Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 25. haftasında ağırladığı Çekmeköy Bilgidoğa’yı 11-0 mağlup etti ve bitime 5 hafta kala ikinci sıradaki Galatasaray'ın 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE GOL YAĞDIRDI

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Yağmur Uraz'ın kaydettiği 5 golle yıldızlaştığı karşılaşmayı 11-0 kazanan sarı lacivertliler, puanını 71’e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe arsaVev, bu farklı galibiyetin ardından bu sezon attığı gol sayısını da 113’e yükseltti.

YAĞMUR URAZ'DAN 5 GOL

Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Sabastine, 12,14, 58, 63 ve 82. dakikalarda Yağmur Uraz, 20. dakikada Peritan Bozdağ, 29. dakikada Busem Şeker, 55. dakikada Olga Massombo, 69 ve 79. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu kaydetti.



Fenerbahçe arsaVev, ligde gelecek hafta deplasmanda Galatasaray Gain ile karşılaşacak.

