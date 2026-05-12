Kayseri Erciyes'teki Tekir Gölü'nde su seviyesi yağışlarla beraber artarken, göl kenarında bulunan karavan, çadır ve konteynerler su altında kaldı.

Kayseri Erciyes'te 2 bin 200 rakımda bulunan ve kar sularının beslemesi sonucu oluşan Tekir Gölü, kentte etkili olan yağışlarla beraber doldu taştı.

KONTEYNERLER VE KARAVANLAR SU ALTINDA KALDI

Yaz aylarında kentin sıcak havasından bunalan ve gölün etrafında konaklayan vatandaşlara ait bazı çadırlar, konteynerler ve karavanlar da suyun yükselmesi ile su altında kaldı.

Göl havadan görüntülenirken, bölge sakinleri de gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. 73 yaşındaki Duran Turanarı, şunları dedi:

"Burayı şimdiye kadar hiç böyle görmedim. Su hiç bu kadar çıkmazdı. Şimdi çadırlar hep suyun içinde kalmış. Çok bereketli bir sene oldu. Bizde burayı bu şekilde görünce fotoğraflamak istedik."

