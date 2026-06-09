İhlas Haber Ajansı
Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD helikopteri düştü!
Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait askeri taarruz helikopterinin düştüğü bildirildi. Helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı açıklandı. Helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Özetle DinleHürmüz Boğazı yakınlarında ABD helikopteri düştü!
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Dünya az önce
ABD merkezli The New York Times gazetesi, ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü duyurdu.
- Helikopterde bulunan 2 mürettebat güvenli bir şekilde kurtarıldı.
- Helikopterin düşme nedeni henüz netlik kazanmadı; vurulma, teknik arıza veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor.
- Beyaz Saray ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
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ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü duyurdu.
2 MÜRETTEBAT KURTARILDI
Konu hakkında bilgi sahibi 2 yetkiliye dayandırılan habere göre, helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı aktarıldı.
VURULDU MU, TEKNİK ARIZA MI?
"Apache" tipi helikopterin düşme nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda henüz kesin bir bilginin bulunmadığını söyledi.
Beyaz Saray ve ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.
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