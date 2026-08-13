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Sağlık

Türk Böbrek Vakfından önemli uyarı! Yaz sıcakları böbrek hastaları için daha riskli

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Türk Böbrek Vakfından önemli uyarı! Yaz sıcakları böbrek hastaları için daha riskli

Yaz sıcaklıklarının nemle birlikte artması, özellikle kronik böbrek hastaları ve diyaliz hastaları için ciddi riskler oluşturabiliyor.

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Aşırı terleme ve sıvı kaybının, böbreklere giden kan akımını azaltabileceğine dikkati çeken Türk Böbrek Vakfı, kreatinin ve elektrolit değerlerinde hızlı değişimler yaşanabileceği ve geçici de olsa böbrek hasarının meydana gelebileceği konusunda uyarıyor.

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Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise Türkiye’de her 6-7 kişiden birinin kronik böbrek hastalığı riski taşıdığına işaret ederek sıcak havalarda yeterli sıvı alımının önemini vurguluyor. TBV Danışma Meclisi üyesi, nefroloji uzmanı Doç. Dr. Nadir Alpay; “Sıcak havalarda terleme yoluyla yalnızca su değil, sodyum ve potasyum gibi elektrolitler de kaybediliyor. Yeterli sıvı alınmadığında damar içindeki kan hacmi azalıyor. Bu durum böbreklere ulaşan kan akımının düşmesine sebep olabiliyor. Böbrekler ise bu tabloya karşılık süzme hızını azaltarak ve idrarı yoğunlaştırarak vücuttaki sıvıyı korumaya çalışıyor” diyor.

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