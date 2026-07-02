Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız isminin, geleceğine dair aldığı kararı sarı-lacivertli yönetimle paylaştığı konuşuluyor.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim ise kadro planlamasına yoğunlaşmış durumda. Transfer çalışmalarında gaza basan yönetime, yakımın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'dan sürpriz bir talep geldi.

Anderson Talisca'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

HULL CITY YOLCUSU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şubat 2026'da sözleşmesini 2 yıl uzatan Brezilyalı 10 numara, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den aldığı teklifi değerlendirmek istiyor. Yönetime ayrılmak istediğini bildiren Talisca'nın, Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan İngiliz ekibiyle söz kestiği aktarıldı.

MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK

Başkan Yıldırım ve kurmayları, yeni transferlere kaynak oluşturabilmek adına yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Bu nedenle yıllık net 7,5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki futbolcunun da maaş bütçesinde yer açılması hedeflenen isimler arasında bulunduğu belirtildi.

Tecrübeli oyuncuyu, Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kazandıran isim Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Acun Ilıcalı olmuştu.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Anderson Talisca, Fenerbahçe forması altında tüm kulvarlarda 68 karşılaşmada görev aldı. 32 yaşındaki yıldız, 4222 dakika süre aldığı bu mücadelelerde rakip takım ağlarını 39 defa havalandırdı ve takım arkadaşlarına 7 asist yaptı.

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