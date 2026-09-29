Özel Kalem Müdürü Berkay Meral de aralarında! Beyoğlu Belediyesi’nde 3 kişi hakkında iddianame!

Beyoğlu Belediyesi'nde görevli Erman Yıldırım haksız yere işten çıkarıldığını, CHP’li Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun makam şoförü tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Yıldırım’ın şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma' suçundan iddianame hazırlandı.

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Beyoğlu Belediyesi'nde işten çıkarılan Erman Yıldırım, CHP’li Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun makam şoförü tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Yıldırım "6 ay önce senin kafana sıkılacaktı, 2 saat önce de o Şehit Gazi aracında biz kafana sıkacaktık’ dediler, zorla beni Özel Kalem Müdüründen özür dilettiler” demişti. Yıldırım, yaşananlara CHP Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Turgay Şimşek'in de şahit olduğunu iddia etmişti.

Beyoğlu Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şefliği Birim Sorumlusu olarak görev yapan Erman Yıldırım'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Erman Yıldırım

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral, belediye başkanvekili makam şoförü Ferhat Karakuş ve Özcan Arslan hakkında ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma' ve ‘suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile tehditte bulunmak' suçlarından iddianame düzenlendi.

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Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişi ile tehditte bulunmak Hakkında iddianame hazırlandı Ferhat Karakuş Belediye Başkanvekili Makam Şoförü Özcan Arslan -

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, işten çıkarılan Erman Yıldırım'ın beyanına göre Yıldırım'ı belediye başkanvekili makam şoförü Ferhat Karakuş, telefonla arayarak nerede olduğunu sordu.

Karakuş'un daha sonra Yıldırım'ın bulunduğu yere gelerek kendisini cadde üzerindeki kafeye götürdüğü ifade edildi. İddianamede, Yıldırım'ın işletmede Ferhat Karakuş ve Özcan Arslan ile birlikte oturduğu sırada Arslan'ın kendisine yönelik tehdit içerikli sözler söylediğini beyan ettiği aktarıldı.

Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral

"KAFANA SIKTIRACAKTIM"

İddianamede Yıldırım'ın beyanına göre Özcan Arslan kendisine yönelik, "Barış Boyun'un adamları 6 ay önce Ağaçlar Altı'nda seni vuracaktı. İki saat önce de o senin şehit aracında kafana ben sıktıracaktım" şeklinde sözler söyledi. Yıldırım'ın, olay sırasında işletmeden ayrılmak istediğini ancak şüphelilerin kendisini bırakmadığını beyan ettiği belirtildi.

Olay sırasında Ferhat Karakuş'un telefonundan Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Berkay Meral'i görüntülü olarak aradığı da iddianamede aktarıldı. Yıldırım'ın beyanına göre Meral, telefon görüşmesi sırasında kendisine yönelik "Özür dile" şeklinde sözler söylediği yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu Belediyesi'nde Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şefliği'nde birin sorumlusu olarak görev yapan Erman Yıldırım, haksız yere işten çıkarıldığını belirterek, çeşitli iddialarda bulunmuştu. Yıldırım, CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun makam şoförü tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Şikayetini geri çekmesi için baskı gördüğünü söyleyen Yıldırım “Göreve başlayan Özel Kalem Müdürü bir gün beni odasına çağırdı, çalışmaları durdurmamı istedi. Şehit gazi aracıyla Beyoğlu sokaklarında gezmemi istemedi. Fakat ben bunu kabul etmedim. Şehit gazi ailelerine ziyarete devam ettim. Tekrar odasına çağırarak "Sizi bayrak direğinde sallandırırım, siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz" diye tehditlerde bulundu. Biz hizmete devam ettikçe bu kez şehit yakınlarına giden işte çiçek, çikolata, şehit çocuklarına giden oyuncağı kesti” demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beyoğlu Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBeyoğlu

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