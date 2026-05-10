Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 28. haftasında lider Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda Giresun Sanayispor’u 7-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, kadın futbolu tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaştı.

ÇOTANAK'DA GOL YAĞMURU

Giresun Çotanak Arena’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ArsaVev, oyunun kontrolünü maçın başından itibaren elinde tuttu. Farklı galibiyeti getiren goller şu şekilde kaydedildi:

6' ve 35': Peritan Bozdağ

18': Maria Alves

26': Andrea Staskova

45+1': Flourish Chioma Sabastine

54': İpek Kaya

58': Zeynep Kerimoğlu

ŞAMPİYONLUK MATEMATİKSEL OLARAK KESİNLEŞTİ

Haftaya en yakın takipçisi Galatasaray GAİN’in önünde giren Fenerbahçe, rakibinin sahasında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olmasıyla puan farkını açtı. Giresun deplasmanından alınan 3 puanla birlikte puanını 77’ye çıkaran sarı-lacivertliler, 70 puanda kalan Galatasaray ile farkı 7'ye yükselterek son iki haftaya şampiyon unvanıyla girmeyi garantiledi.

DEVLER LİGİ BİLETİ

2025/2026 sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken Fenerbahçe ArsaVev, çıktığı 28 maçta 25 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Sezon boyunca 123 kez rakip fileleri havalandıran ekip, kalesinde ise yalnızca 8 gol gördü. Takımın en skorer ismi 16 golle Andrea Staskova olurken, toplamda 18 farklı oyuncu skor katkısı verdi. Bu şampiyonlukla beraber Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Türkiye’yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı.

Ligin 29. haftasında şampiyon Fenerbahçe ArsaVev, kendi sahasında Ünye Kadın SK’yi ağırlayacak. Giresun Sanayispor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek

