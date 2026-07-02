Talisca'da beklenmedik gelişme: Kararını verdi, Fenerbahçe'ye bildirdi
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız isminin, geleceğine dair aldığı kararı sarı-lacivertli yönetimle paylaştığı konuşuluyor.
- Anderson Talisca, Hull City'den gelen teklifi değerlendirmek için ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
- Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, yeni transferlere kaynak oluşturmak amacıyla yüksek maaşlı oyuncularla yolların ayrılmasını planlıyor.
- Yıllık net 7,5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki Talisca, maaş bütçesinde yer açılması hedeflenen isimler arasında bulunuyor.
- Fenerbahçe kariyerinde 68 karşılaşmada görev alan Talisca, 39 gol ve 7 asist kaydetti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim ise kadro planlamasına yoğunlaşmış durumda. Transfer çalışmalarında gaza basan yönetime, yakımın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'dan sürpriz bir talep geldi.
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HULL CITY YOLCUSU
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şubat 2026'da sözleşmesini 2 yıl uzatan Brezilyalı 10 numara, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den aldığı teklifi değerlendirmek istiyor. Yönetime ayrılmak istediğini bildiren Talisca'nın, Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan İngiliz ekibiyle söz kestiği aktarıldı.
MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK
Başkan Yıldırım ve kurmayları, yeni transferlere kaynak oluşturabilmek adına yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Bu nedenle yıllık net 7,5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki futbolcunun da maaş bütçesinde yer açılması hedeflenen isimler arasında bulunduğu belirtildi.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Anderson Talisca, Fenerbahçe forması altında tüm kulvarlarda 68 karşılaşmada görev aldı. 32 yaşındaki yıldız, 4222 dakika süre aldığı bu mücadelelerde rakip takım ağlarını 39 defa havalandırdı ve takım arkadaşlarına 7 asist yaptı.