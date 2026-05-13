Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile deplasmanda final mücadelesi verecek. Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmeyi hedefliyor. Kupayı 1986-87 ve 2000-01 sezonlarında müzesine götüren kırmızı siyahlılar ise 18 yıllık final hasretini bitirmek istiyor.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samet, Ensar Kemaloğlu, Erk Arda, Göktan, Ayaz.

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

ART ARDA ÜÇÜNCÜ FİNAL HEDEFİ

Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ, GALATASARAY'I ELEDİ

Kupaya 4. turdan başlayan başkent ekibi, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, kümede kalma adına önemli bir galibiyet aldı.

ÖNCE KUPA SONRA LİG

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent temsilcisi, yarı final karşılaşmasının ardından ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sekou Koita, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.

