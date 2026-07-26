İran Petrol Bakanlığı, ABD ile yaşanan savaş ve sonrasında ilan edilen ateşkes sürecinde toplam 18 milyar dolarlık petrol satışı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Açıklama, daha önce "petrol ihraç edilemiyor" yönündeki resmi beyanlarla çelişmesi nedeniyle dikkat çekti.

İran Petrol Bakanlığı, ABD ile yaşanan savaş ve sonrasında ilan edilen ateşkes döneminde toplam 18 milyar dolarlık petrol satışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, savaş sürecinde 11,5 milyar dolar, ateşkes döneminde ise 6,5 milyar dolar tutarında petrol satışı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu gelirin yıl bütçesinde öngörülen petrol gelirlerinin yüzde 60'ından fazlasını karşıladığı ifade edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Öte yandan, İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf, haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle ülkenin petrol ihraç edemediğini söylemişti. Petrol Bakanlığı'nın son açıklaması, bu ifadelerle çelişmesi nedeniyle kamuoyunda dikkat çekti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta İran, bölgedeki ABD müttefiklerini hedef alarak karşılık vermişti. Nisan ayında ilan edilen ateşkes çatışmaları büyük ölçüde durdururken, taraflar Temmuz ayı başında Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim nedeniyle yeniden karşı karşıya gelmişti.

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