Pakistan’da terör saldırısı sonrası Türkiye’den kınama mesajı
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis karakoluna düzenlenen ve 15 polisin hayatını kaybettiği terör saldırısına Türkiye’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak Pakistan halkına başsağlığı mesajı verdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
DAYANIŞMA MESAJI
Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik düzenlenen terör saldırısının en güçlü bir şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.
15 POLİS ÖLMÜŞTÜ
Dün, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 15 polisin öldüğü bildirilmişti.