Çirkin dizisi ekran macerasına ara vermeye hazırlanıyor. Başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı Çirkin dizisi mayıs ayında sezon finali yapacak. Peki, pazar günleri yayımlanan Çirkin dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

Çirkin, yeni sezonda da ekran yolculuğunu sürdürecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı, 25 Film imzalı dizi; kısa bir aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Yapımın, 8. bölümüyle sezon finali yapacağı öğrenildi.

SEZON FİNALİ ÖNCESİ SÜRPRİZ İSİM

Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın yönettiği dizinin 10 Mayıs 2026 tarihinde ekrana gelecek 7. Bölümüne Kamuran Akkor konuk oluyor. Akkor, usta yorumcu Süreyya Pera sahnesini güçlü sesiyle renklendirecek. Ajda Pekkan’ın da övdüğü ve sıkı takipçisi olduğunu açıkladığı “Çirkin”e çok konuşulacak konuk sanatçilar gelmeye devam edecek.

Çirkin’in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.

