk., Barış Manço Kültür Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830388
Dumlupınar (102. Sk., 117. Sk., 119. Sk., 121. Sk., 124. Sk., 83. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 97. Sk., Barış Manço Kültür Sk., Kalender Yılmaz Sk., Uğur Mumcu Cd.), Vali Rahmi Bey (121. Sk., Menderes Cd., Uğur Mumcu Cd.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830409
Adatepe (2/3. Sk., 24. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 67. Sk., 69. Sk., 71. Sk., 73. Sk., Erdem Cd., Kıbrıs Cd.), Dumlupınar (66. Sk., 68. Sk., 70. Sk., 72. Sk., 75. Sk., Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Girişi, Erdem Cd., Kıbrıs Cd., Özmen Cd.)
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830431
Dumlupınar (86. Sk., 91. Sk., Özmen Cd.), Kozağaç (256. Sk., 258. Sk., 258/1. Sk., 258/2. Sk., Özmen Cd.), Vali Rahmi Bey (123. Sk., 127. Sk., 129. Sk., Özmen Cd., Uğur Mumcu Cd.)
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830435
Dumlupınar (117. Sk., 119. Sk., 124. Sk., 81. Sk., 84. Sk., 88. Sk., 90. Sk., 97. Sk., 99. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830441
Dumlupınar (78. Sk., 80. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 87. Sk., 89. Sk., 91. Sk., Özmen Cd.), Kozağaç (224. Sk., Özmen Cd.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830471
Kuruçeşme (205/10. Sk., 205/11. Sk., 205/12. Sk., 205/2. Sk., 205/21. Sk., 205/28. Sk., 205/29. Sk., 205/3. Sk., 205/31. Sk., 205/32. Sk., 205/33. Sk., 205/34. Sk., 205/35. Sk., 205/37. Sk., 205/40. Sk., 205/45. Sk., 205/52. Sk., 205/54. Sk., 205/6. Sk., 205/7. Sk., 205/8. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830556
Buca Koop. (205. Sk.), Kuruçeşme (205. Sk., 205/16. Sk., 205/2. Sk., 205/20. Sk., 205/24. Sk., 205/27. Sk., 205/39. Sk., 205/52. Sk.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3830623
Atilla (456. Sk.), Güneşli (456. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 515/3. Sk., 515/4. Sk., 520. Sk., 520/1. Sk., 520/2. Sk., 521. Sk.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829518
Çatalca (7406. Sk.), Kuyucak (7750. Sk., 7751. Sk., 7753. Sk., Menderes Orhanlı Yolu Sk.), Yeniköy (7406. Sk., 7950. Sk., 7950/1. Sk., 7951. Sk., 7953. Sk., 7954. Sk., 7956. Sk., 7957. Sk., 7958. Sk., 7959. Sk., 7961. Sk., 7961/1. Sk., 7961/4. Sk., 7962. Sk., 7963. Sk., 7964. Sk., 7965. Sk., 7966. Sk., 7967. Sk., 7967/1. Sk., 7968. Sk., 7970. Sk., 7970/2. Sk., 7970/3. Sk., 7970/4. Sk., 7971. Sk., 7972. Sk., 7974. Sk., 7976 sokak, 7976/1. Sk., 7976/2. Sk., 7978. Sk., 7980. Sk., 7980/2. Sk., 7982, 7982/1. Sk., 7982/2. Sk., 7984. Sk., Menderes Orhanlı Yolu Sk., menderes orhanlı yolu sokak ılave, Yeniköy Köprüsü)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829528
Altıntepe (2000. Sk., 632. Sk., 9501. Sk., 9502. Sk., 9503. Sk., 9504. Sk., 9509. Sk., 9510. Sk., 9512. Sk., 9514. Sk., 9516. Sk., 9550. Sk., 9550/1. Sk., 9551. Sk., 9552. Sk., 9553. Sk., 9557. Sk., 9558. Sk., Armutluk 1 Küme Evleri, Armutluk 2. Küme Evleri, Armutluk 3. Sk., Beyazgül Sk., Damlar Küme Evleri, Gala Sk., Jandarma Küme evleri sokak, Jandarma Yolu Küme Evleri, Öztürkler Sk., Sarıçay 1. Küme Evleri, Şehit Murat Cd.), Cüneytbey (610. Sk., 616. Sk., 631. Sk., 632. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 635/1. Sk., 9501. Sk., 9504. Sk., 9510. Sk., 9511. Sk., Armutluk Sk., Şebboy Sk., Şehit Murat Cd.), Mithatpaşa (509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 559. Sk., 560. Sk., 561. Sk., 563. Sk., 565. Sk., Armutluk Sk., Ova Yolu Sk., Özbakan Sk., Şehit Murat Cd., Yol)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829532
Cüneytbey (Armutluk Sk.), Gölcükler (770. Sk., 775. Sk., Cumaovası Cd., Fesleğen Sk., Hanımeli Sk., Kardelen Sk., Leylak Sk., Nergis Sk.), Kemalpaşa (Cumaovası Cd.), Mithatpaşa (504. Sk., 507. Sk., 511. Sk., 514. Sk., 522. Sk., 522/1. Sk., 526. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 554. Sk., 558. Sk., 560. Sk., 561. Sk., 562. Sk., Armutluk Sk., Ersöz Sk., Kavaklı Sk., Ova Yolu Sk., Özbakan Sk., Tuna Sk.)
