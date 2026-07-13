AHBAP Derneği üzerinden topladığı bağışları kendi çıkarları için kullandığı suçlamasıyla gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama geldi. Levent, "Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız" dedi.

Şarkıcı Haluk Levent, 6 Şubat depremlerinde başkanlığını yaptığı AHBAP Derneği ile milyonlarca lira bağış toplamıştı. Her fırsatta depremzedeler için çalıştığını söyleyen Levent, son aylarda ise topladığı bağışlarla vadedilen hiçbir sözü yerine getirmediği iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

MİLYONLARCA LİRALIK HESAP HAREKETLERİ!

Dün Bursa'da kara para aklama, örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alınan Haluk Levent; AHBAP hesaplarında toplanan bağışların farklı hesaplara aktarılması, 990 milyon liralık bahis, 120 milyon liralık para transferi ve 60 milyon dolarlık mağduriyete neden olmakla suçlanıyor.

Levent'le birlikte çok sayıda isim gözaltına alınırken soruşturma MASAK raporuyla da genişletiliyor. Şahıslar arasındaki milyonlarca liralık para transferleri incelenirken, gözlerin çevrildiği Haluk Levent'ten de ilk açıklama geldi.

Haluk Leventten ilk açıklama! Asıl bombayı bekleyin diyerek suçlamaları reddetti

"KİŞİSEL BORÇ-ALACAK İLİŞKİLERİMİN AHBAP'LA ALAKASI YOK"

Açıklama şu şekilde: "Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin'

Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

"ASIL BOMBAYI BEKLEYİN"

Sevgili dostlarım, Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek."

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