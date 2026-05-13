Türkiye Gazetesi
2026 Süper Kupa'ya katılacak takımlar belli oldu
2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak dört takım resmen belli oldu.
Ligde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın tarihini ilerleyen günlerde açıklayacak.
BEŞİKTAŞ YİNE YOK
Beşiktaş, yeni formatla düzenlenen Süper Kupa'da üst üste ikinci kez yer alamayacak.