Planlandı
05.10.2026
14:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829537
Gazipaşa (1101. Sk., 1110. Sk., 19 Mayıs Cd., 3000. Sk., 3001. Sk., 701. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 706. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 714. Sk., 715. Sk., 716. Sk., 717. Sk., 718. Sk., 719. Sk., 720. Sk., 721. Sk., 722. Sk., 723. Sk., 724. Sk., 725. Sk., 726. Sk., 727. Sk., 729. Sk., 730. Sk., 731. Sk., 732. Sk., 733. Sk., 734. Sk., 735. Sk., 736. Sk., 737. Sk., 738. Sk., 739. Sk., 740. Sk., 741. Sk., 742. Sk., 743. Sk., 744. Sk., 744/1. Sk., 745. Sk., 746. Sk., 747. Sk., 748. Sk., 749. Sk., 750. Sk., 751. Sk., 752. Sk., 753. Sk., 753/1. Sk., 754. Sk., 755. Sk., 756. Sk., 757. Sk., 759. Sk., 760. Sk., 761. Sk., 762. Sk., 763. Sk., 764. Sk., 765. Sk., 766. Sk., 767. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 9 Eylül Cd., Barış Manço Sk., Çiğdem Sk., Dere Sk., Doğa Sk., Gazi Kemal Paşa Sk., Gümüş Sk., Güneş Sk., Ihlamur Sk., Kahraman Sk., Karaca Sk., Kıbrıs Sk., Kocakır Sk., Kurtuluş Sk., Menekşe Sk., Saray Sk., Savaş Sk., Sümbül Sk., Vatan Sk., Zafer Sk.), Gölcükler (701. Sk., 701/1. Sk., 701/2. Sk., 792. Sk.), Kemalpaşa (9 Eylül Cd.)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
11:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3830579
İnönü (9 Eylül Cd., 9202. Sk., 9202/1. Sk., 9203. Sk., 9216. Sk., 9219. Sk., 9220. Sk., 9221. Sk., 9222. Sk., 9223. Sk., 9225. Sk., 9501. Sk., 9501/1. Sk., 9503. Sk., 9503/1. Sk., 9505/3. Sk.)
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3829747
Beyazevler (514. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 520/1. Sk., 521. Sk., 521/1. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk.)
NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3829751
Sahilevleri (Bakü Parkı İçi Yolu, Çayır Sk., Gürler Cd., Korsan Sk., Levent Cd., Mavi Sk., Mercan Sk., Müfit Soylu Sk., Niyazi Yapan Sk., Park İçi Yolu, Şair Can Yücel Sk., Tevfik Fikret Sk., Yağmur Sk., Yasemin Sk.)
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3827986
Yelki
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3828021
Yelki
Planlandı
03.10.2026
16:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3828023
Yelki
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828871
Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/8. Sk., 1620/12. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/27. Sk., 1620/37. Sk., 1620/39. Sk., 1620/86. Sk., 1620/87. Sk., 1620/89. Sk., 2167. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191/1. Sk., 2193. Sk., 2193/1. Sk., 2193/2. Sk., 2193/3. Sk., 2193/4. Sk., 2195/1. Sk., 2195/2. Sk., 2195/3. Sk., 2195/4. Sk., 2195/7. Sk.)
Planlandı
03.10.2026
17:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828873
Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/8. Sk., 1620/12. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/27. Sk., 1620/37. Sk., 1620/39. Sk., 1620/86. Sk., 1620/87. Sk., 1620/89. Sk., 2167. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191/1. Sk., 2193. Sk., 2193/1. Sk., 2193/2. Sk., 2193/3. Sk., 2193/4. Sk., 2195/1. Sk., 2195/2. Sk., 2195/3. Sk., 2195/4. Sk., 2195/7. Sk.)
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828876
R. Şevket İnce (2140/20. Sk., 2140/22. Sk., 2140/4. Sk., 2140/5. Sk., 2148/9. Sk.)
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828879
R. Şevket İnce (2140. Sk., 2140/17. Sk., 2140/2. Sk., 2140/4. Sk., 2140/5. Sk., 2140/7. Sk., 2148/9. Sk., 2166/4. Sk.)
Planlandı
04.10.2026
22:00 - 22:15
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830360
Adalet
Planlandı
04.10.2026
22:15 - 22:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830364
Çay (2092. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk.), Muhittin Erener (2095. Sk., 2097. Sk., 2124. Sk., 2138/1. Sk., 2138/2. Sk.), Osmangazi (574/3. Sk., 587. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 592/1. Sk., 592/10. Sk., 592/11. Sk., 592/16. Sk., 592/2. Sk., 592/9. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 603/1. Sk., 603/2. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 614. Sk., 614/1. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 615/3. Sk., 616/3. Sk., 616/4. Sk., 616/5. Sk., 616/6. Sk., 616/8. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., Yavuz Cd.), R. Şevket İnce (2092. Sk., 2095. Sk., 2109. Sk., 2109/2. Sk., 2124. Sk., 2136/1. Sk., 2138. Sk., 2138/1. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/10. Sk., 2140/11. Sk., 2140/13. Sk., 2140/15. Sk., 2140/3. Sk., 2140/5. Sk., 2140/6. Sk., 2140/8. Sk., 2140/9. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2142/1. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2145/1. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2154. Sk., 2154/1. Sk., 2156. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2166/4. Sk., Bayraklı Girişi-K12)
Planlandı
04.10.2026
22:15 - 22:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830365
Çay (2092. Sk., 2093. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2104. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108/1. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2112. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2119. Sk., 2119/1. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk., Şehit Serkan Atamer Sk.), Çiçek (1610. Sk., 1631. Sk., 1637/10. Sk., 1637/11. Sk., 1637/13. Sk., 1637/2. Sk., 1637/22. Sk., 1637/6. Sk., 1637/7. Sk., 1637/8. Sk., 1637/9. Sk., 2062/1. Sk., 2062/2. Sk., 2123. Sk., 2125. Sk., Ağustos 22. Sk., İsmail Karaca Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Osmangazi (595. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 603. Sk., 603/1. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., Yavuz Cd.), Tepekule (2062. Sk., 2063. Sk., 2063/1. Sk., 2065. Sk., 2067/1. Sk., 2071. Sk., 2072. Sk., 2073. Sk., 2074. Sk., 2077. Sk., 2078. Sk., 2079. Sk., 2081. Sk., 2083/1. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.)
Planlandı
04.10.2026
22:30 - 22:45
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830367
75. Yıl (1609/13. Sk.), Alpaslan (1609/3. Sk., 1609/5. Sk., 1609/6. Sk., 1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1619/1. Sk., 1620/1. Sk., 1620/10. Sk., 1620/11. Sk., 1620/12. Sk., 1620/13. Sk., 1620/14. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/17. Sk., 1620/18. Sk., 1620/19. Sk., 1620/2. Sk., 1620/23. Sk., 1620/25. Sk., 1620/28. Sk., 1620/29. Sk., 1620/3. Sk., 1620/30. Sk., 1620/31. Sk., 1620/32. Sk., 1620/39. Sk., 1620/4. Sk., 1620/42. Sk., 1620/43. Sk., 1620/5. Sk., 1620/51. Sk., 1620/52. Sk., 1620/53. Sk., 1620/55. Sk., 1620/56. Sk., 1620/57. Sk., 1620/58. Sk., 1620/6. Sk., 1620/62. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk., 1620/9. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 2183. Sk., Ağustos 22. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Bayraklı (1641. Sk., 1641/1. Sk., 1642. Sk., 1898/1. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1913. Sk., 1914. Sk., 1915. Sk., 1916. Sk., 1918. Sk., 1921. Sk., Anadolu Cd., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk., Zeki Yavaş Sk.), Cengizhan (1615/12. Sk., 1615/17. Sk., 1615/7. Sk., 1620/12. Sk., 1620/20. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/23. Sk., 1620/24. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/28. Sk., 1620/31. Sk., 1620/34. Sk., 1620/37. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/50. Sk., 1620/77. Sk., 1620/82. Sk., 1620/92. Sk., 1620/94. Sk., 1637/21. Sk., 2177. Sk., 2181. Sk., 2181/13. Sk., 2181/5. Sk., 2181/6. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2188. Sk.), Çiçek (1610. Sk., 1611. Sk., 1612/1. Sk., 1615. Sk., 1615/1. Sk., 1615/12. Sk., 1615/20. Sk., 1615/21. Sk., 1615/23. Sk., 1615/3. Sk., 1615/4. Sk., 1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1616. Sk., 1616/1. Sk., 1618. Sk., 1618/1. Sk., 1619. Sk., 1619/1. Sk., 1637/1. Sk., 1637/10. Sk., 1637/11. Sk., 1637/12. Sk., 1637/13. Sk., 1637/14. Sk., 1637/15. Sk., 1637/16. Sk., 1637/17. Sk., 1637/18. Sk., 1637/23. Sk., 1637/8. Sk., 1639. Sk., Adil Akçamlı Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/12. Sk., 1609/14. Sk., 1609/16. Sk., 1609/17. Sk., 1609/18. Sk., 1609/19. Sk., 1609/2. Sk., 1609/20. Sk., 1609/3. Sk., 1609/4. Sk., 1609/5. Sk., 1609/6. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620/10. Sk., 1620/14. Sk., 1620/2. Sk., 1620/3. Sk., 1622. Sk., 1624. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1629. Sk., 1630. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Turan
Planlandı
04.10.2026
22:45 - 23:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830369
Adalet (Nur Sultan Nazarbayev Cd.), Bayraklı (1606. Sk., 1606/1. Sk., 1898. Sk., 1898/2. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1900/1. Sk., 1901. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., 1906. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 1910. Sk., 1912. Sk., Anadolu Cd., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1607. Sk., 1608. Sk., 1609/1. Sk., 1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/15. Sk., 1609/16. Sk., 1609/2. Sk., 1609/4. Sk., 1609/6. Sk., 1609/7. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1617. Sk., 1618. Sk., 1620/2. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1625. Sk., 1626. Sk., 1626/1. Sk., 1626/2. Sk., 1626/3. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1627/1. Sk., 1627/2. Sk., 1627/3. Sk., 1627/4. Sk., 1627/5. Sk., 1628. Sk., 1628/1. Sk., 1629. Sk., 1629/1. Sk., 1629/2. Sk., 1629/3. Sk., 1629/4. Sk., 1629/5. Sk., 1639. Sk., 1646. Sk., 1647. Sk., 1651. Sk., 1651/1. Sk., 1652. Sk., 1656. Sk., 1656/1. Sk., 1656/2. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1659. Sk., Anadolu Cd., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk., Zeki Yavaş Sk.)
Planlandı
04.10.2026
23:15 - 23:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830389
Adalet (1643/29. Sk., 1643/35. Sk., 1643/6. Sk., 1645/2. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), Çay (2091. Sk., 2091/1. Sk., 2091/2. Sk., 2091/3. Sk., 2108/7. Sk., 2120/2. Sk., 2120/7. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Osmangazi (605. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/2. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 616. Sk., 616/1. Sk., 616/2. Sk., Ahmet Taner Kışlalı Parkı İçi Yolu, İbrahim Ethem Cd., Yavuz Cd.), Tepekule (1643. Sk., 1643/1. Sk., 1643/2. Sk., 1643/21. Sk., 1643/22. Sk., 1643/23. Sk., 1643/24. Sk., 1643/25. Sk., 1643/26. Sk., 1643/27. Sk., 1643/3. Sk., 1643/30. Sk., 1643/31. Sk., 1643/32. Sk., 1643/4. Sk., 2083. Sk., 2083/1. Sk., 2084. Sk., 2084/1. Sk., 2084/2. Sk., 2084/3. Sk., 2084/4. Sk., 2084/5. Sk., 2084/7. Sk., 2084/8. Sk., 2085. Sk., 2086/1. Sk., 2086/2. Sk., 2086/3. Sk., 2086/5. Sk., 2086/6. Sk., 2086/8. Sk., 2087. Sk., 2088. Sk., 2089. Sk., 2090. Sk., 2091. Sk., 2108/10. Sk., 2108/14. Sk., 2108/7. Sk., 2108/9. Sk., 2120/2. Sk., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Şehit Astğmn. Ergin Kaya Park İçi Yolu, Şehit Polis Recep Duysak Parkı İçi Yolu, Şehit Uzman Çavuş Doğan Balduk Sk., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.)
Planlandı
05.10.2026
05:00 - 05:15
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830393
Adalet
Planlandı
05.10.2026
05:15 - 05:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830404
Çay (2092. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk.), Muhittin Erener (2095. Sk., 2097. Sk., 2124. Sk., 2138/1. Sk., 2138/2. Sk.), Osmangazi (574/3. Sk., 587. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 592/1. Sk., 592/10. Sk., 592/11. Sk., 592/16. Sk., 592/2. Sk., 592/9. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 603/1. Sk., 603/2. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 614. Sk., 614/1. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 615/3. Sk., 616/3. Sk., 616/4. Sk., 616/5. Sk., 616/6. Sk., 616/8. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., Yavuz Cd.), R. Şevket İnce (2092. Sk., 2095. Sk., 2109. Sk., 2109/2. Sk., 2124. Sk., 2136/1. Sk., 2138. Sk., 2138/1. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/10. Sk., 2140/11. Sk., 2140/13. Sk., 2140/15. Sk., 2140/3. Sk., 2140/5. Sk., 2140/6. Sk., 2140/8. Sk., 2140/9. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2142/1. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2145/1. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2154. Sk., 2154/1. Sk., 2156. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2166/4. Sk., Bayraklı Girişi-K12)
Planlandı
05.10.2026
05:30 - 05:45
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830410
75. Yıl (1609/13. Sk.), Alpaslan (1609/3. Sk., 1609/5. Sk., 1609/6. Sk., 1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1619/1. Sk., 1620/1. Sk., 1620/10. Sk., 1620/11. Sk., 1620/12. Sk., 1620/13. Sk., 1620/14. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/17. Sk., 1620/18. Sk., 1620/19. Sk., 1620/2. Sk., 1620/23. Sk., 1620/25. Sk., 1620/28. Sk., 1620/29. Sk., 1620/3. Sk., 1620/30. Sk., 1620/31. Sk., 1620/32. Sk., 1620/39. Sk., 1620/4. Sk., 1620/42. Sk., 1620/43. Sk., 1620/5. Sk., 1620/51. Sk., 1620/52. Sk., 1620/53. Sk., 1620/55. Sk., 1620/56. Sk., 1620/57. Sk., 1620/58. Sk., 1620/6. Sk., 1620/62. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk., 1620/9. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 2183. Sk., Ağustos 22. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Bayraklı (1641. Sk., 1641/1. Sk., 1642. Sk., 1898/1. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1913. Sk., 1914. Sk., 1915. Sk., 1916. Sk., 1918. Sk., 1921. Sk., Anadolu Cd., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk., Zeki Yavaş Sk.), Cengizhan (1615/12. Sk., 1615/17. Sk., 1615/7. Sk., 1620/12. Sk., 1620/20. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/23. Sk., 1620/24. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/28. Sk., 1620/31. Sk., 1620/34. Sk., 1620/37. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/50. Sk., 1620/77. Sk., 1620/82. Sk., 1620/92. Sk., 1620/94. Sk., 1637/21. Sk., 2177. Sk., 2181. Sk., 2181/13. Sk., 2181/5. Sk., 2181/6. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2188. Sk.), Çiçek (1610. Sk., 1611. Sk., 1612/1. Sk., 1615. Sk., 1615/1. Sk., 1615/12. Sk., 1615/20. Sk., 1615/21. Sk., 1615/23. Sk., 1615/3. Sk., 1615/4. Sk., 1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1616. Sk., 1616/1. Sk., 1618. Sk., 1618/1. Sk., 1619. Sk., 1619/1. Sk., 1637/1. Sk., 1637/10. Sk., 1637/11. Sk., 1637/12. Sk., 1637/13. Sk., 1637/14. Sk., 1637/15. Sk., 1637/16. Sk., 1637/17. Sk., 1637/18. Sk., 1637/23. Sk., 1637/8. Sk., 1639. Sk., Adil Akçamlı Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/12. Sk., 1609/14. Sk., 1609/16. Sk., 1609/17. Sk., 1609/18. Sk., 1609/19. Sk., 1609/2. Sk., 1609/20. Sk., 1609/3. Sk., 1609/4. Sk., 1609/5. Sk., 1609/6. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620/10. Sk., 1620/14. Sk., 1620/2. Sk., 1620/3. Sk., 1622. Sk., 1624. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1629. Sk., 1630. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Turan
Planlandı
05.10.2026
05:45 - 06:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830411
Adalet (Nur Sultan Nazarbayev Cd.), Bayraklı (1606. Sk., 1606/1. Sk., 1898. Sk., 1898/2. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1900/1. Sk., 1901. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., 1906. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 1910. Sk., 1912. Sk., Anadolu Cd., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1607. Sk., 1608. Sk., 1609/1. Sk., 1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/15. Sk., 1609/16. Sk., 1609/2. Sk., 1609/4. Sk., 1609/6. Sk., 1609/7. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1617. Sk., 1618. Sk., 1620/2. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1625. Sk., 1626. Sk., 1626/1. Sk., 1626/2. Sk., 1626/3. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1627/1. Sk., 1627/2. Sk., 1627/3. Sk., 1627/4. Sk., 1627/5. Sk., 1628. Sk., 1628/1. Sk., 1629. Sk., 1629/1. Sk., 1629/2. Sk., 1629/3. Sk., 1629/4. Sk., 1629/5. Sk., 1639. Sk., 1646. Sk., 1647. Sk., 1651. Sk., 1651/1. Sk., 1652. Sk., 1656. Sk., 1656/1. Sk., 1656/2. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1659. Sk., Anadolu Cd., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk., Zeki Yavaş Sk.)
Planlandı
05.10.2026
06:15 - 06:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830417
Adalet (1643/29. Sk., 1643/35. Sk., 1643/6. Sk., 1645/2. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), Çay (2091. Sk., 2091/1. Sk., 2091/2. Sk., 2091/3. Sk., 2108/7. Sk., 2120/2. Sk., 2120/7. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Osmangazi (605. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/2. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 616. Sk., 616/1. Sk., 616/2. Sk., Ahmet Taner Kışlalı Parkı İçi Yolu, İbrahim Ethem Cd., Yavuz Cd.), Tepekule (1643. Sk., 1643/1. Sk., 1643/2. Sk., 1643/21. Sk., 1643/22. Sk., 1643/23. Sk., 1643/24. Sk., 1643/25. Sk., 1643/26. Sk., 1643/27. Sk., 1643/3. Sk., 1643/30. Sk., 1643/31. Sk., 1643/32. Sk., 1643/4. Sk., 2083. Sk., 2083/1. Sk., 2084. Sk., 2084/1. Sk., 2084/2. Sk., 2084/3. Sk., 2084/4. Sk., 2084/5. Sk., 2084/7. Sk., 2084/8. Sk., 2085. Sk., 2086/1. Sk., 2086/2. Sk., 2086/3. Sk., 2086/5. Sk., 2086/6. Sk., 2086/8. Sk., 2087. Sk., 2088. Sk., 2089. Sk., 2090. Sk., 2091. Sk., 2108/10. Sk., 2108/14. Sk., 2108/7. Sk., 2108/9. Sk., 2120/2. Sk., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Şehit Astğmn. Ergin Kaya Park İçi Yolu, Şehit Polis Recep Duysak Parkı İçi Yolu, Şehit Uzman Çavuş Doğan Balduk Sk., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.)
Planlandı
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830424
Adalet (1586/16. Sk., 1586/17. Sk., 1594/1. Sk., 1594/19. Sk., 1594/25. Sk., 1594/26. Sk., 1594/7. Sk., 1643/28. Sk., 1643/29. Sk., 2084/8. Sk., 2132/1. Sk., 2132/2. Sk., 2132/3. Sk., 2132/4. Sk., Manas Blv., Türkcan Sitesi İçi Yolu), Manavkuyu (247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 249/1. Sk., 249/2. Sk., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), Osmangazi (601. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/3. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 616. Sk., 616/1. Sk., 616/2. Sk., 616/6. Sk., 616/7. Sk., 617. Sk., 617/5. Sk., 617/6. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Hasan Bağıra Cd.), Tepekule (1643/30. Sk., 1643/33. Sk., 2084/8. Sk., 613. Sk., Hasan Bağıra Cd.)
Planlandı
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830425
Bayraklı (1638. Sk., 1639. Sk., 1898. Sk., 1898/2. Sk., 1900. Sk., 1910. Sk., 1911. Sk., 1912. Sk., 1916. Sk., 1917. Sk., 1918. Sk., 1920. Sk., 1921. Sk., 1923. Sk., 1924. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Çiçek (1635. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Tepekule (Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.)
Planlandı
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830426
Bayraklı (Bayraklı İskele Yolu)
Planlandı
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830428
Bayraklı
Planlandı
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830430
Alpaslan (1615/7. Sk., 1620/10. Sk., 1620/12. Sk., 1620/13. Sk., 1620/14. Sk., 1620/17. Sk., 1620/2. Sk., 1620/4. Sk., 1620/8. Sk., 1620/9. Sk.), Bayraklı (1632. Sk., 1632/1. Sk., 1635. Sk., 1636. Sk., 1638. Sk., 1639. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/13. Sk., 1615/16. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 1620/12. Sk., 2181. Sk., 2181/6. Sk., 2181/7. Sk., 2188. Sk., 2188/2. Sk., 2188/3. Sk., 2188/4. Sk., 2188/5. Sk., 2188/7. Sk., 2188/8. Sk., 2189. Sk., 2191. Sk., 2191/2. Sk., 2192. Sk., 2193/4. Sk., 2193/5. Sk.), Çiçek (1631. Sk., 1635/1. Sk., 1637/1. Sk., 1637/2. Sk., 1638. Sk., 1638/1. Sk., 1638/2. Sk., İsmail Karaca Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Fuat Edip Baksı (1607. Sk., 1620/2. Sk.), Muhittin Erener (2095/1. Sk., 2095/2. Sk., 2104. Sk., 2124/1. Sk., 2124/2. Sk., 2124/7. Sk., 2143. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2171. Sk., 2173. Sk., 2174. Sk., 2174/2. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2176/1. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830432
Mansuroğlu
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
03.10.2026
08:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3829571
Esenlik (9025. Sk., 9033. Sk., 9042. Sk., 9054. Sk., Ant Cd., Polat Cd., Şükrü Karaduman Cd.)
Planlandı
03.10.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3829579
Esenlik (9031. Sk., 9056. Sk., 9209. Sk., 9209/1. Sk., Ant Cd., Mızraklı Cd., Polat Cd.), Vatan (9059. Sk., 9061. Sk., Mızraklı Cd., Polat Cd.)
Planlandı
03.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3829646
Bahriye Üçok (9600. Sk., 9600/1. Sk., 9605. Sk., 9609. Sk., 9613/1. Sk., 9650. Sk., 9673. Sk., 9674. Sk., 9675. Sk., 9677. Sk., 9677/2. Sk., 9677/3. Sk., 9678. Sk., 9679. Sk., 9680. Sk., 9680/1. Sk., 9681. Sk., 9682. Sk., 9683. Sk., 9683/1. Sk., 9684. Sk., 9685. Sk.), Salih Omurtak (9598. Sk., 9599. Sk., 9600. Sk., 9602. Sk., 9602/2. Sk., 9602/3. Sk., 9603. Sk., 9604. Sk., 9605. Sk., 9608. Sk., 9629/3. Sk., 9650. Sk., İhsan Alyanak Blv.)