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Spor

MHK soruşturmasında TFF'den ilk açıklama: Belgeler kapalı zarfla savcılığa teslim edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması hakında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) ilk açıklama geldi. TFF'den yapılan duyuruda, "Bizden talep edilen belgeler kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir" denildi.

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İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "evrakta sahtecilik" ve "mobbing" iddialarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu ve bazı üyelerin şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklamada geldi.

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"FEDERASYON TÜM ADIMLARI ATTI"

TFF'nin resmi sitesinden "hukukun üstünlüğü" vurgulanarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve 'temiz futbol, adil oyun' anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu
Başlık ResmiMHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

Yönetimimiz, bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve iş birliği süreci halen devam etmektedir.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk
Başlık ResmiTürkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk

Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur.

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TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir.

Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır.

Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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