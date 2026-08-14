Giresun'da sele kapılan anne ve kızlarının cenazeleri toprağa verildi

Giresun'un Görele ilçesinde önceki gün sel sularına kapılan ve cansız bedenleri bulunan anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ile Burçin Kırca'nın cenazeleri toprağa verildi.

Giresun'un Görele ilçesinde önceki gün sel sularına kapılıp yaşamlarını yitiren anne ile iki kızı, cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Sis Dağı'nda önceki gün etkisini hissettiren şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına sebep oldu. Yağışların ardından dağın Giresun kısmında bulunan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla artarken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı. İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak amacıyla büyük uğraş gösterdi.

Bu esnada baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile sudan çıkarken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı. Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedeni bulundu. Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 km uzaklıkta Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu Sahili'nde bulundu. Anneleri Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ise Kırıklı köyü civarındaki balık havuzu yakınlarında dün sabah ulaşıldı.

Giresunda sele kapılan anne ve kızlarının cenazeleri toprağa verildi

Anne ile 2 kızı için bugün Görele ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Baba Mehmet Kırca, oğulları Okan ve Ogün Kırca ile beraber eşi ve kızlarının arkasından gözyaşı dökerken, kılınan namazın sonrasında cenazeler ilçenin Hamzalı köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Vali Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.

Giresunda sele kapılan anne ve kızlarının cenazeleri toprağa verildi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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