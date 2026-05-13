Ziraat Türkiye Kupası’nda final eşleşmesi netleşti. Yarı finalde Gençlerbirliği’ni deplasmanda mağlup eden Trabzonspor, adını finale yazdırarak TÜMOSAN Konyaspor’un rakibi oldu. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği dev finalin tarihi, saati ve oynanacağı stat da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce açıklanmıştı.

Kupada sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Trabzonspor-Konyaspor maçı Türkiye Kupası finali için geri sayım başladı. Bordo-mavililer kupayı yeniden müzesine götürmek isterken Konyaspor ise sezonu önemli bir başarıyla tamamlamayı hedefliyor. Peki, Türkiye Kupası finali Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki final karşılaşması 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Kupada şampiyonu belirleyecek mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası finaline Antalya ev sahipliği yapacak. Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak dev mücadele Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Daha önce farklı bir tarihte oynanacağı duyurulan final karşılaşmasının tarihi daha sonra güncellenmiş ve maçın 22 Mayıs Cuma gününe alındığı açıklanmıştı.

