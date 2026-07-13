LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte yerel yerleştirme ve OBP ile öğrenci alan liseler yeniden gündeme geldi. Yerel yerleştirme kapsamında tercih yapacak öğrenciler, değerlendirme kriterlerini ve hangi liselerin sınavsız öğrenci aldığını araştırıyor.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci başladı. Öğrenciler tercihlerini 13-27 Temmuz tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme kapsamında öğrenci kabul eden liseler için de tercih işlemleri başladı. Yerel yerleştirme sisteminde öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı ve devamsızlık durumu belirleyici kriterler arasında yer alıyor.

LGS YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yerel yerleştirme, merkezi sınav puanı şartı aranmadan öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP) ve özürsüz devamsızlık gün sayısı dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Yerleştirme işlemleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarına göre yapılıyor. Eşitlik olması halinde ise sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanları dikkate alınıyor.

LGS yerel yerleştirme nasıl yapılır? 2026 OBP ile alan liseler

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki yeşil renk, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu "Kayıt Alanında" yer alan okulları; mavi renk, öğrencinin ikamet adresine göre "Komşu Kayıt Alanında" bulunan okulları; kırmızı renk ise öğrencinin kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışında kalan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında olan okulları gösterecek.

Yerel yerleştirme tercihlerinde öğrenciler en fazla 5 okul seçebiliyor. İlk 3 tercihin kayıt alanındaki okullardan yapılması gerekiyor. Ayrıca aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebiliyor.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 tercih yapabiliyor. Böylece bir öğrenci toplamda 20 okula kadar tercih hakkını kullanabiliyor.

LGS yerel yerleştirme nasıl yapılır? 2026 OBP ile alan liseler

2026 OBP İLE ALAN LİSELER

OBP ile alan liseler, yerel yerleştirme kapsamında öğrenci kabul eden ortaöğretim kurumlarıdır. Bu okullarda merkezi sınav puanı şartı aranmaz. Yerleştirme işlemleri öğrencinin okul başarı puanı, ikamet adresi ve devamsızlık bilgileri dikkate alınarak yapılır.

Yerel yerleştirme kapsamında öğrenci alan okullar arasında Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bir bölümü yer alıyor. Hangi okulların bu kapsamda öğrenci kabul ettiği ise illere ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Öğrenciler tercih döneminde e-Okul sistemi ve Milli Eğitim Bakanlığının "Rota Maarif" platformu üzerinden kendi kayıt alanlarında bulunan okulları görüntüleyebiliyor.

LGS yerel yerleştirme nasıl yapılır? 2026 OBP ile alan liseler

YEREL YERLEŞTİRMEDE KAÇ OKUL TERCİH EDİLEBİLİR?

Öğrenciler yerel yerleştirme kapsamında en fazla 5 okul tercih edebiliyor. İlk üç tercihin kayıt alanındaki okullardan yapılması zorunlu olurken, aynı okul türünden en fazla üç okul seçilebiliyor.

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