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Başkalarının Hayatı hangi gün yayınlanıyor, 2. bölüm ne zaman? Başkalarının Hayatı konusu

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Başkalarının Hayatı hangi gün yayınlanıyor, 2. bölüm ne zaman? Başkalarının Hayatı konusu
Başlık ResmiBaşkalarının Hayatı hangi gün yayınlanıyor, 2. bölüm ne zaman? Başkalarının Hayatı konusu

Başkalarının Hayatı yayın günü ve 2. bölüm tarihi, Star TV'nin yeni sezon dizisinin ilk bölümünün ardından araştırılmaya başlandı. Ay Yapım imzalı yapımın yeni bölüm takvimi, hikayesi ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

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Başkalarının Hayatı, ilk bölümüyle 26 Eylül'de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu'nun genç oyuncu kadrosunda öne çıktığı dizi, Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin ve Oya Okar gibi isimleri de bir araya getiriyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Başkalarının Hayatı her cumartesi Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin ilk bölümü 26 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de ekrana geldi. Ay Yapım imzalı dizi, yeni sezonun cumartesi akşamı yapımlarından biri olarak ekran yolculuğuna başladı.

Başkalarının Hayatı hangi gün yayınlanıyor, 2. bölüm ne zaman? Başkalarının Hayatı konusu
Başlık ResmiBaşkalarının Hayatı hangi gün yayınlanıyor, 2. bölüm ne zaman? Başkalarının Hayatı konusu

BAŞKALARININ HAYATI 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Başkalarının Hayatı'nın 2. bölümünün 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. İlk bölümde Hülya'nın üniversite hayatına başlamasıyla birlikte Neslihan ve onun ait olduğu çevreyle kurduğu ilişkisine giriş yapıldı. İkinci bölümde ise Hülya'nın dahil olmak istediği bu dünyayla bağlarının nasıl ilerleyeceği, Erim ve Sarp'la kesişen ilişkileri ile Özkaran ailesi çevresindeki gelişmelerin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Başkalarının Hayatı hangi gün yayınlanıyor, 2. bölüm ne zaman? Başkalarının Hayatı konusu
Başlık ResmiBaşkalarının Hayatı hangi gün yayınlanıyor, 2. bölüm ne zaman? Başkalarının Hayatı konusu

BAŞKALARININ HAYATI KONUSU NE?

Başkalarının Hayatı, kendi yaşamındaki imkanlardan memnun olmayan ve başkalarının sahip olduğu ayrıcalıklı hayata ulaşmak isteyen Hülya'nın hikayesini konu alıyor. Üniversiteye başlayan Hülya'nın, köklü ve varlıklı Özkaran ailesinin kızı Neslihan ile tanışması hayatında yeni bir dönemin kapısını açıyor. Hülya, Neslihan aracılığıyla uzun zamandır özenerek baktığı sosyal çevrenin içine girerken hırsları, ilişkileri ve yaptığı seçimler onu giderek daha karmaşık bir yolculuğa sürüklüyor.

Başkalarının Hayatı hangi gün yayınlanıyor, 2. bölüm ne zaman? Başkalarının Hayatı konusu
Başlık ResmiBaşkalarının Hayatı hangi gün yayınlanıyor, 2. bölüm ne zaman? Başkalarının Hayatı konusu

Hülya'nın yeni çevresinde yolu Erim ile kesişirken Doktor Sarp'la arasındaki ilişki de hikayenin önemli parçalarından birini oluşturuyor. Neslihan'ın ailesi ve geçmişten gelen sırlar ise karakterler arasındaki dengeleri etkileyecek Dizi, farklı sosyal çevrelerden insanların hayatlarının kesişmesini ve Hülya'nın ait olmak istediği dünyanın içine girdikçe karşı karşıya kaldığı sonuçları ele alıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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