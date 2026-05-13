CHP heyetine asansör şoku! Yarım saat mahsur kaldılar, "aşırı yük” uyarısı dikkat çekti
Gaziantep’te sendika ziyareti sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’in de bulunduğu heyetin bindiği asansör arızalandı. Kısa süreli düşüş yaşadıktan sonra eksi 2’nci katta kilitlenen asansörde partililer yaklaşık yarım saat mahsur kalırken, sistemin verdiği “Aşırı yük” uyarısı kameralara yansıdı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 12 Mayıs günü bir sendika ziyareti yapmak isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve il yöneticilerinin bindiği asansör aşırı yük nedeniyle aniden arızalandı.
Arızalanan asansör kısa süreli düşüş yaşadıktan sonra eksi 2'nci katlı kilitlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu ve milletvekili Taşçıer'in bulunduğu partililer olay sırasında panik yaşarken, ihbar üzerine iş merkezine itfaiye ve asansör servis ekipleri sevk edildi.
ASANSÖRDEN "AŞIRI YÜK" UYARISI
Yaklaşık yarım saat asansörde kilitli kalan CHP heyeti, asansör servisinin kapıları açmasının ardından kurtulurken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda asansör uyarı sisteminin, "asansör aşırı yüklü, lütfen kabin yükünü azaltın" şeklinde uyarı vermesi ise dikkat çekti.