Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Anderson Talisca'nın MR'ı temiz çıktı. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımın Avusturya kampında yer alacak.

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan sevindirici haber geldi. Topuk Yaylası'ndaki kampta sakatlık yaşadıktan sonra MR'a giren 32 yaşındaki futbolcunun sonuçları temiz çıktı.

Anderson Talisca

HT Spor'da yer alan habere göre; Talisca, 1 Temmuz Çarşamba ve 2 Temmuz Perşembe günü bireysel olarak kuvvetlendirme çalışmaları yapacak. Deneyimli oyuncu, Avusturya kampında ise takımla birlikte çalışacak.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 45 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.

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