Bakan Gürlek’ten yargıya net mesaj: Hedef süre aşılırsa HSK devreye girecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz milletvekilleriyle yaptığı toplantıda yargıda “hedef süre” uygulamasına dikkat çekerek, sürelerin aşılması durumunda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun devreye gireceğini söyledi.
- Türkiye'de uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ve hükümlülere cezaevinde ıslah çalışmalarına başlandığı belirtildi.
- Yasa dışı bahis oynayanlar için de suç düzenlemesi yapılacağı ifade edildi.
- Yargının hızlandırılması için hakim ve savcılara "hedef süre" uyarısı yapıldı ve bu süreyi aşanlar için HSK'nın gereğini yapacağı belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz Bölgesi illerinin milletvekilleriyle Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.
UYUŞTURUCUYA EN AĞIR CEZA TÜRKİYE'DE
Burada konuşan Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede en ağır cezaların Türkiye'de verildiğini belirtti.
Uyuşturucu ile mücadelede ıslah konusunda önemli çalışmaların olduğunu belirten Gürlek, uyuşturucudan hüküm alan kişinin denetimli serbestliğe ayrılmadan önce cezaevinde ıslah çalışmalarına başlandığını ifade etti.
Mahkumlar için dönüm noktası! Bakan Gürlek cezaevlerindeki sistemin detaylarını paylaştı
Konuya ilişkin örnek cezaevi kurduklarını belirten Gürlek, "Artık burada tedavi olacak, rehabilite olacak, testler verecek. Yani idari gözlem kurulu şartlı salıvermesine karar verecek." ifadelerini kullandı.
OYNAYANA DA SUÇ OLACAK!
Gençlerin ve çocukların sanal bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusunda bir bataklığa düştüğünü belirten Gürlek, "Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen, bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
HAKİM VE SAVCILARA “HEDEF SÜRE” UYARISI
Yargının hızlandırılması konusunda "hedef süre"nin önemini vurgulayan Gürlek, hedef sürede hakim ve savcıların dosyalarını bitirememeleri durumunda HSK'nın gereğini yapacağını ifade etti.