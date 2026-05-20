Ailesiyle uzun süredir yaşadığı problemler ve açılan davalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, doğum gününde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir “açık mektup” yayımladı. Kardeşlerine yönelik sert ifadeler kullanan sanatçı, annesine de seslendiği mektubunda “Allah seni o iki iblisten korusun. Onlarla tekrar yol yürüme gafletinden seni muaf eylesin” dedi.

Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı anlaşmazlıklarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz’in, aile içinde yaşadığı gerilim sürüyor. İddiaya göre taraflar arasındaki tartışmalar karşılıklı suçlamalar ve tehdit iddialarıyla daha da büyüdü. Bu süreçte sanatçı, mahkemeden koruma tedbiri talep etti.

Son olarak doğum gününde art arda paylaşımlar yapan Özcan Deniz, ailesinin farklı üyelerine hitaben yazdığı mektupta hem duygusal hem de sert ifadelere yer verdi. Mesajlarında oğlu, eşi ve bazı aile bireylerine ayrı ayrı değinen sanatçı, bazı kardeşlerini ise ağır sözlerle eleştirdi.

İşte Özcan Deniz’den dikkat çeken paylaşımlar…

"AÇIK MEKTUP YAZMAK İSTEDİM"

"Bugün, bir yandan 19 Mayıs'ın yıl dönümünü kutlarken, bir yandan da hayatımda olan ve hayatımdan yolu geçmiş 'bazı' kişilere bir açık mektup yazmak istedim. Kimi seçtiğim, kimi ise seçmediğim kişiler. Ama hayatıma dokunmuş bu kişiler böylesine önemli bir günümde (doğum günümde) birkaç kelamı hak ediyorlar. 'Tabi ki herkes değil ama bazıları.'"

"CANIM OĞLUM RUHUMU DÖNÜŞTÜRDÜN"

"Canım oğlum Kuzey. Doğduğunda seni kucağıma aldığım günden beri hayatımı, ruh halimi 180 derece dönüştürdün. Seni eve getirdiğimizin 2. günü senin bi fotoğrafını çekmiştim ve hala her daraldığımda o fotoğrafa bakıyorum. Daha 4 günlük olmana rağmen bana 'merak etme ben geldim ve her şey hallolacak' der gibi derin bir bakışla, yanağında belli belirsiz bir gülümsemeyle bakmıştın. O bakış; beni güçlendiren iyileştiren ve yaşadığım her zorluğa anlam katan bir bakıştı ve hala öylesin. Uğruna yapamayacağım hiçbir şey yok. İyi ki varsın Canım oğlum."

"BACAĞIMDA BIRAKTIĞI ARIZAYI İLİĞİME KADAR…"

"Hayat arkadaşım, sevgilim Samar. Seni 11 yıldır tanıyorum. Gözü doymaz bir kardeşin sebep olduğu, hala bacağımda bıraktığı arızayı iliğime kadar hissettiğim kurşunun beni düşürdüğü hiçlik çukurundaydım ve seni yıllarca fark edemedim."

"UÇURUMDAN ALDIN BENİ"

"Ama öyle bir zamanda tekrar hayatıma girdin ki uçurumdan aldın beni. Enerjim oldun, aşkım oldun, dermanım oldun. Ne yazsam az. Seni seviyorum ve Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki seni hediye etti bana. Zekanı, insanlığını, merhametini ve tutkun ders olarak okutabilseydim kim bilir kaç kalpsizi insana çevirirdik bilmiyorum. İyi ki varsın."

"CANIM KARDEŞLERİM SİZ 2. TARAFTA DURDUNUZ"

"Canım kardeşlerim Nurcan, Sibel, Melek. Bizim ailemizin keskin 2 yüzü vardır. Biri; karanlık ve cahilliğe sıkı sıkıya bağlı, umutsuz, yüz karası tarafı... Diğeri ise; aydın, başarılı, ufku ve zekası açık, yüz akı tarafı. Sizler şükürler olsun ki 2. tarafta durdunuz. Hem de onca hileye ve kötülüğe karşı. Allah sizlere ve kurduğunuz ailelere zeval vermesin. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız."

"CANIM ANACIĞIM NE ÇEKTİĞİNİ BEN BİLİRİM"

"Canım Anacığım... Ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayamadın. Neler çektiğini de çocuklarının arasında en iyi ben bilirim. Yakında filmini de yapacağım 'Fareli Ev'. Umarım gerçek hayatımın bir kesiti olan bu film, hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiklerini hatırlatır."

