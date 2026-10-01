İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim listesi GDZ Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka başta olmak üzere birçok ilçede planlı kesinti yaşanacağı bildirildi. İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek merak edilirken Gediz Elektrik kesinti programı da gündeme geldi.

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İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik programı İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde. Yapılan bakım çalışmaları sebebiyle Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka, Menemen, Güzelbahçe, Karabağlar, Foça, Kemalpaşa, Tire, Torbalı, Aliağa, Karaburun, Selçuk, Konak, Çiğli, Gaziemir ve Narlıdere ilçelerinde kısa ve uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi. işte Gediz Elektrik planlı kesinti listesi...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3-4-5 EKİM GDZ ELEKTRİK

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3829444

Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

Planlandı

05.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3830644

Şakran Sayfiye (3433, 2. Çevre Yolu Cd., 3408. Sk., 3409. Sk., 3410. Sk., 3411. Sk., 3424. Sk., 3424/1. Sk., 3425. Sk., 3425/1. Sk., 3426. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3453. Sk., 3454. Sk., 3455. Sk., 3461. Sk., 3464. Sk., 3466. Sk., 3468. Sk., 3474. Sk., 3475. Sk., 3478. Sk., 3479. Sk., 3480. Sk., 3481. Sk., 3482. Sk., 3485. Sk., 3488. Sk., 3493. Sk., 3494. Sk., 3497. Sk., 3498. Sk., 3499. Sk., 3499/1. Sk., 3500. Sk., 3500/1. Sk., 3500/2. Sk., 3500/3. Sk., 3501. Sk., 3502. Sk., 3503. Sk., 3504. Sk., 3506/1. Sk., 3507. Sk., 3508. Sk., 3509. Sk., 3510. Sk., 3511. Sk., 3513/1. Sk., 3515. Sk., 3517. Sk., 3518. Sk., Barbaros Pasa Cd., Ilıca Cd., İncirlik Cd., Şair Mehmet Akif Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830593

Yeşilova (Mıstak Sk., Nizam Sk.)

Planlandı

05.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830628

Yakacık (Yüksel Sk.)

Planlandı

05.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830629

Yakacık (Yüksel Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)



BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3823866

Çamoba (Çamoba Köyü İç Yolu)

Planlandı

03.10.2026

13:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3823871

Durmuşlar (Durmuşlar Küme Evleri)

Planlandı

03.10.2026

13:40 - 18:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3823875

Durmuşlar (Durmuşlar Küme Evleri, Hacıveliler Küme Evleri, Koca Oba Küme Evleri)

Planlandı

05.10.2026

10:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3824699

Avunduk (Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu), Balaban (Balaban Köyü), Maruflar (Maruflar Köyü İç Yolu)

Planlandı

03.10.2026

08:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3828793

Ertuğrul (1. Bağlar Sk., 2. Bağlar Sk., Böblingen Cd., Kayhan Cd.), İnkılap (Hal Sk., Kantar Sk., Kar Sk., Kayhan Cd., Vakıf Sk.), Maltepe (404. Sk., 405. Sk., Adnan Menderes Blv., Ayyıldız Sk., Böblingen Cd., Bülent Ecevit Cd., Çaldıran Sk., Fidan Sk., Kosova Sk., Malazgirt Sk., Plevne Cd., Salkım Sk.)

Planlandı

05.10.2026

09:15 - 15:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3828864

Bölcek (Ortaokul Cd.), Kadıköy (Kadıköy Köyü İç Yolu)

Planlandı

05.10.2026

10:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3828909

Atçılar (Atçılar Köyü İç Yolu), Bayramcılar (Bayramcılar Köyü İç Yolu, Bayramcılar Yolu), Bekirler (Bekirler Sk.), İsmailli (Bayramcılar Yolu, İsmailli Küme Evleri, Yuntdağ Yolu), İsmailli Hacılar (Hacılar İsmaili Bucağı Sk., Hacılar Köyü İç Yolu, Serin Küme Evleri), Kocahaliller (Kocahaliller Sk.), Kocaköy (Kocaköy Köyü İç Yolu), Koyuneli (Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu), Öksüzler (Öksüzler Sk.), Rahmanlar (Rahmanlar Köyü İç Yolu), Seklik (Seklik Köyü İç Yolu), Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)

Planlandı

04.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3829449

Zeytindağ (1. Küme Evleri, 3. Küme Evleri, İzmir Çanakkale Yolu)

Planlandı

04.10.2026

13:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3829452

Zeytindağ (Örnek Mavi Kent Küme Evleri)

Planlandı

05.10.2026

14:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3830802

Bozköy, Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Koyuneli, Kurfallı (İzmir Çanakkale Yolu, Kurfallı Sk.), Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu), Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu), Yenikent (Ağaçlı Sk., Ali Bey Sk., Bakkal Mehmet Sk., Bilim Sk., Cemal Çavuş Sk., Eren Güngör Sk., Eser Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sk., Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet Sk., Mehmet Ali Akkın Sk., Meydan Sk., Millet Cd., Pamukçular Sk., Papatya Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sakıp Yeral Sk., Sami Kaçmaz Sk., Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa Sk.), Zeytindağ

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829567

Yunus Emre (7501. Sk., 7502. Sk., 7503. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7508. Sk., 7509. Sk., 7511. Sk., 7512. Sk., 7513. Sk., 7517. Sk., 7518. Sk., 7519. Sk., 7520. Sk., 7522. Sk., Bornova Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu)

Planlandı

03.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829575

Birlik (4220. Sk., 4224. Sk., 4224/1. Sk., 4232. Sk., 4234. Sk., 4239. Sk., 4241. Sk., 4243. Sk., 4248. Sk., 4261. Sk., 4261/1. Sk., 4263. Sk., 4263/1. Sk., 4271. Sk., Fazıl Paşa Cd., Kemalpaşa Cd.), Meriç (5662. Sk., 5663. Sk., Fazıl Paşa Cd.), Serintepe (4273. Sk., 4275. Sk., 4283. Sk., 4283/1. Sk., 4283/2. Sk., 4283/3. Sk., 4283/4. Sk., 4285. Sk., 4300. Sk., 4302. Sk., 4344. Sk., 4344/1. Sk., 4370. Sk., Kemalpaşa Cd.)

Planlandı

03.10.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829583

Birlik (4202/2. Sk., 4207. Sk., 4208/1. Sk., 4209. Sk., 4237. Sk., 4255. Sk.), Koşukavak (4186. Sk., 4190. Sk., 4192. Sk., 4194. Sk., 4196. Sk., 4198. Sk., 4200. Sk., 4200/1. Sk., 4202. Sk., 4202/1. Sk., 4204. Sk., 4207. Sk., 4209. Sk., 4233. Sk., 4235. Sk., 4237. Sk., 4247. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4255. Sk., 4257. Sk., 4259. Sk., 4269. Sk., Kamil Tunca Cd.)

Planlandı

03.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829594

Meriç (5641. Sk., 5642. Sk., 5644. Sk., 5645. Sk., 5646. Sk., 5647. Sk., 5648. Sk., 5663. Sk., 5664. Sk., 5665. Sk., 5667. Sk., 5701. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., 5713. Sk., 5714. Sk., 5715. Sk., 5716. Sk., 5717. Sk., 5719. Sk., 5720. Sk., 5746. Sk., Kemalpaşa Cd., Kokluca Mezarlığı İçi Yolu, Park İçi Yolu)

Planlandı

03.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829599

Meriç (5603. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5612. Sk., 5745. Sk., Kemalpaşa Cd.)

