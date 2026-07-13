Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağış beklenirken, Hava Forum'dan da dikkat çeken "şimşek" uyarısı geldi.

Türkiye günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların ardından kısa süreli de olsa serinleyecek. Meteoroloji, birçok il için sağanak yağış uyarısı yaparken, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin son açıklamaları ve 14 Temmuz 2026 hava durumu tahminleri...

BİRÇOK KENTTE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz, Çankırı, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

"ELEKTRİKLENMEDEN KISMİ ETKİLENECEK"

Sosyal medyada bir milyonu aşkın takipçisi bulunan Hava Forum, yarın İstanbul'da beklenen sağanağı şu paylaşım ile duyurdu:

"İstanbul bu geceden sonra Karadeniz üzerindeki elektriklenmeden kısmi etkilenecek. Karadeniz'e bakan ilçelerden Karadeniz üzerindeki şimşek hareketliliği görülebilecek. Yağış özellikle kuzey ilçelerde daha belirgin görülür. Salı il genelini bir ıslatacak."

14 Temmuz 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 28°C

Gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 18°C, 28°C

Gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU 14°C, 23°C

Gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Haberle İlgili Daha Fazlası