İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim 2026 tarihleri için araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ planlı kesinti programına göre Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Ümraniye, Beylikdüzü, Sancaktepe, Bakırköy, Silivri, Çatalca, Güngören ve Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçede bakım, yatırım, bağlantı ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

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İstanbul'da 1, 2 ve 3 Ekim tarihlerinde birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklanan çalışma programında Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bakırköy, Silivri ve farklı ilçelerde kesinti yapılacak cadde ve sokaklar yer alıyor. Elektriklerin ne zaman kesileceği ve saat kaçta geleceği ise ilçe bazında açıklanan program üzerinden takip edilebiliyor.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2-3 EKİM

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 01/10/2026 19:00:00 - 02/10/2026 00:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe - YAKUPLU MERKEZ mah. bölgelerinde 01/10/2026 19:00 - 02/10/2026 00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-NAMIK KEMAL mah. 22., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk. / SAADETDERE mah. 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, ORKİDE sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah. DR SADIK AHMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GÜZEL, KINA, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SEDA sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah. CEMİL MERİÇ, ERİK, KİRAZ, YASA sk. bölgelerinde 03/10/2026 09:00 - 03/10/2026 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-MERKEZ mah. MARMARA, NAMIK KEMAL sk. bölgelerinde 03/10/2026 09:00 - 03/10/2026 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Ekim 2026

