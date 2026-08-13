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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir gecede ‘1.320 Ukrayna askeri öldürüldü’ iddiası

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Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir gecede ‘1.320 Ukrayna askeri öldürüldü’ iddiası

Rusya, Ukrayna’da saldırıların sürdüğünü ve yaklaşık 1.320 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Putin ise NATO’nun Asya-Pasifik’teki faaliyetleri ve AB’nin Rus gemilerine yönelik muhtemel hamleleri konusunda sert uyarılarda bulundu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya saldırıların devam ettiğini belirterek altı cephenin günlük faaliyetlerine dair detaylı bilgi paylaştı. Bakanlığa göre Sever, Zapad, Yuzhnaya, Tsentr, Vostok ve Dnepr Grupları, Harkov’dan Herson’a uzanan hatta Ukrayna ordusunun çeşitli tugaylarına karşı saldırılar yapıldı.

Ukrayna tarafının toplamda yaklaşık 1.320 asker kaybettiğini iddia eden Bakanlık, Harkov bölgesindeki Şçerbakovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

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Ukrayna’nın çatışmaların başlamasından bu yana toplam kayıplarına ilişkin de veriler paylaşan Bakanlık “Düşman 673 uçak, 284 helikopter, 203.956 insansız hava aracı, 669 hava savunma füze sistemi, 30.534 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 1.769 çok namlulu roketatar aracı, 36.120 sahra topu ve havan ile 68.984 destek askerî aracı kaybetti” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir gecede ‘1.320 Ukrayna askeri öldürüldü’ iddiası
Başlık ResmiRusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir gecede ‘1.320 Ukrayna askeri öldürüldü’ iddiası

PUTİN’DEN AVRUPA’YA UYARI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın doğusundaki Sahalin bölgesinin idarî merkezi Yujno-Sahalinsk şehrini ziyaret etti. Rusya Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosunun buradaki askerî tatbikatının son aşamasını izleyen Putin, “Varyag” kruvazöründe filo komutanlarıyla bir araya geldi. Deniz kuvvetleri üniformasını giyen Putin’e Pasifik Filosu Komutanı Viktor Liina, yerine getirilen görevler hakkında bilgi verdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir gecede ‘1.320 Ukrayna askeri öldürüldü’ iddiası
Başlık ResmiRusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir gecede ‘1.320 Ukrayna askeri öldürüldü’ iddiası

Asya Pasifik bölgesindeki duruma değinen Putin “Bu bölgede çatışma potansiyeli artıyor. NATO buraya sızıyor. Burada askerî-siyasi bloklar kuruluyor, ülkemize tehdit oluşturan yeni silah sistemleri konuşlandırılıyor” ifadelerini kullandı.

Arktik bölgesinde Kuzey Deniz Yolu’nun kullanılması konusunda gerginliğin kışkırtıldığını belirten Putin, söz konusu bölgede yeterince sıkıntı bulunduğuna işaret etti. Avrupa Birliği’nin (AB) Rus ticari gemilerine el koymasına karşılık vereceklerini belirterek “Buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığına talimat verdim” dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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