Erzurum’da hayata geçirilen Erzurum Şifa Bahçeleri dahilinde 2025 yılında 15 bin, 2026 yılında ise 3 bin adet fidan dikildi. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, ilk yapay trüf ormanını tesis ettiklerini belirterek “Bu mantarları bulmak için özel eğitimli köpekler kullanılır, çok pahalı mantar türdür. Kilogramı 100 ila 750 euro arasında değişmektedir” dedi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nce hayata geçirilen Erzurum Şifa Bahçeleri ve Trüf Mantarı Envanter projeleri hem kentin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

15 BİN ADET FİDAN DİKİLDİ

Proje kapsamında 2025 yılı ilkbahar ve sonbahar döneminde; 7 bin 435 adet lavanta, bin 190 adet kekik, 650 adet zufa otu, bin 700 adet adaçayı, 225 adet ekinezya, 320 adet karamürver, 110 adet melisa, 390 adet nane 72 adet kırlangıç otu fidanı olmak üzere toplam 15 bin adet fidan dikimi yapıldı.

Altı da üstü de hazine! Erzurum’da bir ilk, yapay ormanda yetişiyor: Kilogramı 100 ile 750 euro arasında

“TOPRAĞIN BİZE SUNDUĞU BİR ARMAĞAN”

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, proje hakkında şunları söyledi:

Bu bahçelerimizde yetiştirilen kekikten naneye, adaçayından lavantaya kadar birçok tıbbi ve aromatik bitki; hem sağlık alanında hem de kozmetikten gıdaya kadar pek çok sektörde önemli bir yere sahiptir. Her bir bitkinin taşıdığı öz, aslında toprağın bize sunduğu bir armağandır. Aynı zamanda şifa bahçelerimiz, sadece üretim değil; eğitim, farkındalık ve araştırma açısından da büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Altı da üstü de hazine! Erzurum’da bir ilk, yapay ormanda yetişiyor: Kilogramı 100 ile 750 euro arasında

“BU BİR FARKINDALIK PROJESİ”

Karakurt sözlerine şöyle devam etti:

Bu proje aslına bakılacak olursa bir farkındalık projesi. Burada amaç gıdadan, kozmetiğe, geleneksel ve tamamlayıcı tıptan, aromaterapiye kadar birçok alanda kullanılan tıbbi ve aromatik bitkileri Erzurum halkımıza tanıtmak ve diledikleri alanda kullanımlarına imkan vermek. 2026 yılı ilkbahar döneminde bin adet sarı kantaron, 500 adet koni çiçeği, bin adet oğul otu, 500 adet İstanbul kekiği fidanı olmak üzere toplam 3 bin adet fidan dikildi. İki yıl içerisinde Erzurum ve çevre illerimizde yaşayan vatandaşlarımız fidanlığımıza gelerek bu alanda yetiştirdiğimiz tıbbi ve aromatik fidanlardan alarak kendi bahçe ve balkonlarında hatta cam kenarlarında yetiştiricilik yapacaklardır.

Altı da üstü de hazine! Erzurum’da bir ilk, yapay ormanda yetişiyor: Kilogramı 100 ile 750 euro arasında

KİLOGRAMI 100 İLA 750 EURO ARASINDA

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilk yapay trüf ormanını tesis ettiklerini hatırlatan Karakurt şu bilgiyi verdi:

Trüf mantarı, bütün gelişimini toprak altında tamamlayan, patatese benzer yapısıyla siyah ve beyaz türleri bulunan, başta meşe ağaçlarının ve bazı çalımsı türlerin köküne bağlı olarak yaşayan, ekonomik değeri oldukça yüksek, yer altı mantarına verilen isimdir. Siyah trüf (Tuber melanosporum) beyazımtırak trüf (Tuber borchii) dahil 5 Trüf mantarı arama işleminde; meşe ve fındık gibi ağaç kökleriyle simbiyotik yaşayan ve toprağın 5-20 cm altında yetişen bu mantarları bulmak için özel eğitimli köpekler kullanılır. Yasal olarak arama yapmak için yerelde Orman İşletme Müdürlüklerimizden izin alınması zorunludur. Trüf mantarları diğer mantarlarla kıyaslandığında, protein ve mineral madde içerikleri bakımından daha zengindir. Güçlü aromaları ve ekonomik değerlerinin yüksekliğinden dolayı çok pahalı mantar türdür. Ülkemizde doğal olarak yetişmekte olup, çeşit ve kalitesine göre kilogramı 100 ila 750 Euro arasında değişmektedir.

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