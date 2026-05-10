CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ikinci ayağı olan 13. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde heyecan sürüyor. Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin farklı illerinden gelen yaklaşık 2 bin pehlivanın katılımıyla büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar ise ''Manavgat Yağlı Güreşleri hangi kanalda, nerede izlenir?'' merakla araştırmaya başladı. İşte canlı yayın bilgileri...

Organizasyonun ikinci gününde er meydanında sadece pehlivanlar değil protokol üyeleri ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Manavgat Belediye Başkan Vekili Avukat Mehmet Çiçek’in yanı sıra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, çeşitli güreş ağaları, spor yöneticileri ve çok sayıda davetli müsabakaları yerinde takip etti. Peki, Manavgat Yağlı Güreşleri hangi kanalda, nerede izlenir?

Manavgat Yağlı Güreşleri hangi kanalda, nerede izlenir?

MANAVGAT YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ikinci etabı olan 13. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Güreşleri takip etmek isteyen sporseverler organizasyonu televizyon üzerinden TRT Spor’dan izleyebiliyor.

Ayrıca müsabakalar Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor.

MANAVGAT YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR?

13.⁠ ⁠Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Ilıca Er Meydanı’nda gerçekleştiriliyor. “Akdeniz’in Kırkpınar’ı” olarak anılan organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin pehlivan katılıyor.

MANAVGAT YAĞLI GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN?

13.⁠ ⁠Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin final müsabakaları bugün gerçekleştirilecek. Başpehlivanlık kategorisinde çeyrek finale yükselen pehlivanlar gün içinde final için er meydanına çıkacak.

Organizasyonun final bölümü TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Güreşseverler başpehlivanlık finalini hem televizyondan hem de dijital yayın platformları üzerinden takip edebilecek.

