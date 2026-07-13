Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yayımlanan takvime göre, üniversite sonuçları temmuz ayı içerisinde duyurulacak, sonuçların ilanı ardından tercih süreci başlayacak. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumları haziran ayında tamamlanmıştı. YKS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde yapıldı. Üniversite sınavının üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentileri hız kazandı. Peki,2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimiyle üniversite sonuç tarihini paylaştı. Takvimde yer alan bilgilere göre, milyonlarca adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar sınav puanları ve başarı sıralamalarına erişebilecek.



2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite sonuç takvimi

YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM’nin tercih kılavuzu ile birlikte yerleştirme başvuruları için net takvim ortaya çıkacak. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre tercihlerin temmuz sonu ile ağustos başı arasında yapılması öngörülüyor.

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