10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

ALEMDAROĞLU, İLBEY, ATATÜRK, EKİNCİOĞLU, ORTANCA, SAİT CORDAN, MUSTAFA KEMAL

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: ABDULLAH ÇAVUŞ, ALEMDAĞ YAN YOLU, REŞATBEY, HAKKI, DİNDAR, ALEMDAĞ bölgelerinde 01/10/2026 14:00 - 01/10/2026 15:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: İNCİR, SARIGAZİ, HANIMSETİ, AYDINOĞLU bölgelerinde 01/10/2026 16:00 - 01/10/2026 17:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: MEHMET AKİF ERSOY, ALTINTAŞ ÇIKMAZI, FİLİZ ÇIKMAZI, ZİYARET, MASAL, DİKMEN, YOKUŞ, GÜNBATTI, ALTINTAŞ, SICAK bölgelerinde 02/10/2026 14:00 - 02/10/2026 15:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: KAŞGARLI MAHMUT, ALEMDAĞ YAN YOLU, İYİNİYET, YUSUF KEMAL, BOSNA, HÜMA, GURBET, ABDİPAŞA ARA, ABDİPAŞA, DEFNE, MEDENİYET, HACI ARİFBEY, TÜRKYILMAZ ÇIKMAZI, CANVER, SALKIM, DERECİ bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 10:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: MİMOZA, KIVANÇ, SILA, YAYLA, PINARBAŞI, TAŞLIBAYIR, SÜMBÜLLER bölgelerinde 02/10/2026 11:00 - 02/10/2026 12:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: ASIR, ANKA, BOĞAZ ÇIKMAZI, ŞEHİT MEHMET ŞEVKET UZUN, ÇAYIRLIK, İSTEK, NARİN, SULTAN, OVA, YAYLA, ÇEŞME, FERAH, ALTINTAŞ, PINARBAŞI, IRMAK, SILA bölgelerinde 02/10/2026 16:00 - 02/10/2026 17:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah. CELAL NURİ, GÜNEŞ 1, MEHTAP sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah. SAKLIVADİ, İPEK, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah. NADİDE, ZEKİ sk. bölgelerinde 02/10/2026 07:30 - 02/10/2026 11:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MERKEZ mah. ASALET sk. / SANAYİ mah. ASALET sk. bölgelerinde 02/10/2026 08:00 - 02/10/2026 12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-KANARYA mah. 1.NEHİR, 4.DERE, BOZDOĞAN, PAPAĞAN, ÇAYKUŞU sk. / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah. CAMİALTI sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL GÜNGÖREN ilçe MERKEZ-MERKEZ mah. BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk. bölgelerinde 03/10/2026 09:00 - 03/10/2026 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: İFFET, DOSTLAR ÇIKMAZI, HEKİMBAŞI ÇİFTLİK, TEMSİL, TORTU ÇIKMAZI, KÜÇÜKSU_1, KATMER bölgelerinde 01/10/2026 11:30 - 01/10/2026 13:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: TUTKU, TAMBUR ÇIKMAZI, ESENLER ÇIKMAZI, REŞADİYE, BEYKOZ, KURAL ÇIKMAZI bölgelerinde 02/10/2026 09:30 - 02/10/2026 18:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: ŞEBNEM, RÜZGARLIBAHÇE, ATAKAN ÇIKMAZI, NAZENİN ÇIKMAZI, ANADOLU, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ, MAZİ, LEYLAK, ŞEHİT MUSTAFA GÖZÜTOK, REZENE, ONGUN, DR. SAADETTİN OZANSOY, ŞEHİT ERDAL YULALI, EMRE, ULYA, ŞIK, CUMHURİYET, ASLI, AZRA, AYYILDIZ, ŞEHİT POLİS ŞAHMERDANAĞA SAKAL bölgelerinde 02/10/2026 10:00 - 02/10/2026 15:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: ŞIK, EĞİL, KAVACIK, FERAGAT, BOZKURT, CUMHURİYET, ÖZALP ÇIKMAZI bölgelerinde 03/10/2026 10:00 - 03/10/2026 18:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: KAVAK, CUMHURİYET, RÜZGARLIBAHÇE, ŞIK bölgelerinde 03/10/2026 10:15 - 03/10/2026 18:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: YUDUM ÇIKMAZI, SARDALYA bölgelerinde 03/10/2026 10:00 - 03/10/2026 18:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: MEDRESE, YEŞİL VADİ, SARDALYA bölgelerinde 03/10/2026 10:05 - 03/10/2026 18:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-İNÖNÜ mah. 1320. ÇIKMAZ, HALKALI sk. bölgelerinde 01/10/2026 11:00 - 01/10/2026 16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçe MERKEZ-TEVFİKBEY mah. 20 TEMMUZ, 4.ENGİN, 5.PAPATYA, HAKKIBEY, MEHMET ALİBEY, MUAMMER AKSOY, REŞİT, İBRAHİM KALFA, ŞEHİT FERİDE, ŞEHİT SUAT KARADAĞ sk. bölgelerinde 01/10/2026 10:35 - 01/10/2026 18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAKIRKÖY ilçe MERKEZ-ZEYTİNLİK mah. FAZIL PAŞA sk. / ŞENLİKKÖY