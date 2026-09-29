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Sağlık

Rutin kontrole gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi! Burnundaki 'diş' hayatını karartmış

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Rutin kontrole gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi! Burnundaki 'diş' hayatını karartmış
Başlık ResmiRutin kontrole gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi! Burnundaki diş hayatını karartmış "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Yıllardır burun tıkanıklığı nedeniyle rahat nefes alamayan 38 yaşındaki bir adam, rutin muayene için başvurduğu dişçide hayatının şokunu yaşadı. Çekilen detaylı röntgende adamın burun boşluğunda gömülü halde bir diş bulunduğu, bu yüzden rahat nefes alamadığı anlaşıldı.

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Nefes almakta yaşadığı güçlük nedeniyle uzun süredir çözüm arayan 38 yaşındaki adam, rutin kontrol için diş hekimine gitti. Yapılan muayene sonucunda doktorlar bile şaşkına döndü.

DOKTORLAR BİLE İNANAMADI

İlk kontrollerde hastanın burun septumunda eğrilik ve delinme tespit edilirken, burun boşluğundaki tıkanıklığın da nefes alma sorununa neden olabileceği düşünüldü. Ancak daha gelişmiş görüntüleme yöntemleri ile yapılan incelemede çok daha sıra dışı bulgulara rastlandı.

Rutin kontrole gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi! Burnundaki diş hayatını karartmış
Başlık ResmiRutin kontrole gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi! Burnundaki diş hayatını karartmış "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

BURUN BOŞLUĞUNDA DİŞ OLUŞMUŞ

Doktorlar, burun boşluğunun tabanında sert bir kitle fark etti. Yapılan incelemeler sonucunda bu yapının bir yabancı cisim olmadığı, tamamen gelişmiş bir diş olduğu belirlendi.

Vakanın, tıpta ‘ektopik diş’ olarak adlandırılan ve dişin normal gelişim bölgesi dışında oluşmasıyla ortaya çıkan nadir bir durum olduğu belirtildi. Söz konusu vakada diş, ağız ve diş etleri yerine burun boşluğunda gelişti. Vaka, 2021 yılının sonlarında New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir raporla da tıp literatürüne geçti.

Rutin kontrole gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi! Burnundaki diş hayatını karartmış
Başlık ResmiRutin kontrole gitti, doktorları bile şaşkına çevirdi! Burnundaki diş hayatını karartmış "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Burunda diş gelişmesi son derece nadir görülürken, uzmanlar bu tür durumların uzun süre fark edilmeden kalabileceğini belirtiyor. Hastanın yıllardır devam eden burun tıkanıklığının da bu olağandışı oluşumla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Kaynak: Diario Uno
Başlık ResmiKaynak: Diario Uno

KÜÇÜK BİR OPERASYONLA KURTULDU

Yaklaşık 14 milimetre uzunluğundaki diş, küçük bir burun içi operasyonuyla çıkarıldı. Ameliyat herhangi bir komplikasyon yaşanmadan tamamlandı. Operasyondan üç ay sonra yapılan kontrolde ise hastanın yıllardır devam eden kronik burun tıkanıklığının tamamen ortadan kalktığı görüldü.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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