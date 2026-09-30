Ankara elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim Başkent Elektrik (Çankaya, Etimesgut, Yenimahalle, Çubuk, Akyurt, Altındağ, Mamak, Sincan, Elmadağ, Keçiören, Bala, Polatlı planlı kesinti)
Ankara elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim programı Başkent Elektrik tarafından duyuruldu. Yayımlanan planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 1, 2 ve 3 Ekim 2026 tarihlerinde başkentin çok sayıda ilçesinde elektrik kesintileri uygulanacak.
Ankara elektrik kesintisi 1-2-3 Ekim Başkent Elektrik programı vatandaşlarla paylaşıldı. Kesintilerin bazıları kısa süreli olurken bazı bölgelerde elektrik kesintisinin saatler boyunca devam etmesi bekleniyor. Akyurt, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Sincan başta olmak üzere çok sayıda ilçede belirli cadde ve sokaklar kesintiden etkilenecek. Peki Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2-3 EKİM BAŞKENT ELEKTRİK
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 00:30 - 05:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, İZMİR 1, CİHAN, NECATİBEY, ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL
Bakım Çalışması
01.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE, AHMETADİL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT ADEM YAVUZ, KUMRULAR
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI, DURU, MİMAR SİNAN, KONUTLAR, 76, 80, PEÇENEK, 88, 91, KAPAKLI, YUNUS EMRE, MERKEZ, BAĞLARYOLU, 86, 81, TEBERİK, 92, BETEK, GÜZELHİSAR
Bakım Çalışması
02.10.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1614, 1613, BİLKENT 11, 1637/1
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞÇAVUŞ, AHMETADİL, ŞEHİT MACİT AĞCA, YAPRAK, BALLIBABA, BAĞLAR, SEYRAN, YAĞCIOĞLU FEHMİ EFE, 174
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUYUCAK-, KARATEPE, EŞMEDERE, KUYUCAK KÜME, DEĞİRMENKAYA, YEŞİLÖZ, YENİÇÖTE, HANÇILI, DEMİRTAŞ, YILANLI, AKCATAŞ, ŞEMSETTİN, BEYKAVAĞI, 2.OYUMİĞDE, HASAYAZ, ELECİK, KOYUNBABA, TAVŞANCIK, YÜZBEY, KINIK, KARAHÖYÜK, 1., AFŞAR, AHMETADİL, KOZAYAĞI, SIRIKLI, ATATÜRK, GÜNDOĞMUŞ
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÜNEY, KARACALAR
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 2101, 1538 CADDE, 2100, 1538
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, İSTİKLAL, 1904, 2002, 2004, 2004/1, 2001, 1998, 1997, 1997/1, 1989, 1990, 1969, 2000, 1901, 1999, 1999/1, 1996, 1991
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ
Bakım Çalışması
01.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SERDAR KOÇAK, 302, 453, 303, 364, 454, 456, 457, 308, 455, 305, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 471, ŞEHİT HARUN AYDIN, 467, KARAPÜRÇEK, 306, 470
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 496
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAPÜRÇEK, 506, 508, 2034/1-, 2044/3, 2034, 509, 512, 2029, 507, 2037, 2035, 2032
Bakım Çalışması
01.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 451/2, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 452, 454/1, 458, 407, 461, ŞEHİT MEHMET ÖZLER, 457, ŞEHİT HARUN AYDIN, 482, 459, 479, ONURAL ŞEREF BOZKURT, ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 467, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 398, ŞEHİT FERHAT MURATOĞLU, 451/1
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1135, 1154, 1148, 1181/1, 1131, 1109/1
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PEÇENEK, KAVAKLI
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKIZAĞACI, KAVAKLI YOLU, 1749, SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 2101, 1538 CADDE, 2100, 1538
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SU ARITMA TESİSLERİ, 2203, 2202, TATLAR KÖYÜ, ANAYURT., GÖKLER, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, GÜNEYCE
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKBIYIK, ŞEHRİBAN, KÜÇÜKCAMİLİ, AŞIKOĞLU
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KALE BOĞAZI, BEYNAM, DAĞ EVLERİ
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOÇYAYLA, YENİKÖY
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, AŞAĞI (CAMİNİN BATISI), YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, YUKARI YASSIHÜYÜK, YENİKÖSELER, AŞAĞI YASSIHÜYÜK, ÇEVİK, YUKARI SAZLAR, ORTA YASSIHÜYÜK, AŞAĞI SAZLAR, KIRANHARMANI, SAZLAR MEVSİMLİK İŞÇİLER
