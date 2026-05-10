7 Mayıs Perşembe günü YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dünyası ile Değerleri Koruma ve Yaşatma Kulüpleri tarafından 7.’si gerçekleştirilen Geleneksel Türk Gençliği Şöleni, İstanbul’da Türklük rüzgarları estirdi.

Her yıl düzenlenerek milli duyguları kabartan şölen tekrar gündeme oturdu. Yabancı Diller Yüksekokulu önünden başlayan korteje mehteran eşlik etti. “Türkiye Türk’tür Türk kalacak!”, “Ne mutlu Türk’üm Diyene!”, “Şehit Fırat Çakıroğlu!” nidalarında bulunan Ülkücü öğrenciler aynı zamanda geçtiğimiz günlerde ODTÜ’de şanlı bayrağımıza gerçekleştirilen saldırılar için özveri göstererek önemli bir tepki koydular.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Türklük rüzgarı

Türkistan Kültür Evi, Kazak Türkleri Federasyonu, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği, Kırım Türkleri Derneği, Kerkğk Türkleri Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının açtığı standlarda Türki devlet ve toplulukların kültürleri tanıtılırken Özbek Pilavı, İnce Kabuklu Uygur cevizi, Turfan Üzümü, Kımız gibi geleneksel tatların ikramıyla yeni deneyimlere de yer verildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Türklük rüzgarı

YTÜ Halk Oyunları Topluluğu Denizli Yöresi folklör oyunu, Kırgız-Kazak Kara Jorga Halk Oyunları, Sedat Solakoğlu Dombra dinletisi, Mavi Akıncılar sahne performansı ve daha bir çok gösteriyle köklerimiz şölen gününde tekrar yaşatıldı. Demir döverek demirciliğin, Nevruz Ateşi üzerinden atlayarak Ergenekon’un hatırlandığı şölende Türklük rüzgarları esti, gelenekler yaşatıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Türklük rüzgarı

Haberle İlgili Daha Fazlası