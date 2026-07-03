Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı. Mide kanaması geçirdiğini belirten Levent, bu yıl yapılacak denetim sürecinin tamamlanmasının ardından görevini devredeceğini duyurdu.

Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıktığı gerekçesiyle yargılandığı davada 70 milyon TL adli para cezasına çarptırılmasının ardından yapacağını duyurduğu açıklamayı sosyal medya hesabından canlı yayınla gerçekleştirdi.

SAĞLIK SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Canlı yayında konuşan Levent, AHBAP'ın İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve uluslararası denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiğini belirterek, bugüne kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.

Sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Levent, dernek başkanlığı görevinden ayrılma kararını da kamuoyuyla paylaştı. Mide kanaması geçirdiğini söyleyen isim, "Sağlık sorunlarım ve yoğun stres nedeniyle profesyonel hayatımı, müziğimi ve bestelerimi çok aksattım. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisi oldum. Artık kendi projelerimi daha global projelerle hayata geçirmek istiyorum. Bu benim hayalim" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİ DEVREDECEĞİM"

AHBAP'ı yönetecek ekibin başarılı olacağına inandığını belirten Haluk Levent, "Önümüzdeki projeler tamamlandıktan ve bu yıl yapılacak denetimden alnımızın akıyla çıktıktan sonra AHBAP Genel Başkanlığı görevini bırakacağımı buradan ifade ediyorum" dedi.

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