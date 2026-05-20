Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile 22 Mayıs Cuma akşamı karşılaşacak olan Konyaspor, maçın oynanacağı Antalya'ya uğurlandı. Kayacık Tesisleri'nde düzenlenen törene Konya protokolü, kulüp yönetimi, teknik heyet ve taraftarlar katılırken; takımın kupayı kazanması için dualar edildi.

Trendyol Süper Lig'i 40 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmanın oynanacağı Antalya'ya hareket etti.

Türkiye Kupası final öncesi Konyaspor'a büyük destek

FİNAL KONVOYU

Konyaspor taraftarlar, kupa finali öncesi Kayacık Tesisleri'nde meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Konya protokolü, kulüp yönetimi ve teknik heyet de taraftarlarla bir araya geldi. Konyaspor'un kupayı kazanması için dua edilirken; yeşil-beyazlı kafile, konvoy eşliğinde Antalya'ya gitti.

PALUT: EN İYİSİ İÇİN MÜACDELE EDECEĞİZ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, en iyisi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, şehri mutlu etmek istediklerini aktardı.

İlhan Palut

BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN DESTEK

Uğurlama programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, takımın Konya'ya kupayı getireceğini belirterek, başarılar diledi. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, kupayı Konya'ya getirmek istediklerini söyledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de ikinci defa kupanın Konya'ya geleceğine inandığını ifade ederek, yeşil-beyazlı takıma başarılar diledi.

