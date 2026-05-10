Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis karakoluna düzenlenen ve 15 polisin hayatını kaybettiği terör saldırısına Türkiye’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak Pakistan halkına başsağlığı mesajı verdi.

Türkiye, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakolunu hedef alan terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

DAYANIŞMA MESAJI

Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen terör saldırısının en güçlü bir şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

15 POLİS ÖLMÜŞTÜ

Dün, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin öldüğü bildirilmişti.