"DARBELERİN CANIMI YAKSA DA ANNEMSİN"

"Kendimi bulduğum günden beri tek istediğim senin cefakar elini sıcak sudan soğuk suya sokturmamakti ve bunu da yaptım. 19 yaşımda bile Almanya'da kazandığım ilk parayla, tek düşündüğüm sana çamaşır makinası almaktı ve almıştım. Sana karşı tutumum hiç değişmedi. Ben zorlukların içinde ne kazanıyorsam, ne yiyiyorsam, nerede yaşıyorsam, neye sahipsem hepsini seninle, sizinle paylaştım. Darbelerin çok canımı yaksa da, kıymet ve şükür beklerken hiç beklemediğim şeylerle karşılaşsam da sen benim annemsin."

"SENİ BELADAN VE HASTALIKTAN KURTARDIM"

"Çok şükür Allah'ın izniyle seni büyük bir beladan ve hastalıktan kurtardım. Nurcan, Sibel ve Meleğin de sayesinde. Allah sana sağlığınla uzun bir ömür nasip etsin. Sen her ne yaparsan yap annemizsin, değerlimizsin. Kimseyle ve kimsenin yaptıklarıyla kıyaslanamazsın."

"ALLAH SENİ O İKİ İBLİSTEN KORUSUN"

"Karnında taşımış olman bile yeter bazı şeyleri geride bırakmak için. Olan oldu. Artık tartışmanın bir önemi yok. Allah seni o iki iblisten korusun. Onlarla tekrar yol yürüme gafletinden seni muaf eylesin. İyi ki varsın."

“KALBİMDEKİ YARA BABAM…”

"Kalbimdeki yara babam. Artık burada değilsin. Kendini savunamazsın. O yüzden sana yazacaklarım her ne kadar çok olsa da yazmam doğru olmaz. Ama sende yaşadığım hayal kırıklığının kat be katını bana kardeşim yaşattı. 90’lı yıllarda, benim bile tam kavrayamadığım 'şöhret' yolculuğumun ilk yıllarında, seni kandırabildiler ve bilgisizliğinden faydalandılar. Bunu fark ettiğin an uzaklaşıp 20 yıl kendi kabuğunda onurunla yaşadın."

“KARDEŞİM, ‘ONUR’ DENEN ŞEYDEN HABERİ YOK”

"Ama kardeşim uzun yıllar boyunca bolluk içinde, bile isteye, organize bir kötülükle 40 yılımı çaldı ve hala çalmaya çalışıyor. 'onur' denen şeyden haberi bile yok (haberi var sanıyor). Hem de sende eleştirdiğimiz tarafların milyon misline sahip olarak yaptı."

“DOYMADI, DURMADI…”

"Sen yoksul ve çaresizdin. O ise bolluk içinde keyfekeder yaptı. Kendini, beni, ailemizi, alın terimi iki bacağının arasındakine ve paşa gönlüne kurban etti. Hem de sen benden hiçbir şey almazken, o her şeyimi alarak yaptı. Doymadı, durmadı. Senden sonra onu baba yerine koyduk, bunu tarih yazacak boyutta bir hainlikle taçlandırdı."

“EVLADIMIN VE EŞİMİN BAŞ DÜŞMANI”

"Onda pişmanlık ya da farkındalık yok ve biliyorum ki hem evladımın hem de eşimin yegane baş düşmanı. Oysa ki ben onun çocuklarının altını temizledim, göğsümde uyuttum. Öyle ilgili amca oldum ki kızı 5 yaşına kadar beni babası biliyordu çünkü o başka alemlerde kaybolmuştu. Ama ben şu an oğlumu ve geleceğini bu hainden korumaya çalışıyorum. Üzgünüm baba. Yaşayamadık. Sana kötü diyenler, dediklerinden yüz misli kötülerdi. Keşke onlar değil de sen olsaydın."

Sevgili 'kardeşim' Ercan Deniz’e yönelik bölümde de sert ifadeler kullanan sanatçı, çeşitli iddialar ve suçlamalar dile getirerek hukuki mücadele vurgusu yaptı. Kardeşi Yurda Deniz hakkında da benzer şekilde eleştirilerde bulundu.