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHAMZALI, AVNİ AKYOL, 17., D 260, CUMHURİYET AFŞAR, AHİBOZ, 11., ATATÜRK...., 8/1, 4302, 4348, 26, DAVDANLI, 18., 8_1, SIL 23, 12., 4334, 7, ABAZLI, 15, ŞADIRVAN, 13_SILINECEK YOL, 2, FATİH SULTAN MEHMET, 3, 20, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, KARAPINAR, 4308, 4339, KÖSELİ, 4305, 4322, SAKARYA.., 43, 49-, 30_SİLİNECEK, 4304, 4306, 4352, FATİH, 4318, 19, 4321, 4341, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, SAKARYA, 4335, 143, 141, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, GÖZDE BAHÇEEVLERİ, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, BEYNAM ÇİFTLİGİ, 131, ANKARA.., 148, 140, BAĞLAR., 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, 1, AKÇAALİ, 144, 24, 4360, 146, 4324, 4359, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, FATİH CADDESİ, 163, MERKEZ MAHALLESİ, 145, 4317, ÇORUM 2, KARAHASANLI, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, SARIKAYA, EVCİLER, KÖMÜRCÜ, 4357, TAŞKENT, 4358, 4200, 23, BEYNAM, BOYACILAR DOSTLAR ÇIFTLIĞI, TOHUMLAR, ÇAVUŞLU, 150, 137, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, TOLKÖY
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ŞEHRİBAN, YENİKÖY, BÜYÜKBOYALIK, ÜÇEM
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKKOYUNLU, DAVDANLI
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARIULUCAK
Bakım Çalışması
01.10.2026 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞCILAR, DERE AYDOĞMUŞ, DÖĞMECİ, ÇULHALAR, CAMİYAKA, KADIKÖY, BIYIKLAR, ARKUTÇA
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DERE, TAŞHANLAR
Bakım Çalışması
03.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBECİK
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇAMLIDERE, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3.KÜME BAYINDIR, 1.KÜME BAYINDIR, 2.KÜME BAYINDIR
Bakım Çalışması
01.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BENLİ YAYLA, AKÇAÖREN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 00:30 - 05:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, İZMİR 1, CİHAN, NECATİBEY, ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ MUSTAFA KEMAL, ALİ SUAVİ, PARMAK
Bakım Çalışması
01.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKHİSAR, BAYRAKLI, İKİZDERE, KOZA 1, TUTUMLU, ULUBEY, VEDAT DALOKAY, ZÜLFİKAR, SABAH, 211, 212, GEZEGEN, BOYABAT
Bakım Çalışması
01.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE, AHMETADİL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT ADEM YAVUZ, KUMRULAR
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAVRUCUK KÜME, YAVRUCUK, GÖKÇEHÜYÜK
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN KAHVECİ, DİŞBUDAK, TIP FAKÜLTESİ, ÖNDER, BİLGE KAAN, BİLGİN, YAĞIZ, BARIŞ, SERÇELİ, KÜÇÜKBAĞCI, SEYRAN, İLKER, BEKİR PEHLİVAN, GÜZİN, MAVİLİ, YEŞİLDERE, KARADUT, IHLAMUR, ÖMER SEYFETTİN, YAŞAR DOĞU, KALAN, ASARKAYA, ADİL YALMAN, SAKİN, KURŞUNCU ALİ, KOZALAK, PALAMUT, ŞAHİN, SUNGUR ORMAN, TAŞLI ARKAÇ, SEYİT ÖZGÜRLÜK, ŞAHİNKOÇ, UZUNGİL, AVANOS, ROKETÇİLER, ÇAVUŞ ALİ, OSMAN KURT, ÖZGÜR, YORGUNOĞLU, MAZI, ELMAS, KAZAN, KARGALI, ŞEHİT NEJAT UZUN, ALAYLI, FARABİ, İNCEOĞLU, YİĞİT, CEVİZ, MERT, ŞEHİT MİRAÇ YILDIRIM, 513, HUZUR, TAŞLIK, ÇOBANLI, İBNİ SİNA, ÇAĞDAŞ, KÖKSAL, KARACAHASAN, MESLEK, MİMAR SİNAN, CİHAN, AYSUN, YASEMİN, HELVACI, PETİR, AHMET DİKEÇ, DAĞ, TAŞÇILAR, KARABAYIR, KUŞBURNU, CANSEVER, ARDACIK, ASKİ POMPA İSTASYONU TATLICA, KABADAYI, SUNGUR, ÇAMLIK, VEFALI, AKÇA, EKİLİ, DEMET, ŞEHİT COŞKUN ELBER, SÜTLÜCE, KONUT-KUR, EKİN, AYDOĞAN, KAYALI_1, PANCAR, DUMAN, ÜZÜMLÜ, DESEN, NAR, ORMAN, SOĞULÇAK ORMAN, ÖLMEZ, YUNUS EMRE, ATLIYOL, KOZA
Bakım Çalışması
01.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT H.TEMEL KUĞUOĞLU, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MERYEM YILMAZTÜRK, 19, 18, 10, BOSNA HERSEK
Bakım Çalışması
02.10.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1614, 1613, BİLKENT 11, 1637/1
Bakım Çalışması
02.10.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELYALI, ŞAİR NEFİ, HOŞDERE, ŞEHİT MAHİR TURAN, REŞAT NURİ
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DR.NEFİ ERARSLAN, KAHYA KADİR, 314, ÇAVDARLI, MERKEZ, ÇAVDARLI(KUZULUK SİTESİ), ŞABAN ÜSTÜN, CEHENNEM AĞZI MAĞARALARI, 1 NOLU İSTASYON, 1 NOLU KAHYA KADİR, HASAN CANVER
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHAMZALI, AVNİ AKYOL, 17., D 260, CUMHURİYET AFŞAR, AHİBOZ, 11., ATATÜRK...., 8/1, 4302, 4348, 26, DAVDANLI, 18., 8_1, SIL 23, 12., 4334, 7, ABAZLI, 15, ŞADIRVAN, 13_SILINECEK YOL, 2, FATİH SULTAN MEHMET, 3, 20, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, KARAPINAR, 4308, 4339, KÖSELİ, 4305, 4322, SAKARYA.., 43, 49-, 30_SİLİNECEK, 4304, 4306, 4352, FATİH, 4318, 19, 4321, 4341, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, SAKARYA, 4335, 143, 141, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, GÖZDE BAHÇEEVLERİ, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, BEYNAM ÇİFTLİGİ, 131, ANKARA.., 148, 140, BAĞLAR., 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, 1, AKÇAALİ, 144, 24, 4360, 146, 4324, 4359, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, FATİH CADDESİ, 163, MERKEZ MAHALLESİ, 145, 4317, ÇORUM 2, KARAHASANLI, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, SARIKAYA, EVCİLER, KÖMÜRCÜ, 4357, TAŞKENT, 4358, 4200, 23, BEYNAM, BOYACILAR DOSTLAR ÇIFTLIĞI, TOHUMLAR, ÇAVUŞLU, 150, 137, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, TOLKÖY
Bakım Çalışması
02.10.2026 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2472, MEKSİKA, 2473/1, 2475, 2463, 2474
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2071, 2070, 2072, 1979, 2067, 1961
Bakım Çalışması
03.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1591, 1572, 1590, 1550
Bakım Çalışması
03.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1560, 1581
Bakım Çalışması
03.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1604
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞÇAVUŞ, AHMETADİL, ŞEHİT MACİT AĞCA, YAPRAK, BALLIBABA, BAĞLAR, SEYRAN, YAĞCIOĞLU FEHMİ EFE, 174
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 13 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARAYCIK
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLKENT_1, KIZILEK
Bakım Çalışması
01.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLKENT_1, YEŞİLKENT
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN KÜME
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OVACIK
Bakım Çalışması
02.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIKOZ
Bakım Çalışması
02.10.2026 13:00 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜNİVERSİTE, YENİCE YOLU SAĞ, 321, 498, MERKEZ KÜME, 325, 326
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YİĞİTLİ
Bakım Çalışması
03.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PEÇENEK, YAKUPHASAN
Bakım Çalışması
03.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARATAŞ
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÜPER, TUĞBA 10, ANKARA, TUĞBA 15, HARMANYOLU, ORTAYOL, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, ÇAYYOLU, ABİDE., SERALAR, KARAAĞAÇ, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, MÜCADELE, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, VEKİL, AHİ EVRAN, ŞEFKAT, İSTİKLAL, EBU HANEFİ
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUYUCAK-, KARATEPE, EŞMEDERE, KUYUCAK KÜME, DEĞİRMENKAYA, YEŞİLÖZ, YENİÇÖTE, HANÇILI, DEMİRTAŞ, YILANLI, AKCATAŞ, ŞEMSETTİN, BEYKAVAĞI, 2.OYUMİĞDE, HASAYAZ, ELECİK, KOYUNBABA, TAVŞANCIK, YÜZBEY, KINIK, KARAHÖYÜK, 1., AFŞAR, AHMETADİL, KOZAYAĞI, SIRIKLI, ATATÜRK, GÜNDOĞMUŞ
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ELMADAĞ, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN KAHVECİ, DİŞBUDAK, TIP FAKÜLTESİ, ÖNDER, BİLGE KAAN, BİLGİN, YAĞIZ, BARIŞ, SERÇELİ, KÜÇÜKBAĞCI, SEYRAN, İLKER, BEKİR PEHLİVAN, GÜZİN, MAVİLİ, YEŞİLDERE, KARADUT, IHLAMUR, ÖMER SEYFETTİN, YAŞAR DOĞU, KALAN, ASARKAYA, ADİL YALMAN, SAKİN, KURŞUNCU ALİ, KOZALAK, PALAMUT, ŞAHİN, SUNGUR ORMAN, TAŞLI ARKAÇ, SEYİT ÖZGÜRLÜK, ŞAHİNKOÇ, UZUNGİL, AVANOS, ROKETÇİLER, ÇAVUŞ ALİ, OSMAN KURT, ÖZGÜR, YORGUNOĞLU, MAZI, ELMAS, KAZAN, KARGALI, ŞEHİT NEJAT UZUN, ALAYLI, FARABİ, İNCEOĞLU, YİĞİT, CEVİZ, MERT, ŞEHİT MİRAÇ YILDIRIM, 513, HUZUR, TAŞLIK, ÇOBANLI, İBNİ SİNA, ÇAĞDAŞ, KÖKSAL, KARACAHASAN, MESLEK, MİMAR SİNAN, CİHAN, AYSUN, YASEMİN, HELVACI, PETİR, AHMET DİKEÇ, DAĞ, TAŞÇILAR, KARABAYIR, KUŞBURNU, CANSEVER, ARDACIK, ASKİ POMPA İSTASYONU TATLICA, KABADAYI, SUNGUR, ÇAMLIK, VEFALI, AKÇA, EKİLİ, DEMET, ŞEHİT COŞKUN ELBER, SÜTLÜCE, KONUT-KUR, EKİN, AYDOĞAN, KAYALI_1, PANCAR, DUMAN, ÜZÜMLÜ, DESEN, NAR, ORMAN, SOĞULÇAK ORMAN, ÖLMEZ, YUNUS EMRE, ATLIYOL, KOZA
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEFNE, ILICA, ÖZGÜR, AĞAHAN, ERDEM_1, EFE, ANKARA-SAMSUN ASFALTI, GÜRBÜZ, KARAASLAN, ZÜMRÜT, ONUR, ÇİĞDEMLİ, ADNAN KAHVECİ, ASMALI, KORUYOLU, YASEMİN, EREN, ERDOĞAN_2, ŞEHİT CENGİZ, BAYRAM ARACI, GÜNAYDIN, MUŞMULA, ZEKİ DEMİR, 19 MAYIS.-, YARDIM, İPEKÇİ, HASAN TAHSİN, KAVAKLIPINAR, BARIŞ
Bakım Çalışması
01.10.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞAN, SAĞLIK, CUMHURİYET., SOĞUKPINAR, HÜNER, AVCI, GÜNEŞ, HAMZA ÖZTEKİN, ARİF ÇALIŞ, AHUDUDU, ARDIÇPINAR, OSMAN PEHLİVAN
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 205, 214, TAŞ, 207, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH, FATİH 2, 276, 275, 204, FATİH 6, 219, 259, 261, 263, 259/1, 233, 198, 213, 254, 265, 260, 271, 278, 267, 255, 272, 253, 279, 236, 264, 247, 248, 210, 222, BELARDI MEVKİİ, 208, ERGENEKON-1, 273, 257, 202, FATİH 7, FATİH 1, 217, 221, 209, FATİH 3, 211, 102, BAĞLARBAŞI 1, 258, KÖYBAĞI 3, FATİH 4, 269, BAĞLARBAŞI, FATİH 5, 216, MALAZGİRT, ERGENEKON, 215
Bakım Çalışması
02.10.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LALE_1, NERGİZ, SABİT, 19 MAYIS, FETİH, KARANFİL., CENGİZ, GÜL, BÜLENT ECEVİT, NAMIK KEMAL
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHAMZALI, AVNİ AKYOL, 17., D 260, CUMHURİYET AFŞAR, AHİBOZ, 11., ATATÜRK...., 8/1, 4302, 4348, 26, DAVDANLI, 18., 8_1, SIL 23, 12., 4334, 7, ABAZLI, 15, ŞADIRVAN, 13_SILINECEK YOL, 2, FATİH SULTAN MEHMET, 3, 20, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, KARAPINAR, 4308, 4339, KÖSELİ, 4305, 4322, SAKARYA.., 43, 49-, 30_SİLİNECEK, 4304, 4306, 4352, FATİH, 4318, 19, 4321, 4341, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, SAKARYA, 4335, 143, 141, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, GÖZDE BAHÇEEVLERİ, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, BEYNAM ÇİFTLİGİ, 131, ANKARA.., 148, 140, BAĞLAR., 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, 1, AKÇAALİ, 144, 24, 4360, 146, 4324, 4359, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, FATİH CADDESİ, 163, MERKEZ MAHALLESİ, 145, 4317, ÇORUM 2, KARAHASANLI, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, SARIKAYA, EVCİLER, KÖMÜRCÜ, 4357, TAŞKENT, 4358, 4200, 23, BEYNAM, BOYACILAR DOSTLAR ÇIFTLIĞI, TOHUMLAR, ÇAVUŞLU, 150, 137, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, TOLKÖY
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞ, VARLIK, CUMHURİYET., TEKİN, DAĞ, ÇARKAZ, FETİH, NAMIK KEMAL, PAPATYA, FATİH., ZEKAİ, VEZİRPINAR, PÜRLÜ DEDE, HÜSEYİN ÖZCAN, KUZUBAŞOĞLU, CENGİZ, YAPRAK, ÇINAR., İNÖNÜ, SUSAM, UĞURLU, ŞAN, NERGİZ, GÜÇ, SÜMBÜL, ÇIRÇIR, BAYSAL, HAYDAR MANAV, OKUL
Bakım Çalışması
03.10.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET., İPEK, ARİF ÇALIŞ, KALE, KESKİN, YAHYA KEMAL, GÜN, SELEN, İNÖNÜ, ÇİĞDEM., MESLEK., KONUR, ÖMER KURT, DERYA
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 16 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜÇ ŞEHİTLER, 1.TBMM
Bakım Çalışması
01.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA YOLU
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1613, 1630, ŞEHİT FERHAT UÇAK, 1624, 1649, 1611
Bakım Çalışması
01.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1626, 1624, 1627, 1630, 1628, 1629
Bakım Çalışması
02.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4067, 4070, 4068, SEMERKAND, 4057, 4058
Bakım Çalışması
02.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1362, 1356, 1365, 1360, 1366, 1364, 1361, ÇAMBAYIRI, KARATUZ, 1366/1
Bakım Çalışması
02.10.2026 15:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ETİMESGUT
Bakım Çalışması
02.10.2026 15:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1063, AYNALI, 1058, 1059, 1065, 1057, BAĞLICA, 1061, 1071, 1067, HÖYÜK, YALINKILIÇ, ÇAYIRLI
Bakım Çalışması
03.10.2026 12:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEZER, SOĞULLU, KIRAN, HAKİMİYET, YEDİ ŞEHİTLER, GÖÇE, UZUNOĞLU, 2296, ABBASLAR, KILIÇ ALİ PAŞA, ŞEYHLER, ASALET, AKGÜL, TEPEBAŞI, KALEMKÖY, KINIK, SEYDİ ALİ REİS
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, BELPINARI, 1138, 1144, KARATUZ, 1366/1, 1140
Bakım Çalışması
03.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT HİKMET ÖZER, ZİRVE, ETİMESGUT, 2258, KIZILELMA, 2255, GÖÇMEN, 2259, 2256
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1133, 1167, 1148, 1131, 1147, 1162, KARATUZ
Bakım Çalışması
03.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZİRVE, KIZILELMA
Bakım Çalışması
03.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İŞTURKUAZ, KARATUZ
Bakım Çalışması
03.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4438, FUZULİ
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAVRUCUK KÜME, YAVRUCUK, GÖKÇEHÜYÜK
Bakım Çalışması
02.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILKOYUNLU, HAYMANA, SOĞULCA, BATI KISIM, YEŞİLYURT, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, AŞAĞI (CAMİNİN BATISI), YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, YUKARI YASSIHÜYÜK, YENİKÖSELER, AŞAĞI YASSIHÜYÜK, ÇEVİK, YUKARI SAZLAR, ORTA YASSIHÜYÜK, AŞAĞI SAZLAR, KIRANHARMANI, SAZLAR MEVSİMLİK İŞÇİLER
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHAMZALI, AVNİ AKYOL, 17., D 260, CUMHURİYET AFŞAR, AHİBOZ, 11., ATATÜRK...., 8/1, 4302, 4348, 26, DAVDANLI, 18., 8_1, SIL 23, 12., 4334, 7, ABAZLI, 15, ŞADIRVAN, 13_SILINECEK YOL, 2, FATİH SULTAN MEHMET, 3, 20, 41_SİLİNECEK, 5, 50-, KARAPINAR, 4308, 4339, KÖSELİ, 4305, 4322, SAKARYA.., 43, 49-, 30_SİLİNECEK, 4304, 4306, 4352, FATİH, 4318, 19, 4321, 4341, GİZ KENT BAHÇEEVLERİ, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, SAKARYA, 4335, 143, 141, 139, 133, 165, 166, 4347, 168, GÖZDE BAHÇEEVLERİ, 4345, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 4323, 167, 162, 159, 142, 152, 4, BEYNAM ÇİFTLİGİ, 131, ANKARA.., 148, 140, BAĞLAR., 4319, 135, 160, 4307, 164, 134, 157, 4351, 1, AKÇAALİ, 144, 24, 4360, 146, 4324, 4359, SÖĞÜTÖZÜ MEVKİ, FATİH CADDESİ, 163, MERKEZ MAHALLESİ, 145, 4317, ÇORUM 2, KARAHASANLI, GÜZEL BAHÇE EVLERİ, SARIKAYA, EVCİLER, KÖMÜRCÜ, 4357, TAŞKENT, 4358, 4200, 23, BEYNAM, BOYACILAR DOSTLAR ÇIFTLIĞI, TOHUMLAR, ÇAVUŞLU, 150, 137, SERHAT EVLERİ, BEYNAM ÇİFTLİK MEVKİİ, DOSTLAR ÇİFTLİĞİ, TOLKÖY
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYI, 2.KAVAKÖZÜ, 1.KAVAKÖZÜ, KARACAÖREN
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, GÜNEYCE
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, HAYMANA, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRAKBAYIRI, ESKİKIŞLA, EVLİYAFAKI, KARASÜLEYMANLI, KAVAK, GEDİK, ESEN
Bakım Çalışması
02.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILKOYUNLU, HAYMANA, SOĞULCA, BATI KISIM, YEŞİLYURT, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BIYIKTAY, TARLA, ATLAS, ATATÜRK, ATİLLA, AKTOLGA, MENEKŞE, NASREDDİN HOCA, HİKMET ÖZ, ÇAMLICA, ŞAHİN, GORDİON, CEYLAN, BİLGEN, ŞEREN, SİMEN
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 08:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3017, 3003, 3001, SELÇUKLU, 3004, 3010, 3011, 3006, 3009, GÜNBAŞI, 3008
Bakım Çalışması
01.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 451/2, ŞEHİT EYÜP ÖKSÜZ, 452, 454/1, 458, 407, 461, ŞEHİT MEHMET ÖZLER, 457, ŞEHİT HARUN AYDIN, 482, 459, 479, ONURAL ŞEREF BOZKURT, ŞEHİT ALİ RIZA ALTIN, 467, ŞEHİT SAVAŞ BATU, 398, ŞEHİT FERHAT MURATOĞLU, 451/1
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İĞDİR
Bakım Çalışması
03.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PEÇENEK, YAKUPHASAN
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3103, 3107, 3104 NOLU, 3110, 3101, ULUBATLI, 3105, ZİYAPAŞA, TURGUT ÖZAL, 3102, 3108
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
NKARA, KALECİK, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUYUCAK-, KARATEPE, EŞMEDERE, KUYUCAK KÜME, DEĞİRMENKAYA, YEŞİLÖZ, YENİÇÖTE, HANÇILI, DEMİRTAŞ, YILANLI, AKCATAŞ, ŞEMSETTİN, BEYKAVAĞI, 2.OYUMİĞDE, HASAYAZ, ELECİK, KOYUNBABA, TAVŞANCIK, YÜZBEY, KINIK, KARAHÖYÜK, 1., AFŞAR, AHMETADİL, KOZAYAĞI, SIRIKLI, ATATÜRK, GÜNDOĞMUŞ
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 298, 1493, AHMET ŞEFİK KOLAYLI, 1472, 1473, 1496, 1474, 1502, 1491, 1475, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1497, 277, 1495, 1498, 1470, 1433, 1511, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 1494, 1487, 1465, 1481
Bakım Çalışması
01.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1510, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1498, 1499, 301, BALCILAR, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, CAMBIL, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 312, 308, 307, 1470, 298
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN KAHVECİ, DİŞBUDAK, TIP FAKÜLTESİ, ÖNDER, BİLGE KAAN, BİLGİN, YAĞIZ, BARIŞ, SERÇELİ, KÜÇÜKBAĞCI, SEYRAN, İLKER, BEKİR PEHLİVAN, GÜZİN, MAVİLİ, YEŞİLDERE, KARADUT, IHLAMUR, ÖMER SEYFETTİN, YAŞAR DOĞU, KALAN, ASARKAYA, ADİL YALMAN, SAKİN, KURŞUNCU ALİ, KOZALAK, PALAMUT, ŞAHİN, SUNGUR ORMAN, TAŞLI ARKAÇ, SEYİT ÖZGÜRLÜK, ŞAHİNKOÇ, UZUNGİL, AVANOS, ROKETÇİLER, ÇAVUŞ ALİ, OSMAN KURT, ÖZGÜR, YORGUNOĞLU, MAZI, ELMAS, KAZAN, KARGALI, ŞEHİT NEJAT UZUN, ALAYLI, FARABİ, İNCEOĞLU, YİĞİT, CEVİZ, MERT, ŞEHİT MİRAÇ YILDIRIM, 513, HUZUR, TAŞLIK, ÇOBANLI, İBNİ SİNA, ÇAĞDAŞ, KÖKSAL, KARACAHASAN, MESLEK, MİMAR SİNAN, CİHAN, AYSUN, YASEMİN, HELVACI, PETİR, AHMET DİKEÇ, DAĞ, TAŞÇILAR, KARABAYIR, KUŞBURNU, CANSEVER, ARDACIK, ASKİ POMPA İSTASYONU TATLICA, KABADAYI, SUNGUR, ÇAMLIK, VEFALI, AKÇA, EKİLİ, DEMET, ŞEHİT COŞKUN ELBER, SÜTLÜCE, KONUT-KUR, EKİN, AYDOĞAN, KAYALI_1, PANCAR, DUMAN, ÜZÜMLÜ, DESEN, NAR, ORMAN, SOĞULÇAK ORMAN, ÖLMEZ, YUNUS EMRE, ATLIYOL, KOZA
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARIŞYOLU, 236, ŞEHİT VELİ KARA
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATIŞ, 1079, 1082, 1073, 1075, 1074, 1070, ZÜHTÜ BEY, 1072, ŞEHİT AHMET YILMAZ, DOĞANGÜN, DADAŞ, ANAVATAN, ÖZYURT, ARLI, KAPLAN, 1077, GÜLBABA, 1113, KOZLUCA
Bakım Çalışması
02.10.2026 05:00 - 06:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1727, KIRŞEHİR, KAYSERİ YOLU, KESKİN YOLU 1, KAYSERİ YOLU/13, CABATOBASI
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKIZAĞACI, KAVAKLI YOLU, 1749, SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURAKLAR, HIŞIROĞLU ÇAY, MERKEZ, ŞEHİT HALİL ÖKTEN, YUKARIARAÇ 1., -, SUSUZ TÜRBELİ, ÇAY 9., ÇAY 10., DR.KEMAL SARIŞEN, MENEKŞE, ORMANLIK 2, TABAKZADE İSMAİL EFENDİ, RAFET VERGİLİ, CUMHURİYET, KARTAL, KÖKNAR, ŞEYH ŞABANI VELİ, KARANDI, ÇAY 8., SAVAŞÇILAR 1., DERE, YUKARI, ARİFLER, FINDICAK, KUZLAN, HATIBOGİL, KAVURGA, ESİR, ADİL ACAR, TEKEREN, SABRİ UZUN, MEHMET VERGİLİ, SEPETÇİOĞLU, ATATÜRK, OSMAN ZEKİ ÜNGÖR 3, ORTA, ŞHT.ER İDRİS HINIK, İBRAHİM İPLİKÇİOĞLU, TÜRBE, SAKSAĞAN, ESENTEPE, ÇAY, SANAYİ SİTESİ D BLOK, MUZAFFER ÖZBEK, SANAYİ SİTESİ A BLOK, HALİLAMCAOĞLU, BUKET, SAVAŞÇILAR 10, SAVAŞÇILAR 2., ŞEHİT ER RASİM KARAKOCA, HAKKI ESİN, ŞHT.ER CEMAL DUYGU, PAPAĞAN, GAZİ ALİ KÜTÜKOĞLU, SÜNGÜLLÜ, SANAYİ SİTESİ C BLOK, AŞAĞI, KAPILLI, ERENCİK, KAYAKISIĞI, MİRZEK, UZUN, ORMAN, ŞEVKİ KADERLİ, NERGİZ, ELMACIK, HUZU, COŞKUN, HAKKI ESİN 1, MEHMET YETGİN 1, CAFER UYANIK, YEŞİL 2., KARADENİZ, CİDALCIZADE AHMET EFENDİ, KARARECEP, DAR, ÇAVUŞ, AYANOĞLU 2, BEKİR SITKI ERTAŞ, NAMIK ÜN, BÜLENT ECEVİT, SAVAŞÇILAR 4., İPLİKÇİLER, AKSEKİ, UĞUR, YAYLA, KARACALIK, ŞEHİT İDRİS HINIK, YUSUFAKLAR, SARMAŞIK, HÜMMETOĞLU, MEHMET ÇAPRAZLI, KAYMAKAM HİLMİ BEY, SOKAK, ŞHT.FEVZİYE ŞAHİNÖZ, KONAKLAR, MUHACİRLER, ERİKLİDERE, ŞEVKİYE SAYIN, MAHMATLAR, MANDRA, KIŞLA, HALLAR, KELLER, KASTAMONU 6, OSMAN ZEKİ ÜNGÖR 5, SANAYİ SİTESİ E BLOK, GEZTARLA, OSMAN ZEKİ ÜNGÖR 14, SANAYİ SİTESİ B BLOK, AFET, AYANOĞLU_1, KEMAL ÇAPRAZ, ORMANLIK, YESİRLER, OSMAN ZEKİ ÜNGÖR 6, DERELER, YALÇIN, Y.SİNDİRE, ABDOGİL, MERKEZ ÇOBANOĞLU, SEYRAN, KASTAMONU, SOĞUK SU, ALAN, OSMAN ZEKİ ÜNGÖR 11, İNTAŞ, KÖSELER, OKUL ÇEVRESİ, YEŞİL 9., TEPE, ÇAVUŞ YAYLASI, HÜSEMOĞLU, AŞAĞI SİNDİRE, BOYALI, KARACAOLUK, DEĞİRMEN BAŞI, OSMAN ZEKİ ÜNGÖR 4, KARAKOL, ÇAKIRIN, DORUK, GERİŞ, ÜVEY, ÇORAK, GERİŞ YAYLA EVİ, MEMİŞOĞLU, SUSUZ GERİŞ, YAKACIK, MACAROĞLU HALİM EFENDİ, YEŞİL 11., HÜSEYİN DOĞAN, KEPENEK, ÇAPRAZ 3, BALCI, KARAYOLLARI ALTI, SARCILAR, HATİPGİL, ŞEKERCİ HACI BEKİR 1, OSMAN ZEKİ ÜNGÖR 15, İDRİS ÇOLPAN, KİRAZLI, YEŞİL, SUSUZ AHLATÇIK, PİRİNÇ SUYU YAYLA, SUSUZ ISPALAR, MİLLİ EGEMENLİK, KARABEYOĞLU, ŞEKERCİ HACI BEKİR, ELMAÇUKURU, ŞEHİT ŞERİFE ÖZDEN KALMIŞ, YAYLA EVLERİ, HARMANCIK, SUSUZ YAYLASI, ESKİCİ, ABCA, VEZNEDAR, ÖĞRETMEN, MESUDİYE, BAŞÖĞRETMEN HÜSEYİN BULUT, İSMAİL MAHİR EFENDİ, CAMİ, HİKMET SAYIN, NERGİZ 1, KOCAMEŞE, SEHER ÖZTÜRK, AYANOĞLU, RIFKI PENCERECİ, OSMAN ZEKİ ÜNGÖR, KANARYA, ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK, BATUR, KEKLİK, YEŞİL 7., GÜLERYÜZ, DOĞAN, ATMACA, KEBELİOĞLU, AŞIK MÜMİN MEYDANİ, MELİKGAZİ, BESTEKAR EROL SAYAN, DR.HAKKI NEVİN, KARAAĞAÇ 1., MEHMET YETGİN, ALİBEY, SAVAŞÇILAR, VENÜS, YUKARIARAÇ 6., CAMİİ, REFİK TURAN, MUSALAR, NERGİZ 2, ŞEKERCİ HACI BEKİR 3, GÜZLÜK, AV. BAHTİYAR YAŞAR, YENİ, AŞAĞI DİPHAN, HASTANE, BAKILCAK, YUKARI İKİZÖREN, ESKİ SUSUZ
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KIZILCAHAMAM, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİKİLİTAŞ, EMELER, PAPATYA, TERZİ, BÜYÜKHABEŞ, AŞIK, İLYASOĞLU, BALLI, ÜNVERDİ, EMİKLER, SALİMBEY, KUŞCU, DEMİRCİOĞLU, EMİNE SULTAN, MUZAFFER, KADI, ÇİMEN, MANOLYA, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KÖROĞLU, KARATAŞ, OKUL, KÖSE, YAŞAR DOĞU, MUSA, MOLLA, NARÇIKMAZ, ŞERBETÇİ, HURİ, KAPLAN, ÇİÇEK, GÜL, ŞAKİRAĞA, ÇINAR, OSMAN EFENDİ, TAŞ KAVMİ, ÇAVUŞ DEDE, ŞENTÜRK, HALİME, GÜVEN, SAKİNLER, UYANIK, BEYAZ, ŞEHİTLER, ŞEHİT MUHSİN YAZICIOĞLU, CENNET PINARI, GAZİLER, BUĞURÖREN, TURGUTÖZAL, KAFTANHATUN, TOPUZLAR, ÇİĞDEM, EMİN, BAL, HATİPLER, GAMZE, KİRAZ, ÇAVUŞ, VEZİR, GÖRKEM, EMİNÖNÜ, CUMHURİYET, ÇIKMAZ, HİCRAN, AVŞAR, MANASTIR, OSMAN GAZİ, ŞİRİN, TURGUT ÖZAL, DİBECİK, ATATÜRK CADDE ÇIKMAZI, MUALLİM, KAFTAN HATUN, CAMİ, TUTKULAR, HASANAĞA, ADNAN MENDERES, BALCI, EĞRİOĞLU, YÜZBAŞI, ARICI, GÖÇET MEVKİ, BEYAZIT, BAYINDIR, MELEK, KARANFİL, MEHMET AKİF ERSOY, BAKIR, KÖŞEM, HAMDİ, MEHMET AKİF, ÇAYYOLU, BAYRAK, TAŞLITARLA, ATATÜRK, AŞIKLAR, YEŞİL YURT, KÖR HAFIZ, FATİH SULTAN MEHMET, FETİH, CAMİİ, VATAN, CAMİ YOLU, YAYLA, TUĞLA, TUNA NEHRI, İNCECİK, ADEM, FATMA HATUN, ELMA DERE, BİLGE KAAN, YILDIRIM BEYAZIT, DAMLA, TAŞTEPE, YUNUS, ÜNSALLAR, BELEDİYE, YENİ PINAR, BÜYÜK KAYI, KOCA, ŞEHİT ÜMMET YALÇIN, AYDOS YAYLASI, ELMALI YOLU, ADNANMENDERES, ÇIRÇIR, GAZİ ÖMER ÖZBAŞ, ŞEN, NUH AĞA, YENİ ORTABAYINDIR, ORTABAYINDIR, UĞUR, ÇALIŞKAN, ACİZ, GÖKÇEÖREN, DEREBAYINDIR, KARACA ÖREN, TUTMAÇBAYINDIR, DEĞİRMEN, HAMAM, HACI KIZI, BÜĞDÜZ, SEMER, HASANHACI, ORTAKÖY, YUVA, DEMİREL, KAYIÖREN, NEVZAT AYAZ
Bakım Çalışması
01.10.2026 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, ULUBATLI HASAN, ORUÇ GAZİ, MEHMET AKİF ERSOY, ANKARA, SÜMBÜL, ADEM ÖZBEKLER, SELÇUKLULAR, GÜLŞENLER, KIRIM
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜMELE
Bakım Çalışması
01.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BENLİ YAYLA, AKÇAÖREN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İĞDİR
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞLITARLA, İNCECİK, YENİ ORTABAYINDIR, ORTABAYINDIR, DEREBAYINDIR, TUTMAÇBAYINDIR, SEMER, ORTAKÖY, KAYIÖREN
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 817, SULTAN FATİH
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN KAHVECİ, DİŞBUDAK, TIP FAKÜLTESİ, ÖNDER, BİLGE KAAN, BİLGİN, YAĞIZ, BARIŞ, SERÇELİ, KÜÇÜKBAĞCI, SEYRAN, İLKER, BEKİR PEHLİVAN, GÜZİN, MAVİLİ, YEŞİLDERE, KARADUT, IHLAMUR, ÖMER SEYFETTİN, YAŞAR DOĞU, KALAN, ASARKAYA, ADİL YALMAN, SAKİN, KURŞUNCU ALİ, KOZALAK, PALAMUT, ŞAHİN, SUNGUR ORMAN, TAŞLI ARKAÇ, SEYİT ÖZGÜRLÜK, ŞAHİNKOÇ, UZUNGİL, AVANOS, ROKETÇİLER, ÇAVUŞ ALİ, OSMAN KURT, ÖZGÜR, YORGUNOĞLU, MAZI, ELMAS, KAZAN, KARGALI, ŞEHİT NEJAT UZUN, ALAYLI, FARABİ, İNCEOĞLU, YİĞİT, CEVİZ, MERT, ŞEHİT MİRAÇ YILDIRIM, 513, HUZUR, TAŞLIK, ÇOBANLI, İBNİ SİNA, ÇAĞDAŞ, KÖKSAL, KARACAHASAN, MESLEK, MİMAR SİNAN, CİHAN, AYSUN, YASEMİN, HELVACI, PETİR, AHMET DİKEÇ, DAĞ, TAŞÇILAR, KARABAYIR, KUŞBURNU, CANSEVER, ARDACIK, ASKİ POMPA İSTASYONU TATLICA, KABADAYI, SUNGUR, ÇAMLIK, VEFALI, AKÇA, EKİLİ, DEMET, ŞEHİT COŞKUN ELBER, SÜTLÜCE, KONUT-KUR, EKİN, AYDOĞAN, KAYALI_1, PANCAR, DUMAN, ÜZÜMLÜ, DESEN, NAR, ORMAN, SOĞULÇAK ORMAN, ÖLMEZ, YUNUS EMRE, ATLIYOL, KOZA
Bakım Çalışması
01.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT, CERİKLİDE/1, KUZAYYURT, SARIYAKA, BARAKLI, KÜME EVLER
Bakım Çalışması
02.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1197, 1211, 1203, 1209, 2400.
Bakım Çalışması
02.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1198, 1210, 1222, 1223, 1224, ŞEHİT FAHRETTİN POYRAZ, 1195, 1193, ABDULLAH DİLAVER ARGUN
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 525, 526, 534, 521, 542, 540, 446//2, 530, 532, 533, 518, 529, 524, 531, 541, 538, 494
Bakım Çalışması
03.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 520/1-, ŞEHİT YASİN KAYA, 521, 508, 494, 512, 520, 513, 515, 518, NATOYOLU, 516, 524, 514, 537, 522
Bakım Çalışması
03.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 559, YUSUF SAĞLIK, 560, 561, 565, 566, 569, 563, 556, 555, 558, 570, 564, 1138, 562
Bakım Çalışması
03.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 738, 737, 581, 735, 723/5, 551, 724, ŞEHİT HALİL ULAŞ YILDIRIM, 723, 722/1, 580, 558
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞCILAR, DERE AYDOĞMUŞ, DÖĞMECİ, ÇULHALAR, CAMİYAKA, KADIKÖY, BIYIKLAR, ARKUTÇA
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDERE, ÇOMAK, UZUNÖZ, OKLALAR, DANİŞMENT, GÜZELÖZ, KABACA
Bakım Çalışması
03.10.2026 10:35 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIHASANLAR
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, POLATLI, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRANHARMANI, YÖRÜK BEYLİKKÖPRÜ, C, A
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OLUKPINAR, KERVAN, YENIHISAR, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, ALAGÖZ, AKTEPE, YELKEN, ALIÇ, AŞKIM, TÜRKAY, YEDİVEREN, YOLLUK, YUNUS., TAŞDEMİR, AKBAĞ, ÜZÜM, ŞEMDİNLİ, TÜNEL, TURABİ
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN KAHVECİ, DİŞBUDAK, TIP FAKÜLTESİ, ÖNDER, BİLGE KAAN, BİLGİN, YAĞIZ, BARIŞ, SERÇELİ, KÜÇÜKBAĞCI, SEYRAN, İLKER, BEKİR PEHLİVAN, GÜZİN, MAVİLİ, YEŞİLDERE, KARADUT, IHLAMUR, ÖMER SEYFETTİN, YAŞAR DOĞU, KALAN, ASARKAYA, ADİL YALMAN, SAKİN, KURŞUNCU ALİ, KOZALAK, PALAMUT, ŞAHİN, SUNGUR ORMAN, TAŞLI ARKAÇ, SEYİT ÖZGÜRLÜK, ŞAHİNKOÇ, UZUNGİL, AVANOS, ROKETÇİLER, ÇAVUŞ ALİ, OSMAN KURT, ÖZGÜR, YORGUNOĞLU, MAZI, ELMAS, KAZAN, KARGALI, ŞEHİT NEJAT UZUN, ALAYLI, FARABİ, İNCEOĞLU, YİĞİT, CEVİZ, MERT, ŞEHİT MİRAÇ YILDIRIM, 513, HUZUR, TAŞLIK, ÇOBANLI, İBNİ SİNA, ÇAĞDAŞ, KÖKSAL, KARACAHASAN, MESLEK, MİMAR SİNAN, CİHAN, AYSUN, YASEMİN, HELVACI, PETİR, AHMET DİKEÇ, DAĞ, TAŞÇILAR, KARABAYIR, KUŞBURNU, CANSEVER, ARDACIK, ASKİ POMPA İSTASYONU TATLICA, KABADAYI, SUNGUR, ÇAMLIK, VEFALI, AKÇA, EKİLİ, DEMET, ŞEHİT COŞKUN ELBER, SÜTLÜCE, KONUT-KUR, EKİN, AYDOĞAN, KAYALI_1, PANCAR, DUMAN, ÜZÜMLÜ, DESEN, NAR, ORMAN, SOĞULÇAK ORMAN, ÖLMEZ, YUNUS EMRE, ATLIYOL, KOZA
Bakım Çalışması
02.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILKOYUNLU, HAYMANA, SOĞULCA, BATI KISIM, YEŞİLYURT, ESEN, AŞAĞI SİVRİ, YUKARI SİVRİ, KARAKAYA, KARAYAVŞAN
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, AŞAĞI (CAMİNİN BATISI), YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, YUKARI YASSIHÜYÜK, YENİKÖSELER, AŞAĞI YASSIHÜYÜK, ÇEVİK, YUKARI SAZLAR, ORTA YASSIHÜYÜK, AŞAĞI SAZLAR, KIRANHARMANI, SAZLAR MEVSİMLİK İŞÇİLER
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BIYIKTAY, TARLA, ATLAS, ATATÜRK, ATİLLA, AKTOLGA, MENEKŞE, NASREDDİN HOCA, HİKMET ÖZ, ÇAMLICA, ŞAHİN, GORDİON, CEYLAN, BİLGEN, ŞEREN, SİMEN
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞLI, ŞADİ ENGİN, YUNUS EMRE, AKBİLGE, TANER, NASREDDİN HOCA, BÖRTEÇİNE
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, PURSAKLAR, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI, DURU, MİMAR SİNAN, KONUTLAR, 76, 80, PEÇENEK, 88, 91, KAPAKLI, YUNUS EMRE, MERKEZ, BAĞLARYOLU, 86, 81, TEBERİK, 92, BETEK, GÜZELHİSAR
Bakım Çalışması
03.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PEÇENEK, YAKUPHASAN
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SU ARITMA TESİSLERİ, 2203, 2202, TATLAR KÖYÜ, ANAYURT., GÖKLER, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OLUKPINAR, KERVAN, YENIHISAR, TÜRKOĞLU ALİ AĞA, ALAGÖZ, AKTEPE, YELKEN, ALIÇ, AŞKIM, TÜRKAY, YEDİVEREN, YOLLUK, YUNUS., TAŞDEMİR, AKBAĞ, ÜZÜM, ŞEMDİNLİ, TÜNEL, TURABİ
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak IHLAMUR, KINALI, BİROL, KALE, MUTTALİP, DEREYAYLA, METİN., IRMAK, GÜLHANE, TOPHANE, KARASU, RECEP
Bakım Çalışması
01.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BENLİ YAYLA, AKÇAÖREN, ÇELTİKÇİ AKÇAÖREN
Bakım Çalışması
02.10.2026 15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FIRAT., AY..
Bakım Çalışması
02.10.2026 14:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAZ
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NECİP FAZIL, YAĞMUR., KAZIM KARABEKİR., GÜRÖZ, ÇOĞLU MAHALLESİ, FIRAT..., HANIMELİ., ERGENEKON.
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1602., 1625., 1705, 1610., 1622., 1613, 1609, 1630., 1632, ÇİMŞİT, 1633, 1611., 1602, 2436, ULUÇ ALİ PAŞA, YENİ PEÇENEK, SARAYCIK, ÇİÇEKTEPE, 1649., 1609., 1646., 1601.., 1614, 1615, 1616., 1617, 1620., 1626, 1612., 1618., 1619., 1606, AHİ MESUD, 1601
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜZENGİLİK, YEŞİLYURT
Bakım Çalışması
02.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak METİN ŞANAL, ABDULBAKİ ÜNLÜ, KAYI, CEVİZLİ
Bakım Çalışması
02.10.2026 18:15 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUL, USLU
Bakım Çalışması
03.10.2026 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİTLER, KONUR, OLCAY, BİRLİK, KARTAL, KAYA, TAÇ, YEŞİM, AHMET ŞİMŞEK, TÜRKMEN, IŞILAK, YEMEN, METİN ŞANAL, GÜRBÜZ, ER, SUNAY, KERVAN, KAYI, KESKİN, AK, KARDELEN, DEPO, KIYI, KARAHAN, HOŞ, DERE, ATAK, YİĞİT, MEZARLIK, ARDIÇ
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 16 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZCAADA, POLATLI
Bakım Çalışması
01.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2086, 2028, ŞEHİT BURAK ABİKEBAHŞİ, 2091, 2091 AŞAĞI EMEK KONUT SİTESİ, 2030
Bakım Çalışması
01.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1983 SOKAK ARI KOVANI 5 SİTESİ, 1984 OLEY-İS 2 SİTESİ, KILIÇARSLAN, 2110, 1904, 1987, 1983, ŞEHİT BURAK ABİKEBAHŞİ
Bakım Çalışması
01.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2028 BARIŞ 2 SİTESİ, 2030, 2029, HAYDARCAN KILIÇDOĞAN, 2033
Bakım Çalışması
01.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2014, 2013, 2021 SOKAK KARDELENLER SİTESİ, 2012 SOKAK SAYGINLAR SİTESİ, 2012, 1904, 2015
Bakım Çalışması
02.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞENOL, POLATLI, BAYTEK
Bakım Çalışması
02.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2110, 2111, 2107 SOKAK BOTANİK SİTESİ, 2109, 2108, 1940, 2107
Bakım Çalışması
02.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2108, 2112, 2111, 1940, KILIÇARSLAN
Bakım Çalışması
02.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1940, 2100, 2101, 2102
Bakım Çalışması
02.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, DEMİRCİ, MERKEZ, KILCAN, YAYLA, ISIRGANLI, HIDIROĞLU, DAVUTOĞLU, SARIAHMET
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3958, 3956, 3959
Bakım Çalışması
03.10.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET BULVARI., FATİH SULTAN MEHMET, KALEM
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, DEMİRCİ, MERKEZ, KILCAN, YAYLA, ISIRGANLI, HIDIROĞLU, DAVUTOĞLU, SARIAHMET
Bakım Çalışması
03.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, İSTİKLAL, 1904, 2002, 2004, 2004/1, 2001, 1998, 1997, 1997/1, 1989, 1990, 1969, 2000, 1901, 1999, 1999/1, 1996, 1991
Bakım Çalışması
03.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1877, 1870, 1871, 1872, 1875, 1879, 1876, 1878, 1874, 1873, ALINTERİ, 1869
Bakım Çalışması
03.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1884, 1892, 1891, 1889, 1888, 1887, 1886, PROF.DR.ENGİN ARIK, 1902, 1899, 1900, 1898, 1897, 1896, 1894, 1893, 1904, 1901, 1885, 1872, 1890, 1193