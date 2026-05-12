Sıcaklığın artması ile birlikte bahar alerjilerinin arttığına dikkat çeken uzman isim, özellikle çocukların risk altında olduğunu belirtti. Burun akıntısı, hapşırık krizlerine, 1 hafta boyunca geçmeyen öksürüklere dikkat

Hava sıcaklığının artmasının ardından bahar havasıyla gelen bahar alerjileri de başladı. Son haftalarda polen alerjisine bağlı başvurularda artış yaşandığını ifade eden uzman isim, özellikle çocuk hastaların daha çok olduğuna dikkat çekti.

Uzm. Dr. Cemalettin Güneş, aileleri belirtileri doğru tanımaları ve gerekli önlemleri almaları için uyardı.

GÖZLERDE KIZARIKLIK, KAŞINTI…

Dr. Güneş, şunları söyledi:

Alerjik rinit (saman nezlesi) burun akıntısı, tıkanıklık, sık hapşırma ve burun kaşıntısı ile kendini gösterir. Çocuklar genellikle burunlarını yukarı doğru silme hareketi yapar. Alerjik konjonktivit gözlerde kızarıklık, kaşıntı, yanma ve sulanma ile ortaya çıkar. Çocuklar gözlerini sürekli ovalama eğilimindedir. Alerjik astım ise özellikle gece artan öksürük, eforla ortaya çıkan nefes darlığı ve hırıltı ile kendini gösterir. Bahar aylarında ataklar belirgin şekilde artabilir.

1 HAFTADAN UZUN SÜRERSE DİKKAT

Alerjinin çocuğun uyku kalitesini, okul başarısını olumsuz etkilediğini ifade eden uzman isim ailelerin en sık yaptığı hatayı açıkladı:

En sık karşılaştığım durumlardan biri, alerjik belirtilerin uzun süre ‘soğuk algınlığı’ zannedilmesidir. Soğuk algınlığı genellikle 5-7 gün içinde düzelir. Alerjik şikayetler ise haftalarca hatta aylarca sürebilir. Eğer çocukta 1 haftadan uzun süren burun akıntısı, tekrarlayan hapşırık krizleri, göz kaşıntısı ve gece artan öksürük varsa mutlaka alerji açısından değerlendirilmesini öneriyorum. Sabah erken saatlerde ve rüzgârlı havalarda dışarı çıkışı sınırlandırın.

Uzm. Dr. Cemalettin Güneş, tedavi sürecini ise şöyle anlattı:

Gerekli durumlarda alerji testleri yapılarak tetikleyici faktörler belirleniyor. Her çocuğun ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş tedavi planı oluşturuluyor. Uygun ilaç tedavileri (şurup, burun spreyi, inhaler tedaviler) ile şikayetler etkin şekilde kontrol altına alınıyor. Erken dönemde başlanan tedavi sayesinde hem şikayetleri azaltmak hem de hastalığın ilerlemesini önlemek mümkün oluyor

HANGİ ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA?

Uzm. Dr. Güneş, “Ailesinde alerji veya astım öyküsü olanlar, daha önce egzama (atopik dermatit) geçirmiş olanlar, sigara dumanına maruz kalanlar bu açıdan daha risk altındadır” dedi.

