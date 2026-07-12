Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni belgeler ortaya çıktı. İddiaya göre Haluk Levent'in şahsi gayrimenkul alımı için imzaladığı 2 milyon 750 bin dolarlık senetlere Ahbap Derneği "gayrikabili rücu kefil" olarak eklenirken, söz konusu mülkün asistanı üzerinden 4 gün içinde başka bir isme devredildiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü ve tüm Türkiye’nin kilitlendiği soruşturmada belgeler ardı ardına ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bursa’da mali polis ekiplerince gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent hakkındaki iddialar çığ gibi büyüyor.

Milyon dolarlık senetler ve 4 günlük tapu trafiği! Haluk Levent'in Ahbap'ı borca kefil ettiği iddiası

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın paylaştığı belgelerde Ahbap Derneği adına toplanan paralar ve yürütülen faaliyetler üzerinden milyon dolarlık şüpheli işlemler gerçekleştirildiği görüldü.

AHBAP’I BORCA ORTAK ETMİŞLER

Belgelere göre Haluk Levent’in, bir gayrimenkul alımı gerçekleştirmek amacıyla toplamda 2 milyon 750 bin dolar değerinde üç ayrı senet düzenlediği öne sürüldü.

Milyon dolarlık senetler ve 4 günlük tapu trafiği! Haluk Levent'in Ahbap'ı borca kefil ettiği iddiası

Senetlerde Haluk Levent’in şahsen “borçlu” sıfatıyla imza attığı görülürken, milyonlarca vatandaşın bağış yaptığı Ahbap Derneği’ni bu devasa borca “gayrikabili rücu kefil” (geri dönüşü ve itirazı olmayan kefil) olarak eklediği görüldü.

4 GÜNDE DEVREDİLEN SERVET TRAFİĞİ

Soruşturmanın seyrini tamamen değiştiren bir diğer iddia ise belgelerdeki mülk transfer trafiği oldu. İddiaya göre lüks gayrimenkul, satın alma işleminin ardından ilk olarak Haluk Levent’in asistanı Y.K. adına tescil edildi.

Milyon dolarlık senetler ve 4 günlük tapu trafiği! Haluk Levent'in Ahbap'ı borca kefil ettiği iddiası

Ancak tapu dairesindeki asıl hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Asistan Y.K. adına geçirilen milyon dolarlık mülkün, yalnızca 4 gün sonra E.Ö.Ç. isimli bir başka şüpheliye devredildiği iddia edildi.

KAÇIŞ PLANI SON BULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık yasal bahis oynadığını, bu süreçte 390 milyon lira kaybettiğini ve dernek hesaplarından asistanı Y.K.'nin hesabına 120 milyon lira aktardığını tespit etmişti.

Milyon dolarlık senetler ve 4 günlük tapu trafiği! Haluk Levent'in Ahbap'ı borca kefil ettiği iddiası

Dernek ismi kullanılarak mağdurlardan toplanan gayrimenkuller üzerinden yaklaşık 60 milyon dolarlık bir vurgun yapıldığını belirleyen ekipler, Levent hakkında yurt dışı yasağı koymuştu. Yasağı öğrenince havalimanından dönüp telefonlarını kapatarak İzmir’e kaçmaya çalışan Haluk Levent’in Bursa’da yakalanmasının ardından, adliyede verilecek ifadeler ve bu belgelerin altından çıkacak yeni isimler şimdiden büyük merak konusu oldu.

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