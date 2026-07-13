FIFA'da kriz derinleşiyor: Kırmızı kart kararında bir skandal daha
ABD’li golcü Folarin Balogun’un kırmızı kart cezasının son anda askıya alınması, FIFA’da yeni bir tartışma başlattı. Kararın, Disiplin Komitesi’nin diğer üyeleri bilgilendirilmeden yalnızca komite başkanı tarafından alındığı iddiası futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
- Folarin Balogun, ABD'nin Bosna-Hersek ile oynadığı maçta kırmızı kart gördü.
- FIFA, Dünya Kupası tarihinde ilk kez kırmızı kart gören bir futbolcunun bir sonraki eleme maçında ceza almadan oynamasına izin verdi.
- Kararın FIFA Disiplin Komitesi Başkanı Mohammad Al-Kamali tarafından tek başına alındığı iddia edildi.
- UEFA, FIFA'nın kararına tepki göstererek futbolun adalet anlayışına zarar verdiğini belirtti.
- Tartışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası daha da alevlendi.
- FIFA Başkanı Gianni Infantino, yargı organlarının bağımsız olduğunu ve kararların talimat ve delillere göre verildiğini vurguladı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın golcü futbolcusu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının son anda askıya alınmasıyla başlayan tartışmalar büyüyerek devam ediyor. FIFA'nın aldığı kararın, Disiplin Komitesi'nin tamamına danışılmadan yalnızca komite başkanı tarafından verildiği iddiası, futbol kamuoyunda yeni bir krizin fitilini ateşledi.
İngiliz basınından The Times'ın haberine göre, Balogun'un Belçika ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında forma giymesine imkan tanıyan karar, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammad Al-Kamali tarafından tek başına alındı. Haberde, komitenin diğer 17 üyesinin sürece dahil edilmediği öne sürüldü.
DÜNYA KUPASI'NDA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ KARAR
ABD'nin son 16 turunda Bosna-Hersek'i 2-0 mağlup ettiği mücadelede doğrudan kırmızı kart gören Folarin Balogun'un, FIFA Disiplin Talimatı gereği Belçika karşısında otomatik olarak ceza alması bekleniyordu.
Ancak karşılaşmaya 48 saatten az bir süre kala FIFA, cezanın uygulanmasını ertelediğini duyurdu ve yıldız golcüye forma giyme hakkı tanıdı. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez kırmızı kart gören bir futbolcunun bir sonraki eleme maçında ceza almadan sahaya çıkmasına izin verilmiş oldu.
"KARARI TEK BAŞINA VERDİ" İDDİASI
The Times'ın haberinde, FIFA Disiplin Komitesi'nde geçmişte bazı dosyaların tek bir üye tarafından karara bağlandığı belirtilse de, bu görevin genellikle komite başkan yardımcısı Jorge Palacio tarafından yürütüldüğü aktarıldı.
Yayımlanan 100'den fazla disiplin dosyasında Mohammad Al-Kamali'nin daha önce tek başına karar verici olarak yer almadığına dikkat çekilirken, büyük önem taşıyan dosyalarda ise kararların çoğunlukla üç komite üyesinin ortak değerlendirmesiyle alındığı ifade edildi.
FIFA'DAN YORUM GELMEDİ
İngiliz Mirror'ın haberine göre, FIFA'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama talep edilirken henüz cevap alınamadı. Mohammad Al-Kamali ise BBC'nin sorularını cevapsız bıraktı.
TRUMP TELEFONU TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ
Karar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Balogun dosyasına ilişkin telefon görüşmesi yaptığını açıklaması da tartışmaları daha da alevlendirdi.
Bu gelişmenin ardından kamuoyunda siyasi müdahale iddiaları gündeme gelirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino söz konusu görüşmenin karar üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığını vurguladı.
INFANTINO: YARGI ORGANLARI BAĞIMSIZDIR
Gianni Infantino yaptığı yazılı açıklamada, FIFA'nın yargı organlarının tamamen bağımsız çalıştığını belirterek şu mesajı verdi:
"FIFA'nın yargı organları bağımsızdır. Kararlarını yalnızca FIFA Disiplin Talimatı ve dosyadaki somut deliller doğrultusunda verirler. Bu bağımsızlık futbolun güvenilirliği ve bütünlüğü açısından vazgeçilmezdir."
Infantino ayrıca Donald Trump ile görüşmesini doğrulayarak, birçok devlet başkanı ve üst düzey yetkiliyle Dünya Kupası organizasyonuna ilişkin düzenli temas halinde olduğunu söyledi. Görüşmede yalnızca sürecin bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğünü aktardığını belirten FIFA Başkanı, alınan kararları kişisel görüşlerinden bağımsız olarak her zaman saygıyla karşıladığını ifade etti.