mah. AKASYA, BUKET, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, FLORYA, HÜRRİYET, ÇEVRE sk. bölgelerinde 03/10/2026 00:00 - 03/10/2026 05:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BAKIRKÖY ilçe MERKEZ-KARTALTEPE mah. ALPULLU, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, GÜLBEŞEKER, KORMAÇ, MİLAS, PANCARLI, PİYALEPAŞA, RUŞENBEY, SEFALI, SERİ EVLER, TERAKKİ, TERAKKİ ÇIKMAZI, TEYYARECİ NURETTİN, YENİ CADDE, ÖMÜR, ŞANLI ASKER, ŞEKER sk. / YENİMAHALLE mah. 10 TEMMUZ sk. bölgelerinde 03/10/2026 09:00 - 03/10/2026 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-HACIMİMİ mah. ESKİ PARMAKKAPI, KEMERALTI sk. bölgelerinde 01/10/2026 10:00 - 01/10/2026 18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL BEYOĞLU ilçe MERKEZ-HACIMİMİ mah. DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, NECATİBEY sk. / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah. NECATİBEY sk. bölgelerinde 01/10/2026 10:00 - 01/10/2026 18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah. 283., 284., OKURLAR sk. / İNCİRTEPE mah. 248., 282., 283., İNÖNÜ sk. bölgelerinde 03/10/2026 10:30 - 03/10/2026 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: DENİZCİ, KIVILCIM, TURGUT ÖZAL, RÜYA, SEVDA, YUDUM, DURAK, ÜMRAN, KEMENÇE, BİRGÜL, EFELER, SEREN, GÜN, DENİZER, ATATÜRK, KADIRGA bölgelerinde 01/10/2026 11:15 - 01/10/2026 12:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: GÜLNUR, VANİLYA, KADER, SEMBOL, SİMGE, YORDAM, YAZGI, VAKAR, AKİK, TEPECİK, YEMİN, TOLGAHAN, İNÖNÜ, ÖDÜL, ITIR, ÇINARCIK, TURGUT ÖZAL, PELİT, HÜNER, MARİFET, OLGUN, SAMUR bölgelerinde 01/10/2026 15:15 - 01/10/2026 16:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: SİNAN, MUHTAR ZİYA, İZAN, TURGUT ÖZAL, EFELER bölgelerinde 01/10/2026 13:30 - 01/10/2026 14:45 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: EMEK, KERVANSARAY, KERVAN, ULUBATLI HASAN, GÖKSEL, ŞENER, GÜRKAN, SERKAN, BESTEGÜL bölgelerinde 02/10/2026 10:00 - 02/10/2026 15:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: SELEN, EBRAR, BARBAROS, KORU, BADEM, TEPECİK, SİNAN, DİRHEM, GÜLEÇ, ÖDÜL, ŞİMŞİR, TÖRE, İHYA, ZENCEFİL, YEMCİ, SADABAD, ACIBADEM, TURGUT ÖZAL, ZÜLFİKAR, MEHMET AKİF ERSOY, İKBAL, NİŞAN, PALAMUT, GÖKKUŞAĞI, ZERDALİ, AKİK, TURUNÇ, KAVİSLİ, REYHAN bölgelerinde 02/10/2026 11:15 - 02/10/2026 12:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: KIŞLA, ESKİ ANKARA bölgelerinde 02/10/2026 15:30 - 02/10/2026 16:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: KIŞLA bölgelerinde 02/10/2026 13:30 - 02/10/2026 14:45 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: TUTKU, TAMBUR ÇIKMAZI, ESENLER ÇIKMAZI, REŞADİYE, BEYKOZ, KURAL ÇIKMAZI bölgelerinde 02/10/2026 09:30 - 02/10/2026 18:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: ÖNCÜ, SELİMİYE bölgelerinde 03/10/2026 10:00 - 03/10/2026 15:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: KIRGÜLÜ, KRİSTAL, HIZIRBEY, YAKUPBEY, YILDIRIM, KASRI ALİ, YAŞAR bölgelerinde 02/10/2026 10:00 - 02/10/2026 15:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: YILDIZ, İNÖNÜ, ATATÜRK, PANORAMA, BAYAR bölgelerinde 02/10/2026 14:00 - 02/10/2026 15:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL, KAŞANELER, ETHEMEFENDİ bölgelerinde 02/10/2026 10:00 - 02/10/2026 13:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SİLİVRİ ilçe MERKEZ-ÇELTİK mah. DEVLET, EVRENSEL, SAHİLBOYU, TATAR sk. bölgelerinde 03/10/2026 10:45 - 03/10/2026 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SİLİVRİ ilçe MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah. CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, TAŞLIK, TEPELER, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk. bölgelerinde 03/10/2026 10:48 - 03/10/2026 17:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL SİLİVRİ ilçe MERKEZ-FENER mah. MUSTAFA KEMAL sk. / GAZİTEPE mah. AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, GÜMÜŞLER sk. bölgelerinde 03/10/2026 11:06 - 03/10/2026 17:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

KARTAl ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: DOĞU, ENGİNLER, AKBULUT bölgelerinde 01/10/2026 14:00 - 01/10/2026 17:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: ELMAAĞACI, EZGİ, KÖKNAR, DESTEGÜL, AKARÇAY, ŞEBNEM, SÖĞÜTAĞACI, MEYVELİ, KISMET, BEYAZ KARANFİL, ZEMHERİ, KAYISI, LİMON, AKAR, ZERDALİ, YENİÇAĞ, AKBİLGE, LALELİ, SİMAY, YELDA bölgelerinde 01/10/2026 13:30 - 01/10/2026 15:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: EZGİ, ZERDALİ, AKAR, ELMAAĞACI bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 10:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: ALATURKA, ANKA, SÜRMELİ, BELEDİYEEVLERİ, KÖKNAR, NÜKTE, TOYGAR, BALÖZÜ, AHENK, ATATÜRK, AHLATAĞACI, KİRAZLI, SARMAŞIK, MİLLET, ÇINARCIK, ÇİTLENBİK, ŞAHMERAN, AKBİLGE, SALKIM, DEFNELİ, SAKIZAĞACI, YAPRAK, MELİS bölgelerinde 02/10/2026 13:30 - 02/10/2026 15:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: SPOR, ATILGAN bölgelerinde 03/10/2026 10:00 - 03/10/2026 15:30 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: SEHERYELİ, LALE, GÜLİZAR, FULYA, ÇAMLI bölgelerinde 03/10/2026 09:00 - 03/10/2026 13:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: ÜNYE, SAFRANBOLU, HACILAR, MALKARA, KALE bölgelerinde 03/10/2026 14:00 - 03/10/2026 17:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: AKASYA, IHLAMUR, KARANFİL, 19 MAYIS, HAT BOYU bölgelerinde 01/10/2026 13:00 - 01/10/2026 14:45 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: ORTANCA, DR. ORHAN MALTEPE, VİŞNE, SABRİ TAŞKIN bölgelerinde 01/10/2026 15:00 - 01/10/2026 17:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 19 MAYIS, KÜBRA, ORTANCA, 23 NİSAN, İSMETPAŞA, KARANFİL, DR. ORHAN MALTEPE bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 10:45 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: YUNUS bölgelerinde 02/10/2026 13:00 - 02/10/2026 14:45 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: MEZARLIK, AKARSU, AKIBET, OKUL, REYHAN, AHESTE, SULAK, SÜMBÜL EFENDİ, ZÜBEYDE HANIM, MEHMET EFENDİ, ŞARKI, PERİ, SEYMEN, BAŞAK, BAĞ, AŞIK YUNUS, KANDİL ÇİÇEĞİ bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 18:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: CİNNAH, PERİ, CİVAN, PULLU, SEYMEN, AKTİF, FAYDA, İSALE, BALLICA YOLU bölgelerinde 03/10/2026 09:00 - 03/10/2026 18:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: MEZARLIK, KURNA-ÖMERLİ BAĞLANTI YOLU, BAĞLAR bölgelerinde 03/10/2026 10:00 - 03/10/2026 18:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: HATBOYU, ZAMBAK, ALTIN IŞIK, TAHA, MİHRİCAN, AYBİKE, ZERAFET, DAĞÇİÇEĞİ, YENİEVLER, ÖZTUNÇ bölgelerinde 03/10/2026 09:30 - 03/10/2026 13:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ÇATALCA ilçe MERKEZ-OKLALI mah. ŞAHİNLER sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 17:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak: İSTANBUL ÇATALCA ilçe MERKEZ-KALEİÇİ mah. ACET EVLERİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, BEŞ KAVAKLAR, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, FETİH, KÜHEYLAN, MEHMET ŞANLI, OLCAY, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, İBRAHİM KILIÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk. bölgelerinde 02/10/2026 09:00 - 02/10/2026 17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

1 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: KURBAN, SANCAR, KAMURAN, KIYMET, TOHUM, ŞELALE, ADIVAR, EVREN, BURAK, ATAY, GÜRLER, KAYACAN bölgelerinde 01/10/2026 14:00 - 01/10/2026 16:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ekim 2026

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: ŞIK, EĞİL, KAVACIK, FERAGAT, BOZKURT, CUMHURİYET, ÖZALP ÇIKMAZI bölgelerinde 03/10/2026 10:00 - 03/10/2026 18:00 saatleri arasında bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

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