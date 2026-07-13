Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine yeniden Slaven Bilic getirildi. Daha önce 2006-2012 yılları arasında da milli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, Zlatko Dalić'in ayrılığının ardından ikinci kez göreve başladı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine yeniden Slaven Bilic getirildi. Daha önce 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, ikinci kez Hırvatistan'ın başına geçti.

Slaven Bilic

HIRVATİSTAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Hırvatistan Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevine Slaven Bilic'in getirildiğini resmen duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Zlatko Dalic ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik adamla yeniden anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Zlatko Dalic'in ayrılmasının ardından, 2006-2012 yılları arasında da Hırvat Milli Takımı'nı yönetmiş olan Slaven Bilic, bir kez daha Hırvat Milli Takımı'nın başına geçecek."

Böylece Bilic, yaklaşık 14 yıl sonra yeniden Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Slaven Bilic geri döndü! Hırvatistan'da ikinci dönem resmen başladı

DALIC DÖNEMİ DÜNYA KUPASI SONRASI SONA ERDİ

Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda turnuvaya veda etmişti. Alınan sonucun ardından teknik direktör Zlatko Dalic ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrılırken, federasyon milli takımın geleceğini yeniden Slaven Bilic'e emanet etti.

Slaven Bilic geri döndü! Hırvatistan'da ikinci dönem resmen başladı

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ YAKINDAN TANIĞI BİR İSİM

Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Slaven Bilic, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyah-beyazlı ekibin başında sergilediği futbol ve saha kenarındaki enerjisiyle dikkat çeken Hırvat çalıştırıcı, Türkiye kariyerinin ardından farklı ülkelerde teknik direktörlük yaptı.

Bilic, Hırvatistan Milli Takımı'na dönmeden önce son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Fateh'i çalıştırıyordu.

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