Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait askeri taarruz helikopterinin düştüğü bildirildi. Helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı açıklandı. Helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü duyurdu.

2 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Konu hakkında bilgi sahibi 2 yetkiliye dayandırılan habere göre, helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı aktarıldı.

VURULDU MU, TEKNİK ARIZA MI?

"Apache" tipi helikopterin düşme nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda henüz kesin bir bilginin bulunmadığını söyledi.

Beyaz Saray ve ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.

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