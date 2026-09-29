Beştepe'de kritik fon toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de, fon soruşturmasındaki gelişmelere ilişkin ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geldi.

Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alındı.

ZİRVE YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katıldığı ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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