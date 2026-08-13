Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Hakan Fidan'dan Kahire'de kritik temas! İttifakın kapısı Mısır'a mı açılıyor?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hakan Fidan'dan Kahire'de kritik temas! İttifakın kapısı Mısır'a mı açılıyor?

Türkiye, Pakistan ve S. Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması için gözler Mısır’a çevrildi. Mısır’ın ittifaka katılımı için diplomatik temaslar yoğunlaşırken Bakan Fidan, Devlet Başkanı Sisi ile görüşecek. Erdoğan da, “Kapımız kardeş ülkelere açık” diyerek ilk işareti vermişti.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mısır ziyareti, Ankara-Kahire hattındaki stratejik yakınlaşmayı yeni bir aşamaya taşıyacak. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı’nın genişleme ihtimali gündemdeyken, gözler Mısır’ın atacağı adıma çevrildi. Ankara’nın mesajı net: Kahire’nin ittifaka katılımı için diplomatik zemin güçleniyor.

Hakan Fidan'dan Kahire'de kritik temas! İttifakın kapısı Mısır'a mı açılıyor?
Başlık ResmiHakan Fidan'dan Kahire'de kritik temas! İttifakın kapısı Mısır'a mı açılıyor?

MASADA BÖLGESEL GÜVENLİK VAR

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan Mısır ziyareti kapsamında mevkidaşı Bedir Abdülati ile gerçekleştireceği Ortak Planlama Grubu toplantısında, yalnızca ikili ilişkiler değil, bölgesel gelişmeler ve iki ülkenin ortak hareket alanları da ele alınacak. Fidan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmesi de bekleniyor.

Hakan Fidan'dan Kahire'de kritik temas! İttifakın kapısı Mısır'a mı açılıyor?
Başlık ResmiHakan Fidan'dan Kahire'de kritik temas! İttifakın kapısı Mısır'a mı açılıyor?

MEKKE İTTİFAKI’NDA GÖZLER KAHİRE’DE

Ziyaret, Ankara-Kahire ilişkilerindeki ivmenin ötesinde, Mısır’ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan yeni bölgesel güvenlik mimarisindeki muhtemel rolü açısından da dikkat çekiyor.
Dışişleri Bakanı Fidan daha önce Mısır’ın ittifaka katılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kahire’nin Türkiye açısından “doğal bir ortak” olduğunu belirterek, Mısır’ın bir sonraki aşamada ittifakta yer alacağına inandığını ifade etmişti. Mısır’ın muhtemel katılımının önünde bazı teknik hususlar bulunduğuna işaret eden Fidan, bunların aşılması halinde Kahire’nin yapıda yer almasının önünde temel bir engel bulunmadığı mesajını vermişti. Bu nedenle Fidan’ın Kahire ziyareti, Mısır’ın Mekke İttifakı denklemindeki konumunun daha görünür hale gelmesi açısından kritik bir temas olarak değerlendiriliyor.

Hakan Fidan'dan Kahire'de kritik temas! İttifakın kapısı Mısır'a mı açılıyor?
Başlık ResmiHakan Fidan'dan Kahire'de kritik temas! İttifakın kapısı Mısır'a mı açılıyor?

R4’TEN MEKKE’YE UZANAN HAT

Ankara’nın elindeki en önemli avantajlardan biri ise 4 ülkenin zaten aynı diplomatik masa etrafında bulunması. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, R4 (Regional Four / Bölgesel Dörtlü) olarak anılan format kapsamında düzenli istişarelerde bulunuyor. Mısır’ın ittifaka katılımıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşan güvenlik hattının Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Süveyş güzergahına doğru genişlemesi söz konusu olacak. Bu nedenle Mısır, Mekke İttifakı açısından stratejik ağırlığı yüksek bir aday olarak görülüyor.

Hakan Fidan'dan Kahire'de kritik temas! İttifakın kapısı Mısır'a mı açılıyor?
Başlık ResmiHakan Fidan'dan Kahire'de kritik temas! İttifakın kapısı Mısır'a mı açılıyor?

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Kahire temaslarının güvenlik ve diplomasi boyutu kadar ekonomik ayağı da güçlü olacak. Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Türk şirketlerinin Mısır’daki yatırımları 4 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Türk sermayeli şirketler yaklaşık 100 bin Mısırlının istihdamına katkı sağlıyor. Enerji, ulaştırma, bağlantısallık, hidrokarbonlar, elektrik şebekelerinin entegrasyonu ve madencilik de Fidan’ın temaslarında öne çıkacak başlıklar arasında bulunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı’ndan Mekke Anlaşması sonrası dünyaya mesaj: "Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir"
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı’ndan Mekke Anlaşması sonrası dünyaya mesaj: "Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir"

GAZZE, LİBYA, SURİYE VE SUDAN DA MASADA

Fidan-Abdülati görüşmelerinde bölgesel dosyalar da geniş biçimde ele alınacak. Gazze’de ateşkesin uygulanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması, İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik eylemlerinin bölgesel istikrara etkileri, Suriye’nin toprak bütünlüğü, Libya ve Sudan’daki gelişmeler görüşmelerin önemli başlıkları olacak.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İsrail'den, sınırdaki çiftçilere tehcir baskısı: Suriye’de tarım arazilerine kimyasal saldırı
Suriye’de tarım arazilerine kimyasal saldırı
Kaydet
YKS’de bu yılın gözde bölümleri belli oldu! Yazılım geriledi, tıp ve mühendislik yükseldi
Yazılım geriledi, tıp ve mühendislik yükseldi
Kaydet
Ayn el-Arab tezgâhını Suriye ordusu bozdu: Bölgeyi karıştırmak isteyen güçler yine harekete geçti
Ayn el-Arab tezgâhını Suriye ordusu bozdu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.