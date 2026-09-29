Şarkıcı Özcan Deniz, kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak ifade verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan ünlü isim, davayı “yersiz ve haksız” olarak nitelendirerek kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Deniz, kardeşine destek olmak için duruşmaya katıldığını söyledi.

Kaydet a- | +A

Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile kardeşleri Yurda Deniz tarafından diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak ifade vermek üzere Aydın Adliyesi'ne geldi.

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'ye destek olmak amacıyla Aydın'a geldiğini belirten Deniz, davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.

Özcan Deniz kardeşi Sibel için mahkemede! “Yersiz ve haksız bir dava”

“YERSİZ VE HAKSIZ BİR DAVA”

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, "Davayla ilgili çok yersiz ve haksız bir dava. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil. 'Metres' demiş. Ondan sonra işte anneme ve küçük kız kardeşim Melek'e. 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı. Kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir, durum bu. Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim" dedi.

Özcan Deniz kardeşi Sibel için mahkemede! “Yersiz ve haksız bir dava”

MAHKEMEDEN ÖN ÖDEME KARARI

Mahkeme, sanık Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtaratı (uyarısı) yapılmasına karar verildiği öğrenilirken, Semerci'nin ön ödemeyi yapması halinde davanın düşmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala