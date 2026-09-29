Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili sürece ilişkin yeni adımları açıkladı. Erdoğan, süreci koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurulunun görevlendirildiğini bildirdi.

Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere hitap etti. Konuşmasında AK Parti'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı misyonuna ilişkin mesajlar veren Erdoğan, parti içinde yanlış yapanlarla yolların ayrılacağını söyledi.

Erdoğan, konuşmasının ilerleyen bölümünde gündemdeki fonlara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Sürecin ilk günden itibaren yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı ile bugünkü toplantıda önemli kararlar alındığını ifade etti.

Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu açıklayan Erdoğan, ayrıca Devlet Denetleme Kurulunun görevlendirildiğini bildirdi.

Fon krizinde iki kritik adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan yol haritamızı belirledik diyerek duyurdu

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir köşesinde AK Parti'nin millete hizmet sancağını gururla taşıyan tüm yol ve dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, her birini muhabbetle kucaklıyorum.

AK Parti olarak 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsem azdır, çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz.

"CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Öncelikle bugün bir kere daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi, güçlenmesi, özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakarca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Hizmetlerinden, gayretlerinden ve elbette samimiyetlerinden dolayı kendilerine Cenab-ı Allah öyle bir heyecan, öyle bir coşku vermiş ki, evet yol yürümekle aşınmaz diyoruz ve sizler de bu yolları evelallah dağ taş demeden yürüyerek bu yola devam ediyorsunuz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum.

Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızın 182'ncisinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkit ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mevla muhabbetimizi dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

"BAZI MESELELERİ AÇIK YÜREKLİLİKLE KONUŞMAK ARZUSUNDAYIM"

Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepinize, hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum.

AK Partimizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla şerefle vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara saridir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır.

"BÖYLE DÜŞÜNEN VARSA BÜYÜK BİR GAFLET İÇİNDE"

Biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin, hem bugünün, hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.

Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım, biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Burada fakir fukaranın, garip gurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz.

Fon krizinde iki kritik adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan yol haritamızı belirledik diyerek duyurdu

"AK PARTİ'NİN MİSYONU ZERRE KADAR DEĞİŞMEMİŞTİR"

AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak var olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir.

Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Şunu herkesin çok ama çok iyi bilmesini isterim. Dün neysek, bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır.

Kardeşlerim unutmayın, biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz.

"KİMİLERİ YOLUNU ŞAŞIRDI, KİMİLERİ NEFSİNİN ESİRİ OLDU"

Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği, en kritik zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk, hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik.

Kardeşlerim AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. İşte bizim farkımız budur. Bizim alamet-i farikamız budur.

"AK PARTİ, ADI GİBİ AK BİR PARTİDİR"

Kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti, adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o aklığa leke süremez.

Kardeşlerim unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.

Tekrar söylüyorum. Bizler hepimiz aziz milletimizin unutmayın hizmetkarlarıyız. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar, gücümüz yettiğince bu niyetle çalışacak koşacak ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız.

Fon krizinde iki kritik adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan yol haritamızı belirledik diyerek duyurdu

"YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK"

Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik.

"FONLAR İÇİN TAM YETKİLİ BİR KURUL OLUŞTURDUK"

Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek, sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.

Değerli Kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin.

"DİYORUM Kİ 'HADİ ORDAN'"

Dün de ifade ettim biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar, belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuzla, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.

Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın. Arının, içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.

"VARSA BİR SORUN ÇÖZER İŞİMİZE BAKARIZ"

Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına, çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimize bakacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor, hiç kimsenin endişesi olmasın, varsa bir sorun çözer işimize bakarız.

25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik. Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini harfiyen yapıyoruz. İşte en son Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhal olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden, kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla, şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. Esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü toplumun bütün kesimleriyle arasındadır. Bu bağı zayıflatmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

"DAVAMIZA ZARAR VERECEK TEŞEBBÜSLERE GÖZ YUMMAYIZ"

Tekrar altını çizerek söylüyorum. Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık, bundan sonra da göz yummayız. Rabbim bizi milletimizin yolundan, Türkiye'ye hizmet yolundan ayırmasın diyorum.

Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza AK Parti ailesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum, sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala