Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi, İsrail ve Rusya pavyonları nedeniyle yükselen protestoların gölgesinde başladı. Jürinin istifası sonrası “Altın Aslan” ödülü verilemezken, binlerce gösterici Venedik sokaklarında yürüyerek bienaldeki ülke temsil sistemini yeniden tartışmaya açtı.

MURAT ÖZTEKİN - Uzun zamandır tartışmaların merkezinde olan Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi, önceki gün protestolar eşliğinde başladı. Bienalde, tepkilere rağmen İsrail Pavyonu’na yer verilmesi tartışmaları artırdı. Ukrayna’da devam eden savaş sebebiyle Rusya Pavyonu’nun 2022’den bu yana ilk defa açılmasına izin verilmesi de gerilime sebep olan bir diğer konu oldu.

Uluslararası jürinin tepki maksadıyla istifa etmesi yüzünden normalde bienalin açılışında verilen “Altın Aslan” ödülü takdim edilemedi. Bunun yerine ziyaretçi oylarıyla mükâfat verileceği açıklandı. Venedik Bienali’nin ana sergisinde yer alan sanatçıların neredeyse yarısı ise bu yılki büyük ödüller için aday gösterilmek istemediklerini açıkladı.

“Soykırım değil Sanat İttifakı” (ANGA) çatısı altında toplanan binlerce gösterici ise İsrail’in sergide yer almasını protesto etmek maksadıyla cuma günü Venedik sokaklarında yürüyüş düzenlemişti. Bienalde ANGA öncülüğünde soykırıma karşı 99 ülkenin pavyonu, grev için bir günlüğüne kapatılmış, Türkiye de greve destek veren ülkeler arasında yer almıştı. Gazze’deki katliam sebebiyle eleştirilen İsrail hükûmeti, protestocuları ayrımcılıkla suçlarken Bienal başkanı Pietrangelo Buttafuoco ise siyasi olarak tarafsız kalmaları gerektiğini savundu.

ÜLKE TEMSİLİ KALDIRILSIN!

2024’te yapılan bir önceki bienal de tartışmalara sebep olmuştu. Sanat çevreleri son durum üzerine “ülke temsili” modelinin çağ dışı olduğunu kaydederek, sanatçıların organizasyona milletleri değil, kendileri adına katılması fikrini dile getirdi.

