Ziraat Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaklaşırken futbolseverlerin gündeminde yarı final formatı yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu sezon uyguladığı yeni sistemle birlikte yarı final eşleşmelerinin nasıl oynanacağı merak konusu oldu. Özellikle Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması öncesinde “Türkiye Kupası yarı final tek maçı, çift maç mı, rövanş var mı?” soruları araştırılmaya başlandı.

2025-2026 sezonunda uygulanan format kapsamında Türkiye Kupası yarı final tek maç mı, rövanş var mı merak konusu oldu. Bu akşam ekranlara gelecek Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı öncesi nefesler tutulurken gözler final maçı ve yarı final formatında!

Türkiye Kupası yarı final tek maç mı, rövanş var mı? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, nerede?

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNALİ TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2025-2026 sezonu için belirlediği sistem kapsamında Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç üzerinden oynanıyor.

Bu nedenle yarı final eşleşmelerinde rövanş karşılaşması yapılmayacak. Takımlar tek mücadelede finale çıkabilmek için sahaya çıkacak. Karşılaşmalarda eşitlik olması halinde uzatma bölümü oynanacak, skorun değişmemesi durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

Kupada yarı final aşamasında Beşiktaş’ı mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor finale yükselen ilk takım olmuştu. İkinci finalist ise Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelesinin ardından belli olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması Antalya’da oynanacak. Dev finalin adresi Corendon Airlines Park Antalya Stadı olacak.

Daha önce farklı bir tarihte oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi daha sonra güncellendi. Yeni programa göre Türkiye Kupası finali 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Başkentte oynanacak kritik mücadele bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadelenin kazananı finalde TÜMOSAN Konyaspor’un rakibi olacak.

Trabzonspor üst üste üçüncü kez finale yükselmek isterken Gençlerbirliği ise kupada sürpriz yaparak adını finale yazdırmayı hedefliyor.

