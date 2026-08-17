Beyoğlu Belediyesi'nde işten çıkarılan Erman Yıldırım, çarpıcı iddialarda bulundu. CHP’li Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun makam şoförü tarafından tehdit edildiğini öne süren Yıldırım ‘6 ay önce senin kafana sıkılacaktı, 2 saat önce de o Şehit Gazi aracında biz kafana sıkacaktık’ dediler, zorla beni Özel Kalem Müdüründen özür dilettiler” dedi. Yıldırım, yaşananlara CHP Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Turgay Şimşek'in de şahit olduğunu iddia etti.

Beyoğlu Belediyesi'nde Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şefliği'nde birin sorumlusu olarak görev yapan Erman Yıldırım, çarpıcı iddialarda bulundu.

Haksız yere işten çıkarıldığını belirten Yıldırım, CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun makam şoförü tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Beyoğlu Belediyesi’nden çıkarılan işçiden çarpıcı iddialar! CHP’li ismi şahit gösterdi: 6 ay önce senin kafana sıkılacaktı dediler

“SİZİ BAYRAK DİREĞİNDE SALLANDIRIRIM”

Şikayetini geri çekmesi için baskı gördüğünü söyleyen Yıldırım “Göreve başlayan Özel Kalem Müdürü bir gün beni odasına çağırdı, çalışmaları durdurmamı istedi. Şehit gazi aracıyla Beyoğlu sokaklarında gezmemi istemedi. Fakat ben bunu kabul etmedim. Şehit gazi ailelerine ziyarete devam ettim. Tekrar odasına çağırarak "Sizi bayrak direğinde sallandırırım, siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz" diye tehditlerde bulundu. Biz hizmete devam ettikçe bu kez şehit yakınlarına giden işte çiçek, çikolata, şehit çocuklarına giden oyuncağı kesti” dedi.

Beyoğlu Belediyesi’nden çıkarılan işçiden çarpıcı iddialar! CHP’li ismi şahit gösterdi: 6 ay önce senin kafana sıkılacaktı dediler

“TURGAY ŞİMŞEK'İ ARADIM”

Yıldırım, tehditlerin devam ettiğini öne sürerek şunları anlattı:

Bir gece Belediye Başkanının makam şoförü tarafından arandım. Nerede olduğumu sordular. Ben de "İstanbul Sütlüce'deyim" dedim. "Ayrılma, geliyoruz" dediler. Ben de "Abi bu saatte ne oldu?" dedim. Tehditler aldığım için meclis üyesi Turgay Şimşek'i aradım. "Abi" dedim, "Beni çağırıyorlar, ne yapayım?" O da dedi ki "Ben de geleyim” dedi, onu da aldım. Gittiğimizde masada Belediye Başkan Vekilinin makam şoförü ve karşısında sivil bir vatandaş vardı. Sivil vatandaşı görünce zaten tedirgin oldum, anladım durumu. "Buraya otur lan" diyerek yanını gösterdi bana. Oturmak istemedim ama "Buraya otur" dedi, mecbur oturdum.

“6 AY ÖNCE SENİN KAFANA SIKILACAKTI”

Aileme yönelik, bana yönelik çok ağır küfürler etti. Ben "Abi ne oluyor?" dedim falan. "Hani ben siz gibi insanlarla işim olmaz, bırakın beni gideyim" dedim. Masada Şehit Gazi aracı var bir de, aracının anahtarı masadaydı, onu aldılar. Hani kalkamıyorum da, saldırgan böyle yani öfkeli konuşuyor. Diyorlar ki "6 ay önce senin kafana sıkılacaktı, ağaçlar altında. 2 saat önce de o Şehit Gazi aracında biz kafana sıkacaktık" diyorlar. Tabii bu sırada Özel Kalem Müdürünü de görüntülü aramışlardı. "Senin elemanı aldık" dediler. O da olayı izliyordu. Yani ona da olayı izletiyorlardı, o da izliyordu. Daha sonra zorla beni Özel Kalem Müdüründen özür dilettiler. Yani tabii ben de endişe duydum, korktum, elim ayağım titredi.

“ÖZÜR DİLEDİM MECBURİYETTEN"

CHP Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Turgay Şimşek'in de yaşanılanlara şahit olduğunu iddia eden Yıldırım "Özür dile" diye baskı yapıyorlardı, küfrediyorlardı, tehditte bulunuyorlardı. Mecbur özür diledim. Turgay Şimşek de meclis üyesi işaret etti "Özür dile kalkalım" diye. Özür diledim mecburiyetten" dedi.

"GÖREVDEN ALIRIM DEDİ”

Ertesi gün karakola gittiğinde şikayetini geri alması için tehdit edildiğini öne süren Yıldırım şöyle konuştu:

Belediye Başkan Vekili sürekli beni telefonda arıyordu. Tabii açmıyordum telefonu, o üst üste aradı beni WhatsApp üzerinden, açmak istemedim. Daha sonra bir gün sonra beni karakolun önüne çağırdılar. Bir avukat göndermişler, karakolun önüne çağırdılar. Gittiğimde karakolun önünde avukat telefonda Sefer Başkan'la görüşüyordu. Telefonu bana verdi. "Hemen o şikayeti çekeceksin, o olayı kimseye anlatmayacaksın, o olayı kapatacaksın. Kaymakama sakın söylemeyeceksin" dedi. "Yoksa seni görevden alırım" dedi. Ben de dedim "Başkanım yani ben hani resmi hakkımı kullandım. Bu adamlar beni tehdit etti, ne yapmamı bekliyorsun?" dedim. "Niye şikayetçi olmuyorum ben?" dedim. Çok ağır ifadeler kullandı sonuçta bana. Daha sonra "Görevden alırım" dedi. Ben bu olaylardan endişe duydum.

“4 AYLIK OĞLUMUN RIZKIYLA OYNADILAR”

İzindeyken kendisinin işten çıkarıldığını söyleyen Yıldırım “Hiçbir açıklama yapmadılar bana. Ne Disiplin Kurulu'na beni sevk ettiler, ne bir benden savunma aldılar. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadan birden işten çıkarıldığımı öğreniyorum. Zaten söylüyordu "Şikayetini çekmezsen işten atarım" diye. Benim yeni doğmuş bir oğlum var, daha 4 aylık. İsmi Ömer, şehidimizin ismini koymuştum oğluma. Onun rızkıyla oynadılar. Onun yani rızkıyla oynadılar, beni işten attılar" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beyoğlu Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBeyoğlu

Haberle İlgili Daha Fazlası