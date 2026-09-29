Cürete bak! MHK operasyonundan bir gün önce meydan okumuş: Bizi kim alabilir

Merkez Hakem Kurulu (MHK) operasyonunda gözaltına alınan TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, operasyondan saatler önce ilginç bir paylaşıma imza attı. Paylaşımda kullanılan müzikteki “Bizi kim alabilir?” sözleri dikkat çekti.

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Türk futbolunda deprem etkisi yapan "Hakemler Dosyası" soruşturmasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk'un, operasyondan bir gün önce yaptığı paylaşımda kullandığı müzik gündem oldu.

TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk

"BİZİ KİM ALABİLİR?" SÖZLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Ferdi Karadoruk da yer aldı.

Ferdi Karadoruk'un Instagram paylaşımı

Karadoruk'un, sosyal medya paylaşımında tercih ettiği müzikte “Bizi kim alabilir?” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Söz konusu paylaşımın Merkez Hakem Kurulu operasyonundan yalnızca bir gün önce yapılması ise şaşırttı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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