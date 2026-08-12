Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'na ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı "İlk adımı attık. Mekke Anlaşması ortak sorumluluk anlayışının neticesidir. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir. Vizyonumuz bütün bölgeyi aynı çatı altında toplamak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması’na imza attı.

Cumhurbaşkanı’ndan Mekke Anlaşması sonrası dünyaya mesaj: "Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir"

Herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış olan anlaşma, önemini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ghassan Charbel’e özel açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı’ndan Mekke Anlaşması sonrası dünyaya mesaj: "Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir"

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarında öne çıkan başlıkları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, paylaştı.

“ORTAK SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ”

İngilizce ve Arapça olarak yayımlanan mülakatta, Cumhurbaşkanı’nın öne çıkan mesajları şöyle;

Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi, ortak tarihimizin, kardeşlik bağlarımızın ve karşılıklı çıkarlarımızın şekillendirdiği stratejik bir ilişki olarak değerlendiriyoruz. Türkiye ile Suudi Arabistan, yalnızca dost ve kardeş değil, aynı zamanda bölgesel barış, istikrar ve refah bakımından önemli sorumluluklar taşıyan iki ülkedir. Son dönemde ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Mekke Anlaşması’nın, savunma iş birliği başta olmak üzere, ilişkilerimizin birçok alanda daha da güçlenmesine vesile olacağına inanıyoruz. Bölgemizin huzuru ve istikrarı bakımından ortak sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve ona göre hareket ediyoruz.

Cumhurbaşkanı’ndan Mekke Anlaşması sonrası dünyaya mesaj: "Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir"

“VİZYONUMUZ BÜTÜN BÖLGEYİ AYNI ÇATI ALTINDA TOPLAMAK"

Nitekim bizim vizyonumuz üç ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır. Bu, bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım olacaktır. Bugün attığımız adımın da evveliyatı elbette vardır. Çok uzun zamandan beri bu anlaşma, birlikte imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle görüşmelerimizde ele aldığımız konulardan birisini oluşturmuştur. Bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin güçlendirilmesi için ilgili ülkelerin düzenli istişare içerisinde olması gerektiğini uzun zamandır ifade ediyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Çünkü bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı’ndan Mekke Anlaşması sonrası dünyaya mesaj: "Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir"

“ATTIĞIMIZ ADIM STRATEJİK BİR İRADE”

Dolayısıyla Mekke’de ortaya çıkan üçlü mekanizmayı, günübirlik gelişmelere verilmiş bir tepki olarak göremeyiz. Attığımız adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir. Türkiye olarak her zaman gerilimin değil diplomasinin, çatışmanın değil diyaloğun, ayrışmanın değil bölgesel iş birliğinin güç kazanmasından yana olduk. Biz, bütün taraflarla konuşabilen ve gerektiğinde zor meselelerde sorumluluk üstlenebilen bir ülke olarak, bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı’ndan Mekke Anlaşması sonrası dünyaya mesaj: "Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir"

“HİÇBİR ÜLKEYİ HEDEF ALMIYORUZ”

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, isminden de anlaşılacağı üzere ortak bir savunma yaklaşımını temel almakta. Mekke-i Mükerreme’de, kardeş ülkeler olarak böyle bir anlaşmaya imza atmış olmanın ayrıca bir önemi var ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma iş birliğimizi ilerletecek, savunma sanayiinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşma ile hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz, amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Anlaşma maddelerinde de açık, net ifade edildiği gibi burada esas olan, taraflardan herhangi birinin güvenliğine yönelik bir tehdidin diğer taraflarca da ortak bir güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesidir. Ancak bunu yalnızca askerî bir hüküm şeklinde değerlendirmemek gerekir. Anlaşmanın asıl amacı caydırıcılığı güçlendirmek, tarafların güvenliğini karşılıklı dayanışma anlayışı içerisinde tahkim etmek ve bölgesel istikrarı korumaktır.

AYRINTILAR GELİYOR...

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası