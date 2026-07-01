Türkiye Gazetesi
Kampta sakatlanan Talisca'dan haber var: MR sonuçları çıktı
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Anderson Talisca'nın MR'ı temiz çıktı. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımın Avusturya kampında yer alacak.
Özetle DinleKampta sakatlanan Talisca'dan haber var: MR sonuçl...
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Spor az önce
Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın MR sonuçları belli oldu.
- Talisca, sakatlık sonrası MR'a girdi ve sonuçları temiz çıktı.
- Brezilyalı futbolcu, 1 Temmuz Çarşamba ve 2 Temmuz Perşembe günü bireysel kuvvetlendirme çalışmaları yapacak.
- Deneyimli oyuncu, Avusturya kampında takımla birlikte çalışacak.
- Geçtiğimiz sezon 45 maçta süre bulan Talisca, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.
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Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan sevindirici haber geldi. Topuk Yaylası'ndaki kampta sakatlık yaşadıktan sonra MR'a giren 32 yaşındaki futbolcunun sonuçları temiz çıktı.
HT Spor'da yer alan habere göre; Talisca, 1 Temmuz Çarşamba ve 2 Temmuz Perşembe günü bireysel olarak kuvvetlendirme çalışmaları yapacak. Deneyimli oyuncu, Avusturya kampında ise takımla birlikte çalışacak.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 45 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.
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