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Ankara su kesintisi 30 Eylül! Ankara (Mamak) su kesintisi ne zaman bitecek?

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Ankara su kesintisi 30 Eylül! Ankara (Mamak) su kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiAnkara su kesintisi 30 Eylül! Ankara (Mamak) su kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara su kesintisi 30 Eylül Çarşamba günü Mamak ilçesinde yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. ASKİ’nin duyurduğu çalışmalar kapsamında farklı mahallelerde kesinti uygulanırken, suların ne zaman geleceği ve çalışmaların hangi saatlerde tamamlanacağı araştırılıyor.

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Mamak’ta 30 Eylül tarihli su kesintileri, şebeke ve altyapı çalışmalarına bağlı olarak bazı mahallelerde etkili oluyor. Kesintinin süresi bölgeye göre değişirken vatandaşlar ASKİ’nin açıkladığı saatleri ve suyun yeniden verileceği zamanı takip ediyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ 30 EYLÜL

Mamak’ta 30 Eylül 2026 Çarşamba günü iki ayrı noktada su kesintisi uygulanacak. A1 ANKARAY Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Cengizhan Metro İstasyonu inşaat alanında bulunan içme suyu hatlarının çalışma alanı dışına taşınması nedeniyle saat 08.00’den itibaren kademeli olarak kesinti başlayacak. Çalışmaların saat 14.00’te tamamlanması ve bu saatten itibaren şebekeye yeniden su verilmesi planlanıyor. Ancak Zirvekent ve Yakupabdal’ın yüksek kotlarında suyun ulaşmasının 1 Ekim Perşembe günü saat 05.00’i bulabileceği belirtiliyor.

Mamak’taki ikinci kesinti ise Küçük Kayaş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı Bayındır Barajı yanında bulunan P-25 Pompa İstasyonu’ndaki debimetre arızası nedeniyle uygulanacak. 30 Eylül 2026 saat 10.00 ile 17.00 arasında su verilemeyecek.

Ankara su kesintisi 30 Eylül! Ankara (Mamak) su kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiAnkara su kesintisi 30 Eylül! Ankara (Mamak) su kesintisi ne zaman bitecek?

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Zirvekent, Akşemsettin, Durali Alıç, Boğaziçi, Ege, Mutlu, General Zeki Doğan, Kutlu, Cengizhan, Fahri Korutürk, Misket, Şahintepe, Şirintepe, Tuzluçayır mahalleleri ile Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi

Kesinti süresi: 30 Eylül 2026 saat 08.00’den itibaren kademeli olarak başlayacak. Çalışmaların saat 14.00’te tamamlanması ve bu saatten itibaren şebekeye yeniden su verilmeye başlanması planlanıyor. Zirvekent ve Yakupabdal’ın yüksek kotlarında suyun ulaşmasının 1 Ekim Perşembe günü saat 05.00’i bulabileceği öngörülüyor.

Ankara su kesintisi 30 Eylül! Ankara (Mamak) su kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiAnkara su kesintisi 30 Eylül! Ankara (Mamak) su kesintisi ne zaman bitecek?

Açıklama: A1 ANKARAY Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Cengizhan Metro İstasyonu inşaat alanında bulunan içme suyu hatlarının çalışma alanı dışına taşınması nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Kesinti süresince deposu bulunan toplu konutlara, okullara, hastanelere, öğrenci yurtlarına ve huzurevlerine ihtiyaç halinde tankerlerle su desteği sağlanacak.

Etkilenen yerler: Küçük Kayaş Mahallesi’nin tamamı ile Yeni Bayındır ve Yeşilbayır mahallelerinin üst kotları

Kesinti süresi: 30 Eylül 2026 saat 10.00 ile 17.00 arasında

Açıklama: Küçük Kayaş Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı Bayındır Barajı yanında bulunan P-25 Pompa İstasyonu’ndaki debimetre arızası nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanacak. Ekiplerin arızayı gidermek için sahadaki çalışmaları sürüyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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