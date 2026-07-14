ABD Başkanı Trump’ın “Hürmüz Boğazı’nda nakliye ücreti” ve “İran’a abluka” planlarının ardından dün %10 yükselerek 83 doları aşan petrol fiyatı, bugün ilk işlemlerde 85,64 doları test etti ve 1 ayın zirvesini gördü. Son gelişmelerin ardından Citi “ABD’de ara seçimlere kadar İran’ın mutabakata yaklaşmayacağı” riskine dikkat çekti. Bunun gerçekleşmesi halinde kasıma kadar akaryakıtın yüksek seyrini koruması riski de oraya çıkacak.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD ve İran arasında yaşanan son gerilim Orta Doğu’da arz endişelerini yükselterek petrol fiyatları üzerindeki stresi artırıyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %10,76 gibi yüksek bir primle 83,31 dolardan kapanış yaptı.

Fiyatlar bugün ilk işlemlerde ise 85,64 doları gördü. Böylece Brent fiyatında 15 Haziran sonrası dönemde en yüksek seviyelere ulaşıldı. TSİ 06:00 itibarıyla petrol 84,50 dolardan fiyatlandı.

NAKLİYE ÜCRETİ VE ABLUKA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda nakliye ücreti uygulama ve İran’a yönelik ablukayı başlatma planlarını açıklamasının ardından petrol fiyatları sert yükseldi.

Trump, taşınan kargolar için %20 oranında vergiyi “koruma bedeli” olarak uygulayacaklarını söyledi. ABD Merkez Komutanlığı ise İran limanlarına yönelik ablukanın bugün yürürlüğe gireceğini açıkladı.

CİTİ’DEN KRİTİK UYARI

Son yaşanan gelişmelerin ardından ABD’li Citi, Hürmüz Boğazı’nda gemi taşımacılığına ücret getirme önerisinin “gerilimin daha da tırmanması riskini” taşıdığı uyarısında bulundu.

Citi’nin son raporunda “İran rejiminin ABD ara seçimlerinden sonrasına kadar mutabakat zaptından vazgeçme olasılığı arttı. Bu senaryoda petrol fiyatlarının daha uzun süre yüksek seyretmesi muhtemeldir.” ifadelerine yer verildi.

AKARYAKIT İÇİN KRİTİK

Bu arada ABD’de ara seçimler 3 Kasım 2026 günü gerçekleştirilecek. Bu seçimlerde ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosu'ndaki 35 sandalye yeniden belirlenecek. Başkan Trump’ın, seçimlere yüksek bir petrol fiyatı ile girmek istemediği ifade ediliyor.

Citi’nin son uyarısının gerçekleşmesi halinde ise kasıma kadar akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi riski ortaya çıkacak.

HÜRMÜZ’DE SON DURUM

Bu arada ticari istihbarat firması Kpler’in verilerine göre, çatışmaların şiddetlendiği pazar günü Hürmüz Boğazı’ndan 14 gemi geçiş yaptı. Bunlarının 4’ünün ham petrol tankeri olduğu bildirildi. Gemi sayısı, geçen pazar 37 olarak gerçekleşmişti. Son veriler haftalık bazda gemi sayısında yaklaşık %60’lık bir gerilemeye işaret ediyor.

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