Planlandı

03.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829601

Meriç (5605. Sk., 5609. Sk., 5618. Sk., 5619/1. Sk., 5727. Sk., 5728. Sk., 5729. Sk., 5729/1. Sk., 5730. Sk., 5731. Sk., 5732. Sk., 5733. Sk., 5734. Sk., 5734/1. Sk., 5735. Sk., 5737. Sk., 5738. Sk., 5739. Sk., 5745. Sk., Kemalpaşa Cd.)

Planlandı

03.10.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829606

Koşukavak (4192. Sk., 4198. Sk., 4200. Sk., 4202. Sk., Fazıl Paşa Cd.), Tuna (5529. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5534. Sk., 5547. Sk., 5549. Sk., 5550. Sk., 5551. Sk., 5552. Sk., 5553. Sk., 5554. Sk., 5555. Sk., 5556. Sk., 5632. Sk., 5633. Sk., 5636/1. Sk., 5637. Sk., 5638. Sk., 5639. Sk., 5650. Sk., 5651. Sk., 5652. Sk., 5652/1. Sk., 5653. Sk., 5654. Sk., 5655. Sk., 5655/1. Sk., Fazıl Paşa Cd.)

Planlandı

03.10.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3829607

Birlik (4185. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4191. Sk., 4195. Sk., 4197. Sk., 4199. Sk., 4242. Sk., 4250. Sk., 4252. Sk., 4266. Sk., 4268. Sk., 4268/1. Sk., 4268/2. Sk., Kemalpaşa Cd.), Koşukavak (4193. Sk., 4193/1. Sk., 4195. Sk., 4195/1. Sk., 4205. Sk., 4216/1. Sk., 4218/1. Sk., 4226. Sk., 4242. Sk., 4252. Sk., 4252/1. Sk.)

Planlandı

04.10.2026

22:15 - 22:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830364

Atatürk (911. Sk., Osmangazi Cd.)

Planlandı

04.10.2026

23:00 - 23:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830371

Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 906/1. Sk., 906/2. Sk., 906/3. Sk., 907. Sk., 907/1. Sk., 907/2. Sk., 909. Sk., 912. Sk., 912/1. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 915/1. Sk., 915/2. Sk., 915/3. Sk., 919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 921. Sk., 925. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.), Laka (Gül Sk., Karanfil Sk., Laka Cd., Lale Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Zambak Sk.)

Planlandı

05.10.2026

05:15 - 05:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830404

Atatürk (911. Sk., Osmangazi Cd.)

Planlandı

05.10.2026

06:00 - 06:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Hat Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830415

Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 906/1. Sk., 906/2. Sk., 906/3. Sk., 907. Sk., 907/1. Sk., 907/2. Sk., 909. Sk., 912. Sk., 912/1. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 915/1. Sk., 915/2. Sk., 915/3. Sk., 919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 921. Sk., 925. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.), Laka (Gül Sk., Karanfil Sk., Laka Cd., Lale Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Zambak Sk.)

Planlandı

05.10.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830518

Naldöken

Planlandı

05.10.2026

08:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830533

Naldöken

Planlandı

05.10.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830536

Naldöken

Planlandı

05.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830540

Naldöken (1261/1. Sk., 1261/10. Sk., 1261/11. Sk., 1261/12. Sk., 1261/8. Sk., 1261/9. Sk., 1264. Sk., 1264/1. Sk., 1268. Sk., 1268/4. Sk., 1268/5. Sk., 1268/6. Sk.)

Planlandı

05.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830554

Naldöken (1261. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1267/1. Sk., 1267/2. Sk., 1269. Sk., 1270/2. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1271/2. Sk., 1271/3. Sk.)

Planlandı

05.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830555

Naldöken (1261. Sk., 1261/1. Sk., 1261/2. Sk., 1261/3. Sk., 1261/5. Sk., 1261/6. Sk., 1261/7. Sk., 1264. Sk., 1267. Sk., 1268. Sk., 1268/1. Sk., 1268/2. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)



ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3829438

Sakarya (3080. Sk., 3087. Sk., 3088. Sk., 3089. Sk., 3090. Sk., 3091. Sk., 3092. Sk., 3094. Sk., 3095. Sk., 3097. Sk., 3098. Sk., 3108. Sk., 3111. Sk.)

Planlandı

05.10.2026

10:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3830511

Alaçatı (12080/2. Sk., 12110. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12113/1. Sk., 12113/2. Sk., 12113/6. Sk., 12113/7. Sk., 12113/8. Sk., 14000. Sk., 14005. Sk., 14005/1. Sk., 7152. Sk., Haydariye Mevkii Küme Evleri)

Planlandı

05.10.2026

10:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3830514

Alaçatı (14016. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3830771

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3830773

Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3830490

İskele (2111. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2157. Sk., 2165. Sk., Akasya Sk., Bambu Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Deniz Sk., Hisarcık Sk., Karayer Cd., Papatya Sk., Seyranyüzü Cd., Turgutreis Sk., Zambak Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3827876

Mustafa Kemal (6753/8. Sk.)

Planlandı

05.10.2026

08:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3829517

Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)

Planlandı

05.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3830426

Tersane

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3829631

Bağyurdu Yeni (Ova Küme Evleri, Ova Yolu Küme Evleri, SANCAKLIBOZKÖY, Sarı Ceviz Küme Evleri, Yağpınar Mevkii Küme Evleri), Çambel, Gökçeyurt (7719. Sk., Ergen Sk., Gökçeyurt Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Halilbeyli (7602. Sk., 85. Yıl Cumhuriyet Cd., Baş Küme Evleri, Başmahalle Çıkmazı Sk., Begonya Sk., Buket Sk., Çalıkuşu Sk., Camialtı Sk., Çevre Yolu Küme Evleri, Çimenlik Sk., Dedelik Sk., Derinkuyu Çıkmaz Sk., Doğu Sk., Ergen Sk., Eski İzmir Cd., Göçmen Sk., Gülüm Sk., Günebakan Sk., Hacı Sk., Halilbeyli Köyü İç Yolu, Halilbeyli Küme Evleri, Hanımeli Sk., Hercai Sk., Hikmet Tırtak Sk., Kasımpatı Sk., Kırım Sk., Kuzey Sk., Leylak Sk., Menekşeli Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nilüfer Sk., Onur Sk., Orkide Sk., Ortanca Sk., Özdemir Sk., Pamuk Sk., Salkım Sk., Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Yaz Sk., Zambak Sk.), Halilbeyli OSB, Hamzababa (Hamzababa Küme Evleri), Ören 75. Yıl Cumhuriyet (8016. Sk., Arıkaltı Cd., Aykırı Sk., Baraklı Sk., Dikili Taş Sk., İncirlipınar Cd., Kırkağaç Sk., Kocabağlar Sk., Limon Sk., Limoncuk Sk., Şerbetçi Sk.), Ören Egemen (İncirlipınar Cd., Limon Sk.), Sarıçalı (Sarıçalı Köyü İç Yolu, Sarıçalı Yolu Küme Evleri), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Tokmakalan Yolu Küme Evleri), Yeşilyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu, Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd., Yeşilyurt Yeni Küme Evleri, Yeşilyurt Yolu Küme Evleri), Yiğitler (Limon Sk.), Zeamet (Zeamet Yolu Küme Evleri, Zeamet Yolu Kümeevleri)

Planlandı

03.10.2026

13:30 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3829648

Bağyurdu Yeni, Halilbeyli (Halilbeyli Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)



KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824881

Arpaseki

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824884

Arpaseki, Taştepe

Planlandı

04.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824888

Arpaseki

Planlandı

04.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824891

Arpaseki, Taştepe

Planlandı

11.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824892

Arpaseki, Taştepe

Planlandı

11.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824894

Arpaseki

Planlandı

02.10.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3827665

Karadere (Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri)

Planlandı

05.10.2026

09:15 - 15:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3828864

Cumalı, Fatih (Hacıyeri Küme Evleri), Osmaniye

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3829488

Arkacılar (Okkataşı Küme Evleri), Çömlekçi (Ova Küme Evleri), Karaburç (Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri), Şemsiler (Akkavaklar Küme Evleri, Değirmen Sk., KEMER, Mandal Küme Evleri, Ova Küme Evleri, ŞEMSİLER, Şemsiler Merkez Sk., Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Umurcalı (Çakaltepe Küme Evleri, Gürova Küme Evleri, HANYIKIĞI, Kemer Küme Evleri, MANDAL, Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri, Umurcalı Yolu, YIKIK HAN), Yeniköy (HANYIKIĞI, Kırlıova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri)

Planlandı

04.10.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830565

Örencik (Avcılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Örencik Küme Evleri)

Planlandı

04.10.2026

10:15 - 18:15

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830575

Örencik (Avcılar Küme Evleri, Örencik Küme Evleri)

Planlandı

05.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830614

Altınoluk (ALTINOLUK, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Köyü Yolu, Altınoluk Yolu, Bağırsakderesi Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri, Maviler Küme Evleri, Saraçlar Küme Evleri), Çayağzı (Bağırsakderesi Küme Evleri, Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sk., CENİKLİ, GELİNALAN, Gelinalan Sk., KEMERCİK, Kızıltarla Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Tekke Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri)

Planlandı

04.10.2026

09:40 - 10:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830645

Mavidere (Ceritler Küme Evleri, Kozağaç Küme Evleri, Mavidere Köyü İç Yolu, Mavidere Küme Evleri, Mavidere Yolu, Yeni Küme Evleri, Yukarı Konak Küme Evleri), Mersinlidere (Körkuyu Küme Evleri), Olgunlar (Avgan Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Gedik Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Mavidere Küme Evleri, Olgunlar Küme Evleri), Örencik (Avcılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Örencik Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri), Sırımlı (Cıngıllar Küme Evleri, Göçmen Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Sırımlı Merkez Sk.)

Planlandı

04.10.2026

17:15 - 18:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830650

Mavidere (Ceritler Küme Evleri, Kozağaç Küme Evleri, Mavidere Köyü İç Yolu, Mavidere Küme Evleri, Mavidere Yolu, Yeni Küme Evleri, Yukarı Konak Küme Evleri), Mersinlidere (Körkuyu Küme Evleri), Olgunlar (Avgan Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Gedik Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Mavidere Küme Evleri, Olgunlar Küme Evleri), Örencik (Avcılar Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Örencik Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri), Sırımlı (Cıngıllar Küme Evleri, Göçmen Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Sırımlı Merkez Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.10.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Role Akü Redresor Arızası

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3824732

Bozalan (Bozalan Küme Evleri), Görece (910. Sk., 911. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece Köyü, Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk.), İğnedere (912. Sk., İğnedere Görece Yolu Sk., İğnedere Küme Evleri), Kır, Süleymanlı (919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 920/1. Sk., 920/3. Sk., 921, 921/2. Sk., 921/3 sK., 921/3 Sk., 922. Sk., 923. Sk., 923/1. Sk., 924. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 928/1. Sk., 928/2. Sk., 928/3. Sk., 929. Sk., 931. Sk., Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., yayla önü küme evler), Telekler (Telekler Küme Evleri), Turgutlar (Turgutlar Küme Evleri)

Planlandı

03.10.2026

11:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3828552

Esatpaşa (Abdi İpekçi Cd., Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Atatürk Gç. Sk., Binbaşı Sk., Dutlu Sk., Korkut Sk., MAVİŞ, Niyazi Kaplangi Cd., Şehit Ali İhsan Kalmaz Geçidi Sk., Yavuz Sk., Yüksel Kayan Cd.), Kasımpaşa (Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Camii Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Karanfil Sk., Profesör Muammer Aksoy Cd., Profesör Muammer Aksoy Geçidi Sk., Şehit Aycan Aksoy Cd., Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Türbe Gç., Yasemin Sk., Yörükefe Sk.), Zafer (Yavuz Sk.)

Planlandı

03.10.2026

11:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3828555

Esatpaşa (1. Abdi İpekçi Gç. Sk., 2. Abdi İpekçi Gç. Sk., Abdi İpekçi Cd., Altuğ Karaburun Cd., Anber Sk., Ardahan Sk., Atatürk Cd., Dirik Sk., Dutlu Sk., Gündüzalp Sk., İkiz Çeşme Sk., İlhami Gürsoy Sk., Kumru Geçidi Sk., Merdivenli Sk., Sümbüllü Sk., Tekin Sk., Yavuz Sk., Yeni Taş Sk., Yıldırım Gç., Yıldırım Sk., Yüksek Gç., Zeytinli Sk., Zincirlikuyu Sk.), Gaybi (Adnan Menderes Cd., Çınarlı Sk., Çukur Bahçe Sk., Hacıbaki Sk., Hasırcı Sk., İmaret Sk., Yahya Efendi Sk.), Kasımpaşa (1042. Sk., 1043. Sk., Adnan Menderes Cd., Altuğ Karaburun Cd., Altuğ Karaburun Gç. Sk., Atatürk Cd., Camii Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavdar Sk., Cengiz Topel Cd., Dirik Sk., Diyem Kahya Cd., Dsi Kanal Kıyısı Sk., Ertuğrul Cd., Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk., Fidanlık Sk., Hükümet Konağı Sk., İlhami Gürsoy Sk., Kütüphane Sk., Mithatpaşa Cd., Park Sk., Paşa Gç., Paşa Türbe Sk., Profesör Muammer Aksoy Cd., Profesör Muammer Aksoy Geçidi Sk., Ragıp Dere Sk., Sakızlı Sk., Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Sırrı Kınay Sk., Türbe Gç., Yörükefe Sk.), Mermerli (1402. Sk., 1403. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1413/1. Sk., 1414. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., 1418. Sk., 1430. Sk., 1431. Sk., 1432. Sk., Adnan Menderes Cd., Atatürk Cd., Bahçe Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Cengiz Topel Cd., Cengiz Topel Gç. Sk., Çukur Bahçe Gç. Sk., Doktor Selahattin Özkurt Cd., Ertuğrul Cd., Ertuğrul Geçidi Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Eski Pazar Gç., Eski Sanayi Sitesi Sk., Hurmalı Sk., İmaret Sk., Kanal Sk., Mermerli Sk., Mithatpaşa Cd., Mithatpaşa Gç., Özgüven Sk., Pazar Gç. Sk., Pazar Sk., Pekenti Yolu Sk., Savacı Sk., Şehit Aycan Aksoy Cd., Şehit Selçuk Gökmen Cd., Yahya Efendi Sk., Ziya Gökalp Cd.), Seydinnasrullah (Cezayir

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)



ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3829407

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3829412

Yusufdere

Planlandı

05.10.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830419

Üç Eylül (1. Nur Sk., 2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 2035. Sk., 3. Köprü Sk., Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Emniyet Sk., Gökçenefe Sk., Göztepe Sk., Hacı İbrahimoğlu Sk., Hızır Reis Cd., Işıklı Sk., Kıbrıs Cd., Kırımlı Sk., Köprü Sk., Mevlana Cd., Mutlu Sk., Nur Sk., Şen Sk., Ülker Sk., Yalı Sk.)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830434

Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 09:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830438

Bademli (Mescitli Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Acıdere Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu, Emirli Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Maden Küme Evleri), Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri, Kocakabak Sk., Merkez Küme Evleri), Kemenler, Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Pirinççi (Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Küme Evleri)

Planlandı

05.10.2026

16:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830443

Bademli (Mescitli Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Acıdere Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu, Emirli Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Maden Küme Evleri), Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri, Kocakabak Sk., Merkez Küme Evleri), Kemenler, Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Pirinççi (Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Küme Evleri)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830456

İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3830461

14 Mayıs (4010. Sk., 4029. Sk., 4030. Sk., 4031. Sk., 4033. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3827786

Kırtepe, Yeğenli (Aktay Sk., Cumhuriyet Yolu, Dedebaşı Sk., İsmail Yağcıoğlu Sk., Kayalı Sk., Kocaalan Sk., Kocakır Küme Evleri, Minare Sk., Önder Sk., Tarım Küme Evleri, Temsil Sk., Tire Ödemiş Yolu, Üç Kuyular Sk., Yılmaz Sk.)

Planlandı

02.10.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3828550

Kahrat, Kızılcahavlu

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3830456

Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kızılcahavlu

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)



TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3830181

Atatürk (1501. Sk., 1503. Sk., 1504. Sk., 1506. Sk., 1507. Sk., 1508. Sk., 1510. Sk., 1604. Sk., Bekir Sakarya Cd.), Yedi Eylül (1501. Sk., 5578. Sk., 5671. Sk., Aydın Cd.)

Planlandı

03.10.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3830204

İnönü (119. Sk., 139. Sk., 154/1. Sk., 156/1. Sk., Yavuz Sultan Selim Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)



URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3827980

Çamlıçay (4160. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5193. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4148. Sk., 4156. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., 4183. Sk., 4191. Sk., 4297. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3827986

Kalabak (3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk.), M. Fevzi Çakmak (Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4134. Sk., 4138. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv.)

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828021

Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.), Kalabak (3003. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3027. Sk., 3029. Sk., 3032. Sk., 3036. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3275. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., Mustafa Kemal Blv.), M. Fevzi Çakmak (4102. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4111. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4124. Sk., 4128. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4159. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.)

Planlandı

03.10.2026

16:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828023

Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.), Kalabak (3003. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3027. Sk., 3029. Sk., 3032. Sk., 3036. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3275. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., Mustafa Kemal Blv.), M. Fevzi Çakmak (4102. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4111. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4124. Sk., 4128. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4159. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.)

Planlandı

02.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828027

İçmeler (1080. Sk., 1085. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1087/3. Sk., 1098. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk.)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828598

Kalabak (3364, Sefaköy Cd.), Yenice (3300/1. Sk., Bağcılar Sk., Begonya Sk., Göksu Sk., İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd.)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 10:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828599

Kalabak (3306/2. Sk., 3364, Sefaköy Cd.), Yenice (3300/1. Sk., 3307. Sk., 3308/1. Sk., Akdeniz Sk., AKMEŞE, Bağcılar Sk., Begonya Sk., Çalık Sk., Cesur Sk., Göksu Sk., İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Kıraç Sk., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Özgün Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd., Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sk.)

Planlandı

05.10.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828603

Kalabak (3306/2. Sk., 3364, Sefaköy Cd.), Yenice (3300/1. Sk., 3307. Sk., 3308/1. Sk., Akdeniz Sk., AKMEŞE, Bağcılar Sk., Begonya Sk., Çalık Sk., Cesur Sk., Göksu Sk., İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Kıraç Sk., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Özgün Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd., Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sk.)

Planlandı

02.10.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828606

Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

Planlandı

02.10.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828610

Barbaros (7028. Sk., 7513. Sk., Doktorlar Sitesi Küme Evleri), Birgi (7500. Sk., 7501. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7513. Sk., 7516. Sk., 7519. Sk., Begonvil Sk., Çeşme Yolu Cd., Çetin Sitesi Küme Evleri, Çimen Sk., Harmanyeri Küme Evleri, HARMANYERİ KÜME EVLERİ, İzmir Çeşme Yolu, Karaçam Küme Evleri, Köyiçi Cd., Köyiçi Mevkii Küme Evleri, Petunya Sk., Savran Kule Küme Evleri), Uzunkuyu (14 Eylül Cd., 7501. Sk., 7520. Sk., 7650. Sk., 7651. Sk., 7652. Sk., Ardıç Sk., Atatürk Cd., Bağlar Sk., Birgi Yolu, Çeşme Yolu Cd., İnönü Cd., İstiklal Cd., Kızıl Çam Küme Evleri, Köyüstü Küme Evleri, Kuşalan Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri), Zeytineli (Cumhuriyet Cd., Kabasakal Küme Evleri, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd., Şahin Bayhan Sk., Yukarı Mahalle Küme Evleri), Zeytinler (14 Eylül Cd., 7600. Sk., 7601. Sk., 7602. Sk., 7604. Sk., Ali Caner Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Kenan Erdiç Sk., Kurtuluş Cd., Mustafa Ercan Sk., Öztürk Sk., Şehit Mehmet Caner Sk., Şehit Özkan Elçi Sk.)

Planlandı

03.10.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828797

Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), İçmeler (1091. Sk., 1152. Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821568

29 Ekim (2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2169. Sk., 2171. Sk., 2172. Sk., 2173. Sk., Atatürk Cd., Bahçebağ Sk., Balcıbağ Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2053. Sk., 2058. Sk., Bahçebağ Sk., Gazi Hasan Şen Sk.)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821571

29 Ekim (2140. Sk., 2141. Sk., 2253. Sk., Orta Tepe Sk.)

Planlandı

02.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3824680

Buca Koop. (205. Sk.), Kuruçeşme (205. Sk., 205/16. Sk., 205/2. Sk., 205/20. Sk., 205/24. Sk., 205/27. Sk., 205/39. Sk., 205/52. Sk.)

Planlandı

03.10.2026

10:00 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3827874

Menderes (120/1. Sk., 134. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 157. Sk., Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk., Menderes Cd.)

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3827879

29 Ekim (2174. Sk., 2189. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk.)

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828455

Hürriyet (460. Sk., 464. Sk., 466. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 472. Sk., 474. Sk., 474/1. Sk., 476. Sk., 478. Sk., 480. Sk., 488. Sk., 490. Sk., 492/1. Sk., 493. Sk., 493/1. Sk., 495. Sk., Mehmet Akif Cd., Namık Kemal Cd.)

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828456

Hürriyet (456. Sk., 458. Sk., 460. Sk., 462. Sk., 464. Sk., 464/1. Sk., 480. Sk., 486. Sk., 495. Sk., 497. Sk., 499. Sk., 501. Sk., 501/1. Sk.)

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828459

Hürriyet (448. Sk., 469. Sk., 471. Sk., 473. Sk., 492. Sk., 492/1. Sk., 494. Sk., Mehmet Akif Cd., Namık Kemal Cd.)

Planlandı

03.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828462

Hürriyet (434. Sk., 440. Sk., 443. Sk., 451/1. Sk., Menderes Cd., Namık Kemal Cd.), Laleli (399/1. Sk., 404. Sk., 406. Sk., 410. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 429. Sk., Menderes Cd.)

Planlandı

03.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828465

Hürriyet (435. Sk., 438. Sk., 440. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 447. Sk., 455. Sk., 457. Sk., 459. Sk., 461. Sk., 461/1. Sk., 463. Sk., Aydın Hatboyu Cd., Namık Kemal Cd.)

Planlandı

03.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3828468

Güven (397. Sk., 400. Sk., 402. Sk.), Hürriyet (451. Sk., 453. Sk., 455. Sk., Menderes Cd., Namık Kemal Cd.), Laleli (397. Sk.)

Planlandı

03.10.2026

08:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Direk Değişimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3829420

Dumlupınar (117. Sk., 119. Sk., 124. Sk., 81. Sk., 88. Sk.)

Planlandı

03.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3829609

Yeşilbağlar (289. Sk., 289/37. Sk., 637/19. Sk., 637/51. Sk., 637/52. Sk., 637/64. Sk., 647. Sk., 647/1. Sk., 647/50. Sk., 647/51. Sk., 647/52. Sk., 647/53. Sk., 647/54. Sk., 647/55. Sk.)

Planlandı

03.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3829618

Fırat (289. Sk., 289/43. Sk., 289/44. Sk., 289/60. Sk., 289/61. Sk., 289/62. Sk.), Yeşilbağlar (278/1. Sk., 278/2. Sk., 278/3. Sk., 279. Sk., 289. Sk., 289/28. Sk., 289/37. Sk., 289/41. Sk., 292/35. Sk., 637/49. Sk., 637/50. Sk., 637/55. Sk., 637/59. Sk., 637/60. Sk., 647. Sk., 647/1. Sk., 647/52. Sk., 647/53. Sk., 647/57. Sk., 647/58. Sk., 647/59. Sk., 647/61. Sk.)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830379

Dumlupınar (111. Sk., 74. Sk., 76. Sk., 78. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 83. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 93. Sk., 95. Sk., 97. Sk., Barış Manço Kültür Sk.)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830388

Dumlupınar (102. Sk., 117. Sk., 119. Sk., 121. Sk., 124. Sk., 83. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 97. Sk., Barış Manço Kültür Sk., Kalender Yılmaz Sk., Uğur Mumcu Cd.), Vali Rahmi Bey (121. Sk., Menderes Cd., Uğur Mumcu Cd.)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830409

Adatepe (2/3. Sk., 24. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 67. Sk., 69. Sk., 71. Sk., 73. Sk., Erdem Cd., Kıbrıs Cd.), Dumlupınar (66. Sk., 68. Sk., 70. Sk., 72. Sk., 75. Sk., Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Girişi, Erdem Cd., Kıbrıs Cd., Özmen Cd.)

Planlandı

05.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830431

Dumlupınar (86. Sk., 91. Sk., Özmen Cd.), Kozağaç (256. Sk., 258. Sk., 258/1. Sk., 258/2. Sk., Özmen Cd.), Vali Rahmi Bey (123. Sk., 127. Sk., 129. Sk., Özmen Cd., Uğur Mumcu Cd.)

Planlandı

05.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830435

Dumlupınar (117. Sk., 119. Sk., 124. Sk., 81. Sk., 84. Sk., 88. Sk., 90. Sk., 97. Sk., 99. Sk.)

Planlandı

05.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830441

Dumlupınar (78. Sk., 80. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 87. Sk., 89. Sk., 91. Sk., Özmen Cd.), Kozağaç (224. Sk., Özmen Cd.)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830471

Kuruçeşme (205/10. Sk., 205/11. Sk., 205/12. Sk., 205/2. Sk., 205/21. Sk., 205/28. Sk., 205/29. Sk., 205/3. Sk., 205/31. Sk., 205/32. Sk., 205/33. Sk., 205/34. Sk., 205/35. Sk., 205/37. Sk., 205/40. Sk., 205/45. Sk., 205/52. Sk., 205/54. Sk., 205/6. Sk., 205/7. Sk., 205/8. Sk.)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830556

Buca Koop. (205. Sk.), Kuruçeşme (205. Sk., 205/16. Sk., 205/2. Sk., 205/20. Sk., 205/24. Sk., 205/27. Sk., 205/39. Sk., 205/52. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3830623

Atilla (456. Sk.), Güneşli (456. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 515/3. Sk., 515/4. Sk., 520. Sk., 520/1. Sk., 520/2. Sk., 521. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829518

Çatalca (7406. Sk.), Kuyucak (7750. Sk., 7751. Sk., 7753. Sk., Menderes Orhanlı Yolu Sk.), Yeniköy (7406. Sk., 7950. Sk., 7950/1. Sk., 7951. Sk., 7953. Sk., 7954. Sk., 7956. Sk., 7957. Sk., 7958. Sk., 7959. Sk., 7961. Sk., 7961/1. Sk., 7961/4. Sk., 7962. Sk., 7963. Sk., 7964. Sk., 7965. Sk., 7966. Sk., 7967. Sk., 7967/1. Sk., 7968. Sk., 7970. Sk., 7970/2. Sk., 7970/3. Sk., 7970/4. Sk., 7971. Sk., 7972. Sk., 7974. Sk., 7976 sokak, 7976/1. Sk., 7976/2. Sk., 7978. Sk., 7980. Sk., 7980/2. Sk., 7982, 7982/1. Sk., 7982/2. Sk., 7984. Sk., Menderes Orhanlı Yolu Sk., menderes orhanlı yolu sokak ılave, Yeniköy Köprüsü)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829528

Altıntepe (2000. Sk., 632. Sk., 9501. Sk., 9502. Sk., 9503. Sk., 9504. Sk., 9509. Sk., 9510. Sk., 9512. Sk., 9514. Sk., 9516. Sk., 9550. Sk., 9550/1. Sk., 9551. Sk., 9552. Sk., 9553. Sk., 9557. Sk., 9558. Sk., Armutluk 1 Küme Evleri, Armutluk 2. Küme Evleri, Armutluk 3. Sk., Beyazgül Sk., Damlar Küme Evleri, Gala Sk., Jandarma Küme evleri sokak, Jandarma Yolu Küme Evleri, Öztürkler Sk., Sarıçay 1. Küme Evleri, Şehit Murat Cd.), Cüneytbey (610. Sk., 616. Sk., 631. Sk., 632. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 635/1. Sk., 9501. Sk., 9504. Sk., 9510. Sk., 9511. Sk., Armutluk Sk., Şebboy Sk., Şehit Murat Cd.), Mithatpaşa (509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 559. Sk., 560. Sk., 561. Sk., 563. Sk., 565. Sk., Armutluk Sk., Ova Yolu Sk., Özbakan Sk., Şehit Murat Cd., Yol)

Planlandı

05.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829532

Cüneytbey (Armutluk Sk.), Gölcükler (770. Sk., 775. Sk., Cumaovası Cd., Fesleğen Sk., Hanımeli Sk., Kardelen Sk., Leylak Sk., Nergis Sk.), Kemalpaşa (Cumaovası Cd.), Mithatpaşa (504. Sk., 507. Sk., 511. Sk., 514. Sk., 522. Sk., 522/1. Sk., 526. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 554. Sk., 558. Sk., 560. Sk., 561. Sk., 562. Sk., Armutluk Sk., Ersöz Sk., Kavaklı Sk., Ova Yolu Sk., Özbakan Sk., Tuna Sk.)

Planlandı

05.10.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829537

Gazipaşa (1101. Sk., 1110. Sk., 19 Mayıs Cd., 3000. Sk., 3001. Sk., 701. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 706. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 714. Sk., 715. Sk., 716. Sk., 717. Sk., 718. Sk., 719. Sk., 720. Sk., 721. Sk., 722. Sk., 723. Sk., 724. Sk., 725. Sk., 726. Sk., 727. Sk., 729. Sk., 730. Sk., 731. Sk., 732. Sk., 733. Sk., 734. Sk., 735. Sk., 736. Sk., 737. Sk., 738. Sk., 739. Sk., 740. Sk., 741. Sk., 742. Sk., 743. Sk., 744. Sk., 744/1. Sk., 745. Sk., 746. Sk., 747. Sk., 748. Sk., 749. Sk., 750. Sk., 751. Sk., 752. Sk., 753. Sk., 753/1. Sk., 754. Sk., 755. Sk., 756. Sk., 757. Sk., 759. Sk., 760. Sk., 761. Sk., 762. Sk., 763. Sk., 764. Sk., 765. Sk., 766. Sk., 767. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 9 Eylül Cd., Barış Manço Sk., Çiğdem Sk., Dere Sk., Doğa Sk., Gazi Kemal Paşa Sk., Gümüş Sk., Güneş Sk., Ihlamur Sk., Kahraman Sk., Karaca Sk., Kıbrıs Sk., Kocakır Sk., Kurtuluş Sk., Menekşe Sk., Saray Sk., Savaş Sk., Sümbül Sk., Vatan Sk., Zafer Sk.), Gölcükler (701. Sk., 701/1. Sk., 701/2. Sk., 792. Sk.), Kemalpaşa (9 Eylül Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.10.2026

11:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3830579

İnönü (9 Eylül Cd., 9202. Sk., 9202/1. Sk., 9203. Sk., 9216. Sk., 9219. Sk., 9220. Sk., 9221. Sk., 9222. Sk., 9223. Sk., 9225. Sk., 9501. Sk., 9501/1. Sk., 9503. Sk., 9503/1. Sk., 9505/3. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3829747

Beyazevler (514. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 520/1. Sk., 521. Sk., 521/1. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)



NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

05.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3829751

Sahilevleri (Bakü Parkı İçi Yolu, Çayır Sk., Gürler Cd., Korsan Sk., Levent Cd., Mavi Sk., Mercan Sk., Müfit Soylu Sk., Niyazi Yapan Sk., Park İçi Yolu, Şair Can Yücel Sk., Tevfik Fikret Sk., Yağmur Sk., Yasemin Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)



GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3827986

Yelki

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3828021

Yelki

Planlandı

03.10.2026

16:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3828023

Yelki

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)



BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828871

Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/8. Sk., 1620/12. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/27. Sk., 1620/37. Sk., 1620/39. Sk., 1620/86. Sk., 1620/87. Sk., 1620/89. Sk., 2167. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191/1. Sk., 2193. Sk., 2193/1. Sk., 2193/2. Sk., 2193/3. Sk., 2193/4. Sk., 2195/1. Sk., 2195/2. Sk., 2195/3. Sk., 2195/4. Sk., 2195/7. Sk.)

Planlandı

03.10.2026

17:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828873

Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/8. Sk., 1620/12. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/27. Sk., 1620/37. Sk., 1620/39. Sk., 1620/86. Sk., 1620/87. Sk., 1620/89. Sk., 2167. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191/1. Sk., 2193. Sk., 2193/1. Sk., 2193/2. Sk., 2193/3. Sk., 2193/4. Sk., 2195/1. Sk., 2195/2. Sk., 2195/3. Sk., 2195/4. Sk., 2195/7. Sk.)

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828876

R. Şevket İnce (2140/20. Sk., 2140/22. Sk., 2140/4. Sk., 2140/5. Sk., 2148/9. Sk.)

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828879

R. Şevket İnce (2140. Sk., 2140/17. Sk., 2140/2. Sk., 2140/4. Sk., 2140/5. Sk., 2140/7. Sk., 2148/9. Sk., 2166/4. Sk.)

Planlandı

04.10.2026

22:00 - 22:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830360

Adalet

Planlandı

04.10.2026

22:15 - 22:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830364

Çay (2092. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk.), Muhittin Erener (2095. Sk., 2097. Sk., 2124. Sk., 2138/1. Sk., 2138/2. Sk.), Osmangazi (574/3. Sk., 587. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 592/1. Sk., 592/10. Sk., 592/11. Sk., 592/16. Sk., 592/2. Sk., 592/9. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 603/1. Sk., 603/2. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 614. Sk., 614/1. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 615/3. Sk., 616/3. Sk., 616/4. Sk., 616/5. Sk., 616/6. Sk., 616/8. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., Yavuz Cd.), R. Şevket İnce (2092. Sk., 2095. Sk., 2109. Sk., 2109/2. Sk., 2124. Sk., 2136/1. Sk., 2138. Sk., 2138/1. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/10. Sk., 2140/11. Sk., 2140/13. Sk., 2140/15. Sk., 2140/3. Sk., 2140/5. Sk., 2140/6. Sk., 2140/8. Sk., 2140/9. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2142/1. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2145/1. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2154. Sk., 2154/1. Sk., 2156. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2166/4. Sk., Bayraklı Girişi-K12)

Planlandı

04.10.2026

22:15 - 22:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830365

Çay (2092. Sk., 2093. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2104. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108/1. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2112. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2119. Sk., 2119/1. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk., Şehit Serkan Atamer Sk.), Çiçek (1610. Sk., 1631. Sk., 1637/10. Sk., 1637/11. Sk., 1637/13. Sk., 1637/2. Sk., 1637/22. Sk., 1637/6. Sk., 1637/7. Sk., 1637/8. Sk., 1637/9. Sk., 2062/1. Sk., 2062/2. Sk., 2123. Sk., 2125. Sk., Ağustos 22. Sk., İsmail Karaca Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Osmangazi (595. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 603. Sk., 603/1. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., Yavuz Cd.), Tepekule (2062. Sk., 2063. Sk., 2063/1. Sk., 2065. Sk., 2067/1. Sk., 2071. Sk., 2072. Sk., 2073. Sk., 2074. Sk., 2077. Sk., 2078. Sk., 2079. Sk., 2081. Sk., 2083/1. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.)

Planlandı

04.10.2026

22:30 - 22:45

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830367

75.⁠ ⁠Yıl (1609/13. Sk.), Alpaslan (1609/3. Sk., 1609/5. Sk., 1609/6. Sk., 1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1619/1. Sk., 1620/1. Sk., 1620/10. Sk., 1620/11. Sk., 1620/12. Sk., 1620/13. Sk., 1620/14. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/17. Sk., 1620/18. Sk., 1620/19. Sk., 1620/2. Sk., 1620/23. Sk., 1620/25. Sk., 1620/28. Sk., 1620/29. Sk., 1620/3. Sk., 1620/30. Sk., 1620/31. Sk., 1620/32. Sk., 1620/39. Sk., 1620/4. Sk., 1620/42. Sk., 1620/43. Sk., 1620/5. Sk., 1620/51. Sk., 1620/52. Sk., 1620/53. Sk., 1620/55. Sk., 1620/56. Sk., 1620/57. Sk., 1620/58. Sk., 1620/6. Sk., 1620/62. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk., 1620/9. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 2183. Sk., Ağustos 22. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Bayraklı (1641. Sk., 1641/1. Sk., 1642. Sk., 1898/1. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1913. Sk., 1914. Sk., 1915. Sk., 1916. Sk., 1918. Sk., 1921. Sk., Anadolu Cd., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk., Zeki Yavaş Sk.), Cengizhan (1615/12. Sk., 1615/17. Sk., 1615/7. Sk., 1620/12. Sk., 1620/20. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/23. Sk., 1620/24. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/28. Sk., 1620/31. Sk., 1620/34. Sk., 1620/37. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/50. Sk., 1620/77. Sk., 1620/82. Sk., 1620/92. Sk., 1620/94. Sk., 1637/21. Sk., 2177. Sk., 2181. Sk., 2181/13. Sk., 2181/5. Sk., 2181/6. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2188. Sk.), Çiçek (1610. Sk., 1611. Sk., 1612/1. Sk., 1615. Sk., 1615/1. Sk., 1615/12. Sk., 1615/20. Sk., 1615/21. Sk., 1615/23. Sk., 1615/3. Sk., 1615/4. Sk., 1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1616. Sk., 1616/1. Sk., 1618. Sk., 1618/1. Sk., 1619. Sk., 1619/1. Sk., 1637/1. Sk., 1637/10. Sk., 1637/11. Sk., 1637/12. Sk., 1637/13. Sk., 1637/14. Sk., 1637/15. Sk., 1637/16. Sk., 1637/17. Sk., 1637/18. Sk., 1637/23. Sk., 1637/8. Sk., 1639. Sk., Adil Akçamlı Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/12. Sk., 1609/14. Sk., 1609/16. Sk., 1609/17. Sk., 1609/18. Sk., 1609/19. Sk., 1609/2. Sk., 1609/20. Sk., 1609/3. Sk., 1609/4. Sk., 1609/5. Sk., 1609/6. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620/10. Sk., 1620/14. Sk., 1620/2. Sk., 1620/3. Sk., 1622. Sk., 1624. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1629. Sk., 1630. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Turan

Planlandı

04.10.2026

22:45 - 23:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830369

Adalet (Nur Sultan Nazarbayev Cd.), Bayraklı (1606. Sk., 1606/1. Sk., 1898. Sk., 1898/2. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1900/1. Sk., 1901. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., 1906. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 1910. Sk., 1912. Sk., Anadolu Cd., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1607. Sk., 1608. Sk., 1609/1. Sk., 1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/15. Sk., 1609/16. Sk., 1609/2. Sk., 1609/4. Sk., 1609/6. Sk., 1609/7. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1617. Sk., 1618. Sk., 1620/2. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1625. Sk., 1626. Sk., 1626/1. Sk., 1626/2. Sk., 1626/3. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1627/1. Sk., 1627/2. Sk., 1627/3. Sk., 1627/4. Sk., 1627/5. Sk., 1628. Sk., 1628/1. Sk., 1629. Sk., 1629/1. Sk., 1629/2. Sk., 1629/3. Sk., 1629/4. Sk., 1629/5. Sk., 1639. Sk., 1646. Sk., 1647. Sk., 1651. Sk., 1651/1. Sk., 1652. Sk., 1656. Sk., 1656/1. Sk., 1656/2. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1659. Sk., Anadolu Cd., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk., Zeki Yavaş Sk.)

Planlandı

04.10.2026

23:15 - 23:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830389

Adalet (1643/29. Sk., 1643/35. Sk., 1643/6. Sk., 1645/2. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), Çay (2091. Sk., 2091/1. Sk., 2091/2. Sk., 2091/3. Sk., 2108/7. Sk., 2120/2. Sk., 2120/7. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Osmangazi (605. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/2. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 616. Sk., 616/1. Sk., 616/2. Sk., Ahmet Taner Kışlalı Parkı İçi Yolu, İbrahim Ethem Cd., Yavuz Cd.), Tepekule (1643. Sk., 1643/1. Sk., 1643/2. Sk., 1643/21. Sk., 1643/22. Sk., 1643/23. Sk., 1643/24. Sk., 1643/25. Sk., 1643/26. Sk., 1643/27. Sk., 1643/3. Sk., 1643/30. Sk., 1643/31. Sk., 1643/32. Sk., 1643/4. Sk., 2083. Sk., 2083/1. Sk., 2084. Sk., 2084/1. Sk., 2084/2. Sk., 2084/3. Sk., 2084/4. Sk., 2084/5. Sk., 2084/7. Sk., 2084/8. Sk., 2085. Sk., 2086/1. Sk., 2086/2. Sk., 2086/3. Sk., 2086/5. Sk., 2086/6. Sk., 2086/8. Sk., 2087. Sk., 2088. Sk., 2089. Sk., 2090. Sk., 2091. Sk., 2108/10. Sk., 2108/14. Sk., 2108/7. Sk., 2108/9. Sk., 2120/2. Sk., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Şehit Astğmn. Ergin Kaya Park İçi Yolu, Şehit Polis Recep Duysak Parkı İçi Yolu, Şehit Uzman Çavuş Doğan Balduk Sk., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.)

Planlandı

05.10.2026

05:00 - 05:15

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830393

Adalet

Planlandı

05.10.2026

05:15 - 05:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830404

Çay (2092. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk.), Muhittin Erener (2095. Sk., 2097. Sk., 2124. Sk., 2138/1. Sk., 2138/2. Sk.), Osmangazi (574/3. Sk., 587. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 592/1. Sk., 592/10. Sk., 592/11. Sk., 592/16. Sk., 592/2. Sk., 592/9. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 603/1. Sk., 603/2. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 614. Sk., 614/1. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 615/3. Sk., 616/3. Sk., 616/4. Sk., 616/5. Sk., 616/6. Sk., 616/8. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., Yavuz Cd.), R. Şevket İnce (2092. Sk., 2095. Sk., 2109. Sk., 2109/2. Sk., 2124. Sk., 2136/1. Sk., 2138. Sk., 2138/1. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/10. Sk., 2140/11. Sk., 2140/13. Sk., 2140/15. Sk., 2140/3. Sk., 2140/5. Sk., 2140/6. Sk., 2140/8. Sk., 2140/9. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2142/1. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2145/1. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2154. Sk., 2154/1. Sk., 2156. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2166/4. Sk., Bayraklı Girişi-K12)

Planlandı

05.10.2026

05:30 - 05:45

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830410

75.⁠ ⁠Yıl (1609/13. Sk.), Alpaslan (1609/3. Sk., 1609/5. Sk., 1609/6. Sk., 1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1619/1. Sk., 1620/1. Sk., 1620/10. Sk., 1620/11. Sk., 1620/12. Sk., 1620/13. Sk., 1620/14. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/17. Sk., 1620/18. Sk., 1620/19. Sk., 1620/2. Sk., 1620/23. Sk., 1620/25. Sk., 1620/28. Sk., 1620/29. Sk., 1620/3. Sk., 1620/30. Sk., 1620/31. Sk., 1620/32. Sk., 1620/39. Sk., 1620/4. Sk., 1620/42. Sk., 1620/43. Sk., 1620/5. Sk., 1620/51. Sk., 1620/52. Sk., 1620/53. Sk., 1620/55. Sk., 1620/56. Sk., 1620/57. Sk., 1620/58. Sk., 1620/6. Sk., 1620/62. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk., 1620/9. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 2183. Sk., Ağustos 22. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Bayraklı (1641. Sk., 1641/1. Sk., 1642. Sk., 1898/1. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1913. Sk., 1914. Sk., 1915. Sk., 1916. Sk., 1918. Sk., 1921. Sk., Anadolu Cd., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk., Zeki Yavaş Sk.), Cengizhan (1615/12. Sk., 1615/17. Sk., 1615/7. Sk., 1620/12. Sk., 1620/20. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/23. Sk., 1620/24. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/28. Sk., 1620/31. Sk., 1620/34. Sk., 1620/37. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/50. Sk., 1620/77. Sk., 1620/82. Sk., 1620/92. Sk., 1620/94. Sk., 1637/21. Sk., 2177. Sk., 2181. Sk., 2181/13. Sk., 2181/5. Sk., 2181/6. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2188. Sk.), Çiçek (1610. Sk., 1611. Sk., 1612/1. Sk., 1615. Sk., 1615/1. Sk., 1615/12. Sk., 1615/20. Sk., 1615/21. Sk., 1615/23. Sk., 1615/3. Sk., 1615/4. Sk., 1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1616. Sk., 1616/1. Sk., 1618. Sk., 1618/1. Sk., 1619. Sk., 1619/1. Sk., 1637/1. Sk., 1637/10. Sk., 1637/11. Sk., 1637/12. Sk., 1637/13. Sk., 1637/14. Sk., 1637/15. Sk., 1637/16. Sk., 1637/17. Sk., 1637/18. Sk., 1637/23. Sk., 1637/8. Sk., 1639. Sk., Adil Akçamlı Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/12. Sk., 1609/14. Sk., 1609/16. Sk., 1609/17. Sk., 1609/18. Sk., 1609/19. Sk., 1609/2. Sk., 1609/20. Sk., 1609/3. Sk., 1609/4. Sk., 1609/5. Sk., 1609/6. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620/10. Sk., 1620/14. Sk., 1620/2. Sk., 1620/3. Sk., 1622. Sk., 1624. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1629. Sk., 1630. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Turan

Planlandı

05.10.2026

05:45 - 06:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830411

Adalet (Nur Sultan Nazarbayev Cd.), Bayraklı (1606. Sk., 1606/1. Sk., 1898. Sk., 1898/2. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1900/1. Sk., 1901. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., 1906. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 1910. Sk., 1912. Sk., Anadolu Cd., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1607. Sk., 1608. Sk., 1609/1. Sk., 1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/15. Sk., 1609/16. Sk., 1609/2. Sk., 1609/4. Sk., 1609/6. Sk., 1609/7. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1617. Sk., 1618. Sk., 1620/2. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1625. Sk., 1626. Sk., 1626/1. Sk., 1626/2. Sk., 1626/3. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1627/1. Sk., 1627/2. Sk., 1627/3. Sk., 1627/4. Sk., 1627/5. Sk., 1628. Sk., 1628/1. Sk., 1629. Sk., 1629/1. Sk., 1629/2. Sk., 1629/3. Sk., 1629/4. Sk., 1629/5. Sk., 1639. Sk., 1646. Sk., 1647. Sk., 1651. Sk., 1651/1. Sk., 1652. Sk., 1656. Sk., 1656/1. Sk., 1656/2. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1659. Sk., Anadolu Cd., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk., Zeki Yavaş Sk.)

Planlandı

05.10.2026

06:15 - 06:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830417

Adalet (1643/29. Sk., 1643/35. Sk., 1643/6. Sk., 1645/2. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), Çay (2091. Sk., 2091/1. Sk., 2091/2. Sk., 2091/3. Sk., 2108/7. Sk., 2120/2. Sk., 2120/7. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Osmangazi (605. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/2. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 616. Sk., 616/1. Sk., 616/2. Sk., Ahmet Taner Kışlalı Parkı İçi Yolu, İbrahim Ethem Cd., Yavuz Cd.), Tepekule (1643. Sk., 1643/1. Sk., 1643/2. Sk., 1643/21. Sk., 1643/22. Sk., 1643/23. Sk., 1643/24. Sk., 1643/25. Sk., 1643/26. Sk., 1643/27. Sk., 1643/3. Sk., 1643/30. Sk., 1643/31. Sk., 1643/32. Sk., 1643/4. Sk., 2083. Sk., 2083/1. Sk., 2084. Sk., 2084/1. Sk., 2084/2. Sk., 2084/3. Sk., 2084/4. Sk., 2084/5. Sk., 2084/7. Sk., 2084/8. Sk., 2085. Sk., 2086/1. Sk., 2086/2. Sk., 2086/3. Sk., 2086/5. Sk., 2086/6. Sk., 2086/8. Sk., 2087. Sk., 2088. Sk., 2089. Sk., 2090. Sk., 2091. Sk., 2108/10. Sk., 2108/14. Sk., 2108/7. Sk., 2108/9. Sk., 2120/2. Sk., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Şehit Astğmn. Ergin Kaya Park İçi Yolu, Şehit Polis Recep Duysak Parkı İçi Yolu, Şehit Uzman Çavuş Doğan Balduk Sk., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.)

Planlandı

05.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830424

Adalet (1586/16. Sk., 1586/17. Sk., 1594/1. Sk., 1594/19. Sk., 1594/25. Sk., 1594/26. Sk., 1594/7. Sk., 1643/28. Sk., 1643/29. Sk., 2084/8. Sk., 2132/1. Sk., 2132/2. Sk., 2132/3. Sk., 2132/4. Sk., Manas Blv., Türkcan Sitesi İçi Yolu), Manavkuyu (247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 249/1. Sk., 249/2. Sk., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), Osmangazi (601. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/3. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 616. Sk., 616/1. Sk., 616/2. Sk., 616/6. Sk., 616/7. Sk., 617. Sk., 617/5. Sk., 617/6. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Hasan Bağıra Cd.), Tepekule (1643/30. Sk., 1643/33. Sk., 2084/8. Sk., 613. Sk., Hasan Bağıra Cd.)

Planlandı

05.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830425

Bayraklı (1638. Sk., 1639. Sk., 1898. Sk., 1898/2. Sk., 1900. Sk., 1910. Sk., 1911. Sk., 1912. Sk., 1916. Sk., 1917. Sk., 1918. Sk., 1920. Sk., 1921. Sk., 1923. Sk., 1924. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Çiçek (1635. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Tepekule (Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.)

Planlandı

05.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830426

Bayraklı (Bayraklı İskele Yolu)

Planlandı

05.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830428

Bayraklı

Planlandı

05.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830430

Alpaslan (1615/7. Sk., 1620/10. Sk., 1620/12. Sk., 1620/13. Sk., 1620/14. Sk., 1620/17. Sk., 1620/2. Sk., 1620/4. Sk., 1620/8. Sk., 1620/9. Sk.), Bayraklı (1632. Sk., 1632/1. Sk., 1635. Sk., 1636. Sk., 1638. Sk., 1639. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/13. Sk., 1615/16. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 1620/12. Sk., 2181. Sk., 2181/6. Sk., 2181/7. Sk., 2188. Sk., 2188/2. Sk., 2188/3. Sk., 2188/4. Sk., 2188/5. Sk., 2188/7. Sk., 2188/8. Sk., 2189. Sk., 2191. Sk., 2191/2. Sk., 2192. Sk., 2193/4. Sk., 2193/5. Sk.), Çiçek (1631. Sk., 1635/1. Sk., 1637/1. Sk., 1637/2. Sk., 1638. Sk., 1638/1. Sk., 1638/2. Sk., İsmail Karaca Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Fuat Edip Baksı (1607. Sk., 1620/2. Sk.), Muhittin Erener (2095/1. Sk., 2095/2. Sk., 2104. Sk., 2124/1. Sk., 2124/2. Sk., 2124/7. Sk., 2143. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2171. Sk., 2173. Sk., 2174. Sk., 2174/2. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2176/1. Sk.)

Planlandı

05.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830432

Mansuroğlu

İzmir elektrik kesintisi 3-4-5 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Bayraklı, Bornova, Bergama, Urla, Ödemiş, Kiraz, Kınık, Menderes, Bayındır, Çeşme, Karşıyaka planlı kesinti)



KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

03.10.2026

08:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3829571

Esenlik (9025. Sk., 9033. Sk., 9042. Sk., 9054. Sk., Ant Cd., Polat Cd., Şükrü Karaduman Cd.)

Planlandı

03.10.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3829579

Esenlik (9031. Sk., 9056. Sk., 9209. Sk., 9209/1. Sk., Ant Cd., Mızraklı Cd., Polat Cd.), Vatan (9059. Sk., 9061. Sk., Mızraklı Cd., Polat Cd.)

Planlandı

03.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3829646

Bahriye Üçok (9600. Sk., 9600/1. Sk., 9605. Sk., 9609. Sk., 9613/1. Sk., 9650. Sk., 9673. Sk., 9674. Sk., 9675. Sk., 9677. Sk., 9677/2. Sk., 9677/3. Sk., 9678. Sk., 9679. Sk., 9680. Sk., 9680/1. Sk., 9681. Sk., 9682. Sk., 9683. Sk., 9683/1. Sk., 9684. Sk., 9685. Sk.), Salih Omurtak (9598. Sk., 9599. Sk., 9600. Sk., 9602. Sk., 9602/2. Sk., 9602/3. Sk., 9603. Sk., 9604. Sk., 9605. Sk., 9608. Sk., 9629/3. Sk., 9650. Sk., İhsan Alyanak Blv.